Roulez écolo et malin : jusqu’à -47 % sur les trottinettes et vélos électriques chez GeekBuying pour le 11.11!

Envie de mobilité pratique et écolo sans vous ruiner ? Profitez des offres Single Day de GeekBuying et découvrez trottinettes et vélos électriques à prix réduits, avec jusqu’à -47 % de remise. Performants, durables et stylés, ces engins sont parfaits pour des trajets urbains comme pour l’aventure !

Posséder une trottinette ou un vélo électrique est devenu une alternative pratique et écologique pour se déplacer en ville. Rapides, maniables et faciles à stationner, ces moyens de transport permettent d'éviter les embouteillages tout en réduisant son empreinte carbone. Aujourd'hui, avec la hausse des prix du carburant et le besoin de solutions plus durables, l'intérêt pour ces engins n’a jamais été aussi grand.

Pour célébrer le Single Day, GeekBuying propose des modèles de trottinettes et vélos électriques à des prix imbattables, avec jusqu'à -47% de remise :

La Trottinette électrique KuKirin G2 Master à 775€ au lieu de 944,39€ (18% de réduction) avec le code promo NNNFRKG2MA

La Trottinette électrique Halo Knight T104 à 679€ au lieu de 912,01€ (26% de réduction) avec le code promo NNNFRHKT104

Le Vélo électrique KuKirin V2 à 469€ au lieu de 881,44€ (47% de réduction) avec le code promo NNNFRKKV2F

Le Vélo de randonnée Eleglide C1 à 1 199€ au lieu de 1 430,99€ (16% de réduction) avec le code promo NNNFREGC1

C'est le moment idéal pour allier économies et mobilité verte ! Mais qu'en est-il de ces produits ? On vous les détaille ci-dessous.

Domptez tous les terrains avec la KuKirin G2 Master

Profiter de la KuKirin G2 Master à -18%

La KuKirin G2 Master est bien plus qu'une simple trottinette électrique : elle est conçue pour les aventures. Avec ses pneus tout-terrain de 10 pouces et ses deux moteurs de 1000W, elle délivre une puissance impressionnante capable de franchir pentes et chemins irréguliers sans effort. Grâce à sa batterie haute performance de 52V, elle offre jusqu'à 70 km d’autonomie, idéale pour les longues escapades.

Sa structure en aluminium solide et son système de double frein à disque garantissent sécurité et durabilité, tandis que ses suspensions hydrauliques absorbent les chocs pour une conduite tout en douceur. En bonus, l'écran extra-large vous permet de surveiller facilement toutes les informations de conduite, et le mât ajustable assure un confort optimal pour tous les pilotes. Avec son éclairage d'ambiance stylé, rouler de jour comme de nuit devient un véritable plaisir, voire même un spectacle !

Vitesse et puissance au bout du guidon avec la Halo Knight T104

Profiter de la Halo Knight T104 à -26%

La Halo Knight T104 est la trottinette électrique rêvée pour les amateurs de sensations fortes. Équipée de deux moteurs de 1000W, elle peut atteindre une vitesse de 65 km/h et gravir des pentes jusqu’à 40°, rendant chaque trajet, même les montées abruptes, un véritable plaisir. Sa batterie puissante de 52V et 21Ah assure une autonomie de 45 km, parfaite pour les trajets quotidiens comme pour les aventures off-road.

Conçue pour durer, elle supporte jusqu’à 150 kg et ses pneus tout-terrain de 10 pouces associés à une suspension à ressorts garantissent une conduite fluide même sur les chemins les plus accidentés. Sa conception pliable facilite son transport, et les éléments de sécurité comme les freins à disque et l’éclairage U7 rendent la conduite plus rassurante. Avec la T104, les escapades n’ont plus de limites, et chaque trajet devient un moment de liberté totale.

Le KuKirin V2 : Compagnon idéal pour la ville et l'aventure

Profiter du KuKirin V2 à -47%

Le KuKirin V2 est un vélo électrique polyvalent qui allie praticité et performance, parfait pour la ville comme pour les escapades en pleine nature. Dotée de roues de 20 pouces et d'un moteur de 250W, il peut atteindre 25 km/h et supporter une charge jusqu’à 120 kg. Son cadre pliable et léger (18,85 kg) facilite le transport et le rangement, que ce soit dans un coffre ou chez soi.

Avec sa batterie amovible de 36V, dites adieu aux tracas pour la recharge : il se détache en un clin d’œil pour un chargement plus facile. En route, profitez des trois modes de puissance et des 7 vitesses Shimano qui s’adaptent à tous les terrains, tandis que les freins à disque assurent une sécurité optimale. Et pour prolonger l’aventure, sa batterie offre jusqu'à 40 km d’assistance, vous garantissant une balade agréable et sereine, même sans recharge.

Explorez sans limites avec l'Eleglide C1 : l'aventure tout confort

Profiter de l'Eleglide C1 à -16%

L'Eleglide C1 est le vélo électrique parfait pour ceux qui aiment les longues balades et les trajets quotidiens. Avec son moteur central Ananda de 250W et un couple impressionnant de 70Nm, il offre une puissance fluide et efficace, idéale pour grimper les pentes et affronter tous types de terrains. Sa batterie amovible de 14,5Ah permet d’atteindre jusqu'à 150 km d'autonomie en mode assisté, vous garantissant des trajets sans souci d’autonomie.

Ses pneus larges de 27,5 pouces offrent une excellente absorption des chocs, tandis que la suspension hydraulique avec option de blocage s’adapte aux routes urbaines comme aux chemins accidentés. Avec les freins hydrauliques, profitez d'une sécurité accrue et d'un freinage durable. Pour un confort optimal, le C1 propose un écran LCD intelligent et un guidon ajustable, ainsi qu'un éclairage conforme aux normes StVZO, pour des sorties sécurisées même dans l'obscurité.

Le Single Day chez GeekBuying : une opportunité en or

Pour le Single Day, GeekBuying propose des promotions impressionnantes et des codes promo exclusifs, vous permettant de faire des économies sur une large gamme d’articles, des trottinettes et vélos électriques aux gadgets et accessoires connectés. Les produits à prix mini sont variés et l'enseigne propose même des codes promo pour des prix encore plus minis :

24NOV11S1 pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat sur tout le site

pour 50€ de remise tous les 550€ d’achat sur tout le site 24NOV11S2 pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat sur tout le site

pour 25€ de remise tous les 300€ d’achat sur tout le site 24NOV11S3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site

pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat sur tout le site 24NOV11S4 pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat sur tout le site

pour 10€ de remise tous les 100€ d’achat sur tout le site 24NOV11S5 pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat sur tout le site

pour 5€ de remise tous les 50€ d’achat sur tout le site 24NOVODE1 pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat sur la catégorie de produits Sports et plein air

pour 40€ de remise tous les 600€ d’achat sur la catégorie de produits Sports et plein air 24NOVODE2 pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat sur la catégorie de produits Sports et plein air

pour 30€ de remise tous les 400€ d’achat sur la catégorie de produits Sports et plein air 24NOVODE3 pour 15€ de remise tous les 200€ d’achat sur la catégorie de produits Sports et plein air

Découvrir le 11.11 chez GeekBuying

GeekBuying est une plateforme en ligne dédiée aux passionnés de technologie, proposant une large sélection de produits high-tech allant des smartphones aux gadgets connectés, en passant par les trottinettes et vélos électriques. L'enseigne se distingue par son service client fiable et ses expéditions rapides, avec un engagement fort pour la satisfaction des clients à travers le monde. Que vous soyez à la recherche de nouveautés technologiques ou de solutions de mobilité électrique, GeekBuying est une adresse incontournable.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GeekBuying.