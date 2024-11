The Witcher 4 : une fuite révèle une date de sortie et le premier personnage

Une nouvelle fuite pourrait avoir révélé une date de sortie en 2025 pour The Witcher 4, ainsi que la mention d'un personnage du jeu.

Après Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty, CD Projekt Red travaille d'arrache-pied sur le prochain opus de la série The Witcher, que beaucoup sur Internet ont provisoirement surnommé The Witcher 4.

Officiellement, CD Projekt Red n'a pas donné de fenêtre de sortie, encore moins de date de sortie pour The Witcher 4. En fait, les informations et les indications qu'il a fournies laissaient entendre que le jeu était encore assez loin. Cependant, cette hypothèse pourrait bien être erronée.

The Witcher 4 arrive, et c’est pour bientôt

Sur GOG, la plateforme de distribution numérique pour PC appartenant à CD Projekt, une entrée pour The Witcher 4 a été ajoutée. Plus précisément, le placeholder a été ajouté sur l'application GOG. Mais ce n'est pas tout, puisqu'une date de sortie placeholder au 31 décembre 2025 a également été ajoutée. Cela ne signifie pas que le jeu sortira le 31 décembre 2025. Il s'agit plutôt d'un placeholder pour une sortie « 2025 » en général. Autrement dit, cela signifie que le jeu sortira dans le courant de l'année prochaine, si tant est que ce placeholder ait un fondement.

Il est plus probable que cette date placeholder indique plutôt une sortie en 2026 qu'en 2025, mais c'est toujours une information sur la date de sortie du jeu, que nous ne possédions pas auparavant puisque CD Projekt Red n'a officiellement rien annoncé.

De plus, un nouveau rapport sur le jeu a refait surface en ligne. Ce rapport provient de Redanian Intelligence, une source très fiable lorsqu'il s'agit de cette série. Selon ce média, l'acteur Jake Lampert va jouer un personnage appelé Branko dans le jeu. L'importance de ce personnage, le rôle qu'il pourrait jouer dans le jeu, restent flous. Redanian Intelligence n'a pas divulgué d'informations supplémentaires.

CD Projekt Red travaille sur plusieurs autres projets. Nous savons que parmi eux se trouve une nouvelle licence, une suite pour la franchise Cyberpunk, et puis le prochain volet de la série The Witcher. Nous attendons avec impatience d’en savoir plus sur The Witcher 4, ou quel que soit le nom que CD Projekt Red lui donnera.