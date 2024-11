Quels sont les jeux PS5 et PS4 à acheter lors des soldes Indie Play ? Voici nos pépites à ne pas louper

Sony vient de lancer de nouvelles offre promotionnelles sur le PlayStation Store. L'occasion pour les joueurs de mettre la main sur des pépites de la scène indépendante à prix coûtant. Pour vous éviter d'écumer les 49 pages de jeux soldés, voici 7 titres qui méritent clairement le coup d'oeil selon nous.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez que Sony vient de lancer officiellement sa PS5 Pro partout dans le monde. A ce sujet, vous pouvez d'ores et déjà retrouver notre test complet de la dernière console du constructeur si jamais vous hésitez encore à mettre les 800 € demandés sur la table.

En parallèle du lancement de ce nouveau hardware, Sony vient d'annoncer de nouvelles offres promotionnelles sur le PlayStation Store dédiée aux productions indépendantes. L'occasion pour les joueurs de mettre la main sur des pépites de la scène Indie à moindre coût. Néanmoins, trouver son bonheur dans les 49 pages de jeux soldés peut vite être compliqué. Alors pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous 7 titres qui méritent clairement le détour à nos yeux.

Les 7 pépites indés à ne pas rater sur PlayStation

Sifu

On ne présente plus le dernier titre du studio Sloclap (Absolver). Ce beat'em up aux accents de Rogue-Lite va chercher son inspiration dans les films d'arts martiaux hongkongais des années 80, mais aussi d'autres classiques du cinéma sud-coréen comme Old Boy. Le principe ? Dans ce jeu de baston à la 3e personne, vous incarnez un jeune apprenti du kung-fu en quête de vengeance après le meurtre de sa famille. Là où le titre marque sa différence, c'est bien sur son mécanisme de vieillissement du personnage. Pour résumer, vous débutez la partie âgé de 20 ans, et à chaque mort, vous pouvez revenir à la vie en sacrifiant quelques années. Et si vos dégâts augmenteront à chaque résurrection, votre barre de vie diminuera elle.

Sifu Deluxe Edition PS4 & PS5 : 19,99 € au lieu de 49,99 €

Dredge

Dredge est une production assez unique en son genre qui mêle exploration, jeu de pêche et survival horror. Un mélange plutôt original non ? Après avoir survécu miraculeusement au naufrage de votre navire, vous prenez la place de l'ancien pêcheur du coin pour remettre vos finances à flots. A bord de votre chalutier en piteux état, explorez des îles isolées, rencontrez leurs habitants étranges et surtout pêchez pour vendre vos découvertes aux insulaires. Petit à petit, on pourra améliorer son embarcation pour aller toujours plus loin et pour pêcher toujours plus profond. Mais gardez un oeil sur l'horloge, naviguer de nuit peut être très dangereux dans Dredge.

Dredge Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 16,19 € au lieu de 29,99 €

Jusant

Avec Jusant, le studio français Dotnod a accouché de l'un de ses meilleurs titres. Dans nos colonnes, nous vous avons d'ailleurs expliqué pourquoi il ne fallait absolument pas passer à côté de cette pépite. Ce jeu d'aventure narratif puise son inspiration chez certains ténors du genre, Journey et Gris en tête pour ne citer qu'eux. Comme dans la saga Mad Max, la Terre s'est transformée en un gigantesque désert. Et dans ces vastes étendues arides se dresse devant votre personnage une structure à la taille démentielle. Votre mission ? L'escalader pour découvrir ce qui s'y cache à son sommet. Si Jusant axe surtout son gameplay sur ses excellentes mécaniques d'escalade, le jeu impressionne surtout par sa direction artistique et sa narration épurée qui se dévoile avant tout grâce aux environnements et aux différentes lettres laissées par les anciens habitants de cette mystérieuse montagne.

Jusant PS5 : 14,99 € au lieu de 24,99 €

Norco

Avis aux amateurs de point & click à l'ancienne, ne passez surtout pas à côté de Norco ! Ce jeu d'aventure narratif au style gothique vous plonge dans un univers cyberpunk dans la banlieue miteuse et les marécages industrialisés d'une Louisiane dénaturée. Au début du titre, l'héroïne revient dans cette zone sinistrée après des années d'exile pour retrouver son frère disparu. Mais ce qui semble être une quête toute simple en apparence se transforme en lourd secret s'étendant sur plusieurs générations. Le titre peut se targuer d'avoir une écriture ciselée qui aborde de nombreux thèmes complexes comme le salut, le souvenir, la technologie, la pauvreté, la politique et ou encore notre rapport à la nature. On appréciera également la manière dont Norco met en scène ces énigmes, via des casses-têtes ou des mini-jeux tout plus originaux les uns que les autres.

Norco PS4 & PS5 : 5,99 € au lieu de 14,99 €

Tchia

Envie de dépaysement total et d'en prendre plein la vue avec des décors à couper le souffle ? Tchia est fait pour vous. Ce titre se présente comme un jeu d'aventure et d'exploration incroyablement poétique, et qui mise avant tout sur la liberté d'approche à l'image d'un Zelda : Breath of The Wild. Le jeu se démarque également par son cadre, à savoir un archipel somptueux inspiré de la Nouvelle-Calédonie, de son folklore et ses traditions. Tchia propose également une mécanique assez originale et très fun manette en main, à savoir le plongeon d'âme qui permet de prendre le contrôle de n'importe quel animal ou objet croisé durant votre périple. Une pépite d'une grande douceur, que l'on peut apprécier en famille.

Tchia PS4 & PS5 : 11,99 € (au lieu de 29,99 €) en version simple, 15,74 € (au lieu de 34,99 €) en version Oléti Edition

Teardown

On passe à un jeu d'une grande finesse, à savoir Teardown. On peut résumer le titre comme une simulation de braquage. Mais contrairement à Pay Day par exemple, pas d'ennemis à tuer ici ou de coopération à prévoir. Toute l'expérience (et le fun) de Teardown réside dans ses mécanismes de destruction et son moteur physique absolument dingo. En effet, le titre propose des environnements entièrement destructibles et interactifs d'une multitude de manières. De fait et pour réussir un casse, les possibilités sont quasiment infinies ! Défoncer un mur avec un semi-remorque ? C'est possible. Créer un pont avec une grue ? Faisable aussi. Ravager un bâtiment en créant un incendie massif ? Facile. Mention spéciale au moteur graphique en voxel, qui offre une fluidité sans faille.

Teardown PS5 : 24,99 € ou 27,99 € selon les versions au lieu de 39,99 et 49,99 € (ndrl : notez que le jeu est disponible gratuitement via le PS Plus Extra et Premium)

Tinykin

On conclut avec une autre production française de grande qualité, à savoir Tinikyn ! Par de nombreux aspects, le titre rappelle fortement les jeux Pikmin par ses mécaniques de gameplay. Milo, votre minuscule personnage, vient de s'écraser sur Terre. Le voilà piéger dans cette métropole lilliputienne qui a élu domicile dans une grande maison. Pour réparer votre vaisseau, vous pourrez contrôler les Tinykins, de petites créatures aux pouvoirs incroyables. Comme dans Pikmin, il faudra explorer pour faire grossir son armée de Tinykins et utiliser leurs capacités spéciales pour sauter plus haut, défoncer des portes ou résoudre les nombreuses énigmes sur votre chemin. Un jeu incroyablement plaisant à parcourir et doté d'une écriture hilarante. Les fans de Kaamelott pourront même trouver deux ou trois références à la série !

Tinykin PS5 : 6,24 € au lieu de 24,99 € (ndrl : le titre est pour l'instant inclut dans le catalogue du PS Plus Extra et Premium)

Et voilà, avec ses 7 pépites indépendantes, vous avez largement de quoi vous occuper cet hiver sur PlayStation, le tout à moindre frais. Attention toutefois, il faudra faire vite. Les soldes sur les Indies PlayStation se terminent ce 13 novembre 2024 !