Pour vider ses stocks de Model Y, Tesla offre carrément un an de Superchargeur aux derniers acheteurs

La fin de l'année arrive et on sent que Tesla fait tout pour écouler ses stocks restants. Après l'instauration du crédit à taux zéro et le lancement des essais routiers en libre-service, le constructeur propose un joli cadeau pour l'achat d'un Model Y : un an de recharge dans le réseau Superchargeur.

On sent que la fin d'année approche chez Tesla. Pour cause, le constructeur américain multiplie les manoeuvres pour inciter les clients à passer à l'achat et ainsi écouler ses stocks restants. En début septembre, la marque a par exemple mis à jour son programme de parrainage, en offrant désormais 500 € en bons cadeaux pour chaque client ramené dans son écurie.

Pour les parrainés, ils peuvent prétendre quant à eux à une réduction de 1 000 euros sur l'achat de leur véhicule. Rappelons qu'il est également possible depuis peu d'opter pour un crédit à taux zéro pour financer l'acquisition de sa Tesla, une première sur le marché automobile français.

Tesla multiplie les opérations séductions

Il faut aussi mentionner la dernière trouvaille de la marque américaine pour séduire les acheteurs éventuels : les essais routiers en libre-service. Lancés en France depuis quelques jours, ce service permet tout simplement de réserver en quelques clics un créneau pour essayer un Model Y ou une Model 3 en toute autonomie.

Pas de commercial à vos côtés et de créneaux horaires contraignants, les utilisateurs sont libres de tester le véhicule et ses différentes fonctionnalités à leur rythme durant une trentaine de minutes.

Un an de recharge gratuite pour les derniers acheteurs du Model Y

Or, nous venons d'apprendre que Tesla avait encore une carte à jouer dans sa manche pour appâter les clients potentiels. Sur le compte X de Tesla Europe et Moyen-Orient, la marque a annoncé un cadeau de taille pour l'achat d'un Model Y : un an de recharge gratuite sur le réseau Superchargeur !

1 year of free Supercharging All you have to do is order & take delivery of your Model Y before Dec 31 — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) November 8, 2024

La question était maintenant de savoir si l'offre était également valable en France. Nous avons contacté les représentants presse de Tesla pour en savoir plus sur le sujet, et ils nous ont bel et bien confirmé sa disponibilité dans l'Hexagone. Notez que pour l'instant, cette offre promotionnelle n'est pas encore visible sur la fiche produit française du Model Y.

Mais d'après les RP de Tesla, la page va être actualisée en début de semaine prochaine au plus tard. Par ailleurs, ils ont précisé qu'il faudra impérativement avoir pris commande et être livré avant le 31 décembre 2024 pour bénéficier de cet avantage. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si jamais acheter un Model Y était dans vos projets de fin d'année.