Galaxy A22 5G : il coûterait un peu plus de 200 euros

Le Galaxy A22 5G de Samsung n’est toujours pas officiel, pourtant, il n’a presque plus aucun secret. Aujourd’hui, c’est son prix qui fuite. Ce sera le smartphone 5G le moins cher de la marque coréenne, puisqu’il serait vendu un peu plus de 200 euros.

La 5G s’installe progressivement dans le paysage des télécoms en France et tous les constructeurs misent dessus. Au début réservé aux produits haut de gamme, la connectivité 5G s’est faite une place sur les téléphones moins chers et Samsung compte bien tirer son épingle du jeu avec le Galaxy A22 5G.

Aujourd’hui, le site GSMArena nous donne le tarif du Galaxy A22 5G en Europe. Il serait vendu à 185 euros hors-taxes. En ajoutant lesdites taxes, le terminal grimperait au-delà des 200 euros. Le prix de 229 euros est ainsi évoqué par le journal. Ce serait le smartphone 5G le moins cher vendu par Samsung, se plaçant en dessous de l’A32 5G, qui lui dépasse les 250 euros.

Le Galaxy A22, un smartphone modeste

Pour ce modèle, Samsung mise bien entendu sur la présence de la connectivité 5G. Pour le reste, nous aurions un produit très classique. Il serait ainsi équipé d’un écran LCD de 6,4 pouces en 1080p. Comme nous pouvons le voir sur les rendus, il ne disposerait pas de poinçon, mais d’une encoche à son sommet.

A l’intérieur, nous devrions trouver un processeur MetiaTek Dimensity 700, lui aussi modeste avec 64 Go de stockage extensible via microSD. A l’arrière, un module photo doté de trois capteurs : un de 48 mégapixels, un de 5 mégapixels et un de 2 mégapixels. Pour finir, le Galaxy A22 proposerait une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge de 15 Watts. Bref, un terminal modeste qui mise avant tout sur la 5G et qui remplacera le Galaxy A21s dans le catalogue Samsung.

Pour le moment, le Galaxy A22 n’est pas officiel et nous devons nous contenter de fuites. Selon ces dernières, il devrait être présenté dans le courant de l’été, pourquoi pas en juillet. Ce n’est peut-être pas le produit le plus séduisant du constructeur, mais cela devrait être l’un des plus vendus.

Source : GSMArena