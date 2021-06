Galaxy A22 series : Samsung propose la 5G à moins de 260 €

Après les nombreuses fuites, Samsung officialise enfin le Galaxy A22 qui se décline en deux versions. La version 5G est proposée à 259 euros. Il s’agit du smartphone le moins de la marque avec cette connectivité. Une autre version, uniquement 4G, intègre un écran AMOLED et quatre capteurs photo. Elle est vendue 219 euros.

Les fuites annonçaient l’arrivée d’un smartphone 5G très abordable chez Samsung. Un certain Galaxy A22. La fiche technique et le design du smartphone ont été révélés par une indiscrétion très complète cette semaine, laissant entendre que la sortie serait imminente. Et c’est effectivement cas, puisque Samsung a publié aujourd’hui un communiqué de presse détaillant l’ensemble des éléments techniques pour non pas un, mais deux smartphones.

Car, le Galaxy A22 se décline en deux versions. Le Galaxy A22 4G et le Galaxy A22 5G. Et contrairement aux premières impressions, la différence entre les deux smartphones n’est pas uniquement une question de chipset et de modem. D’autres détails séparent les deux Galaxy A22. À commencer par l’écran. Celui de la version 4G mesure 6,4 pouces. Il est AMOLED et HD+. Il est compatible 90 Hz. Tandis que celui de la version 5G mesure 6,6 pouces. Il est IPS et Full HD+. Et il est lui aussi compatible 90 Hz.

Trois capteurs dans le Galaxy A22 5G, quatre dans la version 4G

Autre différence : leur module photo. Si le capteur principal des deux appareils est un modèle 48 mégapixels qui semble être identique, le capteur avec objectif grand-angle est différent : la définition est de 5 mégapixels pour la version 5G et 8 mégapixels pour la version 4G. Le capteur macro offre une définition de 2 mégapixels dans les deux cas, mais le modèle 4G profite d’un quatrième capteur 2 mégapixels absent de la version 5G. Le capteur selfie change aussi : 13 mégapixels pour la version 4G et 8 mégapixels pour la version 5G.

Dernière grande différence : le processeur et le stockage. Vous avez un Mediatek Helio G70 dans la version 4G et un Dimensity 700 dans la version 5G. Les deux SoC sont accompagnés de 4 Go de RAM. Le stockage interne atteint 64 Go pour la version 4G et 128 Go pour la version 5G. Pour le reste, les deux mobiles sont identiques : batterie de 5000 mAh avec charge « rapide » 15 watts, lecteur d’empreinte digitale sur les côtés, écran avec encoche pour le capteur selfie, emplacement pour une carte microSDXC.

Bien sûr les prix sont différents. Le Galaxy A22 4G sera lancé en France à 219 euros, tandis que le Galaxy A22 5G sera proposé à 259 euros, confirmant une fuite de fin juin qui affirmait qu'il coûterait un peu plus que 200 euros. C'est le smartphone 5G le plus abordable évidemment dans le catalogue de Samsung. Le lancement des deux téléphones est programmé pour juillet.