Qu’est-ce que Plunderstorm, le nouveau Battle Royale ultra addictif de World of Warcraft ?

World of Warcraft accueille un nouveau mode Battle Royale nommé Plunderstorm. Indépendant du jeu de base, ultra addictif et surtout ouvert à tous, il est disponible dès maintenant. Pas besoin de connaître les arcanes du MMORPG pour s’y amuser, et c’est ce qui fait sa grande force. Un mode symptomatique du changement que connaît actuellement le jeu de Blizzard.

Jusqu’à présent, World of Warcraft avait résisté aux sirènes du Battle Royale. Pourtant, l’inclusion d’un tel mode sonnait comme une évidence dans un jeu disposant encore de millions d’adeptes. C’est maintenant chose faite avec Plunderstorm. Cette mise à jour a été déployée le mercredi 20 mars et apporte un vent de fraîcheur au titre de Blizzard.

World of Warcraft est actuellement en pleine mutation, alors qu’il fête cette année ses vingt ans d’existence. Ses codes sont chamboulés avec une nouvelle manière de penser les futures extensions (la prochaine étant The War Within), une sortie d’un jeu mobile (Warcraft Rumble) et un éventuel portage sur consoles… L’arrivée de Plunderstorm n’est que la continuité de cette révolution en douceur. Il s’agit d’un mode totalement indépendant du jeu de base et ouvert à tous. On vous explique comment ça marche et pourquoi c’est une réussite.

Un mode de jeu ouvert à tous

Le principe de Plunderstorm est simple : 60 joueurs sont largués dans une large zone (les hautes-terres Arathi). Une fois sur place, ils doivent ramasser des pièces d’or, des compétences, mais aussi monter de niveau pour devenir plus costauds. Au fur et à mesure de la partie, la zone de jeu se resserre et à la fin, un seul joueur survit. Un déroulé qui, sur le papier, ne diffère pas des ténors du genre (Fortnite, Apex, PUBG, Warzone). Cependant, le savoir-faire de Blizzard, toujours vivace malgré tout, est à l’œuvre pour rendre le concept ultra addictif.

La première chose à savoir avant de se lancer dans Plunderstorm, c’est qu’il ne faut pas avoir un personnage sur World of Warcraft pour en profiter, ni même avoir acheté les dernières extensions. Un abonnement actif suffit. Cette indépendance se traduit dès l’écran titre, puisque Plunderstorm est un mode totalement à part avec sa propre interface. Ce Battle Royale prend pour thème les pirates et ne s’inclut même pas dans la continuité de l’histoire.

Une fois son personnage créé, on se lance seul ou avec un ami dans la mêlée. La première chose qui frappe, c’est la simplification à l'extrême du gameplay. Pas de classe ni de bonus raciaux. Adieu les dizaines de sorts et compétences, puisqu’il n’est possible que d’attaquer et de se soigner. Une fois lâché dans les plaines qui servent de terrain de jeu, il nous faut trouver des capacités pour nous tirer de ce mauvais pas : deux offensives, deux défensives et une bonus. C’est tout !

Aussi nerveux qu'addictif

Si World of Warcraft tend de plus en plus vers l’action, jamais un tel pas en avant n’avait été réalisé jusque là. Plunderstorm est un mode nerveux, un WoW transfiguré qui ne laisse aucune place au répit. On passe notre temps à courir, à farfouiller les bâtiments à la recherche de coffres, à taper frénétiquement les monstres qui rôdent ou les joueurs qu’on croise, à éviter la tempête qui réduit la zone de jeu. Plus important encore… on s’éclate.

Plunderstorm propose une dimension tactique bienvenue. La montée très rapide de niveaux oblige à aborder différemment les combats (on ne va pas s’attaquer à un joueur niveau 7 alors qu’on est niveau 4, par exemple). Le choix des compétences peut être vital dans certaines situations, moins dans d’autres. L’inclusion d’objectifs communs, comme des boss, oblige les adversaires à collaborer un instant avant de se remettre sur la tronche. Une variété de situations qui fait qu'on ne voit pas le temps passer.

Tout cela va très vite. Les parties de Plunderstorm ne s’éternisent pas ; elles ne durent qu’une vingtaine de minutes au maximum. Plus encore, même les perdants sont récompensés. Ce n’est pas tant votre position finale au classement qui compte, mais l’or amassé sur les monstres ou sur les autres participants. Des piécettes qui permettent de débloquer de nouveaux éléments cosmétiques pour votre héros, et même des montures et des tenues pour votre personnage du World of Warcraft de base. Le tout fonctionne via un système de réputation : on débloque un palier toutes les cinq parties environ et il y en a quarante au total.

Plunderstorm est un événement « exceptionnel », selon Blizzard. Toutefois, son accueil chaleureux par la communauté témoigne d’une prise de risque payante. Ce n’était pourtant pas gagné, le Battle Royale n’étant plus très en vogue, mais miraculeusement, la mayonnaise prend.

On peut espérer d’autres modes de ce type à l’avenir, ou encore le prolongement de celui-ci mais étoffé avec de nouvelles zones ou compétences. En tout cas, à la rédaction, nous sommes accros. Plunderstorm, c’est l’occasion idéale de (re)plonger dans WoW sans forcément s’y (re)mettre sérieusement.