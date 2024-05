Les Momentum Sport sont des intra-auriculaires conçus par Sennheiser pour offrir une excellente qualité de son, mais aussi pour mesurer votre rythme cardiaque et votre température corporelle pendant l’effort. Que valent ces écouteurs true wireless qui tentent de se la jouer montre connectée ?

Réputée pour la qualité de ses produits audio, la marque Sennheiser vient s’aventurer dans le domaine du tracking d’activités sportives avec ses nouveaux écouteurs, baptisés Momentum Sport. Cette fonction qu’on trouve rarement sur des écouteurs, mais qui n’est pas pour autant une nouveauté – les Jabra Elite Sport la proposaient déjà il y a 7 ans – est rendue possible grâce des capteurs Polar intégrés. C‘est en tout cas une première pour l’allemand et ses intra-auriculaires ne se limitent pas à l’affichage du rythme cardiaque. Ils livrent aussi la température corporelle de l’utilisateur. Il est même possible d’afficher les données sur certaines montres ou applications de sport.

Avec ses Momentum Sport, qui succèdent aux Sport True Wireless de 2022, Sennheiser ne se contente donc pas d’offrir un design spécifique, conçu pour les activités physiques. La marque passe un nouveau cap avec l’intégration des technologies du spécialiste du cardiofréquencemètre Polar, afin de répondre aux attentes des sportifs aussi bien en matière d’audio que de suivi de leurs entraînements. Appartenant à la série Momentum de Sennheiser, qui regroupe ses produits premiums que ce soit au niveau de la qualité audio, du design que des fonctions embarquées, ces nouveaux écouteurs sont-ils le modèle ultime pour sportifs que la marque promet ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Sennheiser Momentum Sport sont vendus au prix de 329,90 euros. Ils sont disponibles depuis la mi-avril dans la boutique en ligne de Sennheiser, sur Amazon, chez Boulanger et chez quelques revendeurs spécialisés moins connus. Cette commercialisation intervient quelques semaines après le lancement du modèle phare de Sennheiser, les Momentum True Wireless. Avec leurs capteurs intégrés, les derniers-nés « Sport » de la marque sont un peu plus chers d’une trentaine d’euros.

Ces intra-auriculaires sont déclinés en trois coloris : Polar Black (noir), Metallic Graphite (gris foncé) et Burned Olive (vert olive).

Ils sont livrés avec l’étui qui sert à les transporter et les recharger, des embouts de 3 tailles différentes, 4 jeux d’ailettes, une dragonne pour l’étui et un mini-câble de charge USB-C à brancher dans un chargeur ou un port USB-A. Un guide de démarrage rapide papier est joint (anglais, allemand, chinois), mais on peut trouver des éléments plus complets et en français sur le site de Sennheiser, notamment pour ceux qui veulent en savoir plus sur les fonctions avancées.

Une conception un peu massive pour les petites oreilles

Les écouteurs true wireless de Sennheiser sont nichés dans un étui presque carré, assez épais, mais plaisant à l’œil du fait de ses lignes douces, tout en courbes. Le plastique utilisé offre majoritairement une texture « peau de pêche », un véritable attrape-poussière, mais agréable sous les doigts et qui assure une bonne préhension.

Son design compte parmi les plus massifs avec un poids de 78,4 grammes et une largeur de 6,77 cm. Cet étui n’est donc pas très pratique à transporter dans une poche. En revanche, Sennheiser fournit une dragonne pour l’agripper de façon sûre. Pas vraiment indispensable, mais pourquoi pas ? Un grimpeur aura peut-être envie de l’attacher à son mousqueton ou un randonneur à son sac à dos.

Le design des deux écouteurs est, lui aussi, pour le moins « dodu », avec un poids de 6,4 grammes pour chacun d’eux. Si ce poids n’est pas gênant en soi lorsqu’on porte les écouteurs même pendant un long moment, leur taille fait qu’on a du mal à les oublier totalement.

Plusieurs tailles d’embouts transparents sont cependant disponibles et l’écouteur tient plutôt bien en place une fois qu’on a sélectionné le bon, même avec de petites oreilles. En termes de confort, on a tout de même connu mieux. Des ailettes de différentes tailles, elles aussi, permettent de sécuriser un peu plus le port, lors des sessions de sport intense.

La conception est, quoi qu’il en soit, premium – on n’en attendait pas moins à ce niveau de prix – et les écouteurs bénéficient d’une protection IP55, largement suffisante dans le cadre d’une utilisation sportive, hors natation.

L’étui se contente pour sa part d’une conception IP54, avec un petit cache à rabattre sur le port USB-C pour limiter l’intrusion d’eau et de poussière. La charnière en caoutchouc mou de l’étui peut inquiéter en termes de solidité dans le temps, mais au moins il y a peu de risque de casse en cas de chute.

Un vaste éventail de fonctions… y compris pour le sport

Ce qu’on est en droit d’attendre sur des écouteurs haut de gamme en 2024 est proposé sur les Momentum Sport, de la réduction de bruit active à la présence d’un égaliseur. La première, qui inclut les modes transparence et anti-vent, est paramétrable au niveau de l’intensité. De son côté, l’égaliseur offre aux audiophiles la possibilité de créer leurs propres presets et de les sauvegarder.

Un test d’ajustement est aussi de la partie pour choisir les bons embouts tandis que les commandes tactiles pour piloter les écouteurs sont personnalisables. On apprécie le fait de ne pas devoir sans cesse toucher l’écouteur pour le pilotage. Dans la plupart des cas, il suffit de tapoter la zone à proximité de l’écouteur pour contrôler les fonctions et c’est beaucoup moins désagréable pour l’oreille.

Sennheiser ajoute à cela des fonctions de suivi d’activités sportives avec des capteurs intégrés aux écouteurs (d’où la transparence des embouts pour permettre les mesures). Il est ainsi possible de suivre son rythme cardiaque de façon précise et, plus innovant, sa température corporelle. Des données qu’on obtient habituellement avec un brassard, une ceinture ou une montre connectée, du moins pour le rythme cardiaque. La mesure de la température corporelle est, pour sa part, plus rarement proposée et réservée aux montres haut de gamme.

Une application claire et complète

Disponible pour les smartphones Android comme pour les iPhone, Smart Control est une application riche, mais relativement simple à prendre en main pour ce qui concerne le fonctionnement des écouteurs. Les entrées se font au travers de 3 onglets : Appareils, Discover et Réglages. C’est dans le premier qu’on gère la quasi-intégralité des fonctions comme le contrôle du bruit ou l’égalisation. Discover mène vers des informations en anglais sur les produits du groupe et Réglages sur le lancement des mises à jour, le choix de la qualité audio (standard ou haute résolution) ou encore le choix de la langue des invites vocales.

On en profite pour émettre un reproche à l’encontre de Sennheiser. L’appli est majoritairement en langue française, mais on ne sait pas pourquoi, la fonction Controls pour apprendre la gestuelle permettant de piloter les écouteurs est en anglais. Plus ennuyeux, les invites vocales sont, elles, uniquement disponibles en anglais. Elles sont heureusement peu nombreuses, utiles surtout pour le passage de l’ANC au mode anti-vent ou Transparence. Nous n’avons pas rencontré de souci particulier pour connecter les écouteurs au smartphone ou même à une montre connectée lambda. On parvient à s’en sortir sans peine, sans devoir plonger dans le manuel complet disponible en ligne.

La fréquence cardiaque et la température s’affichent directement en temps réel sous l’onglet Appareils. En ouvrant la partie Capteurs sport, on obtient des explications et c’est surtout dans cette partie qu’il sera possible d’ajouter l’application Polar.

L’utilité des capteurs discutable

Pour l’intégration des capteurs, Sennheiser s’est donc appuyé sur le spécialiste Polar, connu pour ses montres de sport. Si les données mesurées s’affichent directement dans l’appli Smart Control de Sennheiser comme on l’a dit, il est surtout possible de les consulter depuis les montres Polar Vantage V3 ou Grift X2 Pro. Pour ceux qui ne possèdent pas ces modèles, l’application de sport Polar Flow peut être intégrée à Smart Control. Seul prérequis : télécharger l’appli et la connecter aux capteurs des Momentum Sport, comme on le ferait avec une montre !

Sennheiser précise également que le rythme cardiaque (pas la température) peut être affiché sur les montres Apple et Garmin ou sur des applications comme Strava. On peut toutefois se demander si la présence de ces capteurs intégrés, si précis soient-ils, est vraiment utile dans la mesure où ces données sont déjà fournies par les montres. Cela semble redondant, voire ajoute une touche de complexité.

En revanche, pour ceux qui n’ont pas de montre, il y a possibilité de suivre sa séance de running avec la mesure de son pouls et de sa température en utilisant Polar Flow. Cette application plutôt complète, en français (avec des invites vocales également en français !), s’appuie sur le GPS du smartphone pour vous fournir un service similaire à celui d’une montre connectée. Malin.

Un son de bonne qualité

Avec les écouteurs Momentum Sport, on peut choisir sa qualité audio, standard ou haute résolution (24bit/96kHz aptX Adaptive) en fonction de la qualité des fichiers écoutés ou de sa plateforme de streaming. Loin d’être de simples écouteurs pour sportifs qui privilégieraient le design plutôt que la qualité audio, les Momentum Sport livrent un son riche et enveloppant, grâce à des basses bien présentes, qui fait honneur aux modèles premium de la marque.

La fonction de réduction de bruit active, assez efficace, permet de s’immerger un peu plus dans ses playlists préférées et, surtout, la présence de l’égaliseur permet d’ajuster le rendu sonore en fonction de ses goûts. C’est, par exemple, la possibilité de mettre en avant un peu plus les aigus pour ceux qui le souhaitent. Nous avons testé par grand vent le mode anti-vent qui, s’il ne supprime pas totalement les bruits parasites, se montre tout de même assez efficace.

Une autonome correcte et une charge rapide

Pour ses Momentum Sport, Sennheiser annonce une autonomie de 24 heures, soit 6 heures pour vider entièrement les écouteurs (qui embarquent chacun une batterie de 72 mAh), sachant que l’étui (de 820 mAh) permet de les recharger intégralement jusqu’à 3 fois. En pratique, avec un volume normal, les écouteurs ont tenu un peu moins de 6 heures avec l’ANC lors de nos tests et un peu plus de 6 heures avec le mode anti-vent. La promesse est donc bien tenue. Les Momentum Sport ne sont peut-être pas les plus endurants du marché, mais leur autonomie n’est pas pour autant ridicule.

La marque annonce qu’avec 10 minutes de charge seulement, il est possible de prolonger l’écoute de la musique de 45 minutes. Pour notre part, nous sommes même allés un peu au-delà, soit environ 60 minutes. Nous avons même eu une bonne surprise. En branchant sur le secteur l’étui avec les écouteurs logés à l’intérieur pour recharger l’ensemble, au bord de la panne sèche, il ne nous a fallu qu’un peu plus de 65 minutes pour récupérer un étui et des écouteurs chargés à 100 %. Rapide !