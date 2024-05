Avec la Watch Fit 3, Huawei lance une montre connectée qui a tout plaire, du moins sur le papier. Une belle autonomie, un prix mini, un design simple mais ergonomique, un coach sportif efficace, plus d'une centaine de programmes sportifs… Mais qu'en est-il en réalité ? La montre tient-elle réellement toutes ses promesses au quotidien ? Nous avons testé la Huawei Watch Fit 3 durant trois semaines et vous livrons toutes nos conclusions.

En 2020, Huawei dévoilait sa Watch Fit, une petite montre connectée abordable et dédiée au sport, et en particulier à la course et au fitness. Deux ans plus tard est arrivée une nouvelle itération de la montre, la Watch Fit 2, qui gagnait en précision et accueillait HarmonyOS.

Et c’est donc tout naturellement que sort cette année la Huawei Watch Fit 3 (soit une nouvelle version tous les deux ans). Et le changement avec la Watch Fit 2 est encore plus marqué. En termes de design tout d’abord, mais aussi en ergonomie et en fonctionnalités. Nous avons testé la Huawei Watch Fit 3 et vous proposons un compte-rendu complet de toutes nos impressions concernant cette nouvelle montre, qui a résolument tout pour plaire.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Fit 3 est disponible en 5 coloris : rose, blanc, noir, vert (en exclusivité sur Amazon) et gris (en exclusivité sur le site de Huawei). Quant au prix, la montre connectée se décline en deux éditions :

la version pourvue d’un bracelet fluoroélastomère (rose, blanc ou vert) est commercialisée à 159 euros

(rose, blanc ou vert) est commercialisée à la version nantie d’un bracelet en nylon (gris) ou en cuir (noir) est vendue à 179 euros

La Huawei Watch Fit 3 est disponible sur le site officiel Huawei et dans les boutiques habituelles que sont Boulanger, Fnac Darty, Auchan, Leclerc, Amazon et chez Orange.

Fiche technique de la Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 Épaisseur 9,9 mm Poids 26 grammes Écran 1,82" AMOLED à 60 Hz Résolution 347 ppi Système Harmony OS 4 Capteurs Accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de température, oxymètre (capteur de saturation en oxygène du sang ou SpO2), capteur de lumière ambiante Batterie 400 mAh Autonomie annoncée De 7 à 10 jours Compatibilité Android 6.0, iOS 9.0 ou version ultérieure Étanchéité 50 m Audio Microphone et haut-parleur Bracelets fluoroélastomère, nylon ou cuir

Design

Signalons avant toute chose que la Watch Fit 3 est la plus abordable des montres connectées de Huawei et qu'il se dédie principalement aux activités sportives. Il ne vient nullement concurrencer les Watch4 et autres Watch GT, qui profitent d’un look plus classique (elles sont toutes rondes) et de fonctionnalités supplémentaires. Ce qui n’empêche pas le constructeur de s’être penché sur le design de sa nouvelle montre, afin d’en faire un appareil à la fois élégant et passe-partout.

Contrairement aux Watch Fit 1 et 2, qui disposaient d’un cadran de forme rectangulaire « tout en hauteur », celui de la Watch Fit 3 est légèrement plus empâté. Et ce n’est pas péjoratif, bien au contraire. Certes, le cadran est toujours rectangulaire, mais il adopte une forme un peu plus carrée. La bonne nouvelle, c’est qu’on y gagne en surface d’affichage sur la largeur. La mauvaise nouvelle ? Il n’y en a pas. Le design de la Watch Fit 3 est agréable et la porter au quotidien est une expérience des plus confortables. D'aucun diront que la montre ressemble beaucoup à une Apple Watch SE, et ils n'auront pas forcément tort. En revanche, la montre est plus fine et surtout, elle est très légère.

Avec seulement 9,9 mm d’épaisseur, la montre “carrée” se veut la plus fine du marché. Et grâce à ses 26 grammes sur la balance, c’est aussi l’une des montres connectées les plus sveltes du moment. Tant et si bien qu’elle se fait complètement oublier au quotidien. Et même si vous n’aimez pas porter d’accessoire durant la nuit, vous devriez pleinement vous en accommoder (ndr : ce qui est mon cas, je déteste garder le moindre bijou pendant mon sommeil, mais le fait de porter la montre 24/24h ne m’a finalement posé aucun problème).

Autre nouveauté : la présence d’une couronne sur la partie droite de la montre. Rassurez-vous : le bouton d’action subsiste et permet de lancer 6 activités sportives préenregistrées. Il est d’ailleurs possible de les modifier à loisir. La couronne permet quant à elle de lancer le tiroir d'applications, de régler leur taille d’affichage, puis de slider au sein même d’une application. Si vous n’appréciez pas l’utilisation de la couronne, l’écran reste tactile et permet d’effectuer tout type de manipulation au sein des menus et des applications.

Enfin, signalons que la montre n’existe qu’en une seule taille : 43 millimètres. La Watch Fit 3 se veut « unisexe », il n’y a pas de versions dédiées tantôt aux petits, tantôt aux grands poignets. Et là encore, c’est plutôt une très bonne chose, puisque la taille intermédiaire retenue par Huawei devrait convenir à tout type de poignet.

Un écran lisible en toute circonstance

La montre dispose d’une taille d’écran de 1,82 pouce (contre 1,74 pouce dans le cas de la Watch Fit 2) et d’une dalle AMOLED à 60 Hz (non adaptatif). Par ailleurs, la Watch Fit 3 profite selon Huawei d’un pic de luminosité de 1500 nits. Nous avons donc pu utiliser la montre par temps clair et en plein soleil : rien à redire à ce sujet, l’écran reste parfaitement lisible.

Comme évoqué plus haut, ce nouveau modèle de montre bénéficie d’un écran plus large que son prédécesseur. Il en résulte un plus grand confort de visualisation et de navigation. On slide d'une zone à une autre avec une certaine aisance et l'ensemble reste pleinement lisible et utilisable, même lorsqu'on est plein effort. Certes, quelques zones de textes restent parfois difficilement lisibles, car écrites en très petits caractères, mais elles sont finalement assez rares.

Enfin, si une fonctionnalité “Always-On” est disponible, celle-ci est désactivée par défaut afin d'économiser la batterie.

Audio et micro

La Watch Fit 3 bénéficie d’un haut-parleur relativement puissant. Insistons bien sur le « relativement », car il s’agit d’une montre : ne vous attendez pas non plus à profiter de la même restitution sonore que celle délivrée par de petites enceintes pour PC de bureau ou même des haut-parleurs d’un ordinateur portable. Néanmoins, la qualité est plutôt très correcte, surtout quand il s’agit d’utiliser la montre en guise de téléphone. La voix de votre interlocuteur apparaîtra très clairement, même lorsqu’il y a un peu de bruit aux alentours. Même chose pour votre propre voix : votre correspondant devrait vous entendre très distinctement.

Côté musique, la montre permet de stocker jusqu’à 5 Go de MP3, qu’il vous faudra transférer en USB depuis votre PC ou votre Mac. Un type d’usage très occasionnel, mais pourquoi ne pas profiter d’une petite ambiance musicale pendant votre séance de fitness à la maison ?

Autonomie

Surprise : la Watch Fit 3 pesant seulement 26 grammes, à l’instar de la Watch Fit 2 Active, on pouvait s’attendre à ce que l’autonomie de la montre soit réduite. Et pourtant, Huawei a réussi à loger dans son accessoire une batterie assez conséquente. Là où la Watch Fit 2 Active faisait 292 mAh, la Watch Fit 2 profite d’une batterie de 400 mAh.

Y gagne-t-on en autonomie ? La réponse est oui. Huawei annonce une longévité de 10 jours maximum en utilisation classique, et de 7 jours en utilisation intensive. Soit de 1 à 3 jours supplémentaires par rapport à la Watch Fit 2 Active. Durant nos trois semaines de test, nous avons bien évidemment tenu à vérifier ces informations. Et effectivement, la montre perd environ 10% d’autonomie par jour si on l’utilise modérément. Dans ce cas, nous l’avons portée toute la journée et avons effectué une simple séance de fitness chaque matin de 25 minutes. En l’utilisant de manière plus intensive, c’est-à-dire que nous avons effectué environ une heure de sport par jour et l’avons portée jour et nuit en activant la fonction d’analyse du sommeil, la montre perd à peu près 13% d’autonomie chaque jour. La Watch Fit 3 tient donc bien ses promesses de longévité.

Quant aux temps de charge, selon nos différents tests, nous avons obtenu les données suivantes :

10% en 5 minutes

21% en 10 minutes

32% en 15 minutes

43% en 20 minutes

65% en 30 minutes

86% en 40 minutes

98% en 50 minutes

100% en 52 minutes

Et c’est plutôt une très bonne nouvelle, puisque Huawei annonce un temps de recharge complet de 65 minutes. On y gagne plus d’une dizaine de minutes. Une différence qui peut s’expliquer par la mise à jour qui a été déployée entre temps. Unique petit bémol : le câble de recharge. D’une part il ne mesure que 60 centimètres et, d’autre part, il dispose d’un connecteur en USB-A. Un peu oldschool, mais ce n’est pas bien gênant au final. On a tous un chargeur dans ce format qui traîne quelque part.

Une montre taillée pour mesurer votre activité, jour et nuit

On trouve sur la Watch Fit 3 un ensemble de capteurs classiques : accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de fréquence cardiaque, capteur sp02, GPS… Bref, de quoi analyser en permanence votre activité physique (ou votre manque d'activité) tout au long de la journée.

Et comme la quasi-totalité des montres connectés actuelles, la nouvelle montre de Huawei profite d’une option de suivi du sommeil. Celle-ci s’améliore puisqu’elle offre une plage de tracking plus large, qui s’étend de la mise au lit jusqu’au lever. Elle délivre par conséquent des données plus précise sur la durée réelle du sommeil en prenant en considération le coucher. En revanche, cette option de suivi, consultable sur smartphone, n’est pas compatible avec iOS. Il faudra donc impérativement utiliser un smartphone sous Android.

Un coach sportif à tout épreuve

C'est l'une de ses grandes forces : la Watch Fit 3 propose quantité de programmes sportifs. On y recense ainsi 102 sports au total, parmi lesquels on peut citer le vélo (en extérieur ou en appartement), la marche, la nage, le rameur, le pilate, etc. Mais c'est surtout du côté du fitness et de la course que la montre se démarque de la concurrence. Ainsi, il existe un mode de tracking conçu spécialement pour la course sur piste, capable de comprendre les écarts qu’on peut avoir sur différentes pistes et qui offre des résultats plus précis qu’à l’accoutumée.

Et ce n'est pas tout. La Watch Fit 3 brille aussi pour ses qualités en matière de coaching. Pour notre part, nous avons surtout fait appel à la Watch Fit 3 pour ses différents modes d’entrainement. Un coach nous a guidés tout au long des différentes séances que nous nous sommes imposées durant les trois semaines nécessaires au test de la montre. Et suivre les consignes données (à l'oral et via une petite animation sur la montre) n'a finalement pas été aussi rébarbatif qu'on pouvait s'y attendre. Nous nous sommes rapidement pris au jeu de suivre les différents entraînements proposés et avons pu progresser à notre rythme, les effets s'en faisant ressentir au bout des deux premières semaines.

Un système d’exploitation qui s'améliore, mais un store qui manque d'application

Depuis la sortie de la Watch 3 en juin 2021, toutes les montres connectées Huawei sont commercialisées en France sous HarmonyOS. Si vous avez connu LiteOS (sur la Watch Fit, par exemple), vous devriez percevoir une énorme différence. Et c’est nettement positif. HarmonyOS, disponible ici dans sa version 4.2.0.123, change du tout au tout. L'environnement est beaucoup plus clair, tout est s'enrichissant de fonctionnalités accessibles de manière quasi immédiate. Plus la peine de rentrer dans des menus et des sous-menus pour prendre son pouls, par exemple.

En maintenant le bouton d’action durant 2 secondes, on accède à l’assistant vocal AI Voice. En revanche, il vous faudra impérativement coupler votre montre à un smartphone fonctionnant sous EMUI 10.1. Un téléphone de la marque Huawei, en somme.

Seul petit bémol : s'il est possible d'ajouter des applications à la montre, celles-ci sont encore peu nombreuses. Un constat que nous avions fait il y a un an lors de notre test de la Watch GT 4, et qui est toujours bien présent, malheureusement. On trouve sur l'AppGallery de la Watch un petit jeu, un outil de navigation (plutôt pratique), un agenda, un assistant Spotify… En bref, un peu moins d'une dizaine d'applications y sont présentes.

Une application santé toujours aussi bien pensée

Pour appairer la montre et la gérer depuis son smartphone, il convient de faire appel à l’application Huawei Santé. Si vous possédez un téléphone Android, il faudra impérativement récupérer dans un premier temps l’AppGallery, le store alternatif signé Huawei. Car vous ne trouverez pas Huawei Santé (ni aucune autre application récente du constructeur) sur le Play Store de Google. La faute à l’embargo imposé par les États-Unis à l’égard de Huawei depuis 2019. En revanche, l’application est disponible sur l’App Store des iPhone, ainsi que sur le Galaxy Store de Samsung.

Mais alors, que vaut cette application ? Force est de constater que Huawei a réussi à la peaufiner d’année en année, et qu’il s’agit de l’une des applications dédiées aux montres connectées les plus pratiques et les simples à appréhender du marché. Au premier coup d’œil, on retrouve son historique d’exercices, son rythme cardiaque, son poids, sa durée de sommeil, etc. L’application permet également d’établir des programmes de santé (seul hic pour les noms anglophones : le nom de ces programmes n’a pas été traduit et s’affiche en anglais).