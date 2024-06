Motorola se fait discret ces temps-ci face à ses compatriotes chinois. Mais ce constructeur n’a pas dit son dernier mot. Proposé moins de 180 euros, le Moto G34 5G est l’un des téléphones 5G les moins chers du marché. Est-ce intéressant de dépenser plus pour un téléphone en 2024 ? Est-il meilleur que ses concurrents asiatiques ? Réponse dans ce test.

Entre téléphones accessibles avec la ligne G ou haut de gamme avec les nouveaux Razr, Motorola garde toujours l’objectif de proposer des téléphones avec un bon rapport qualité / prix. Repris par le gigantesque groupe Lenovo en 2014, Motorola ne veut pas jouer les figurants sur le marché des smartphones.

Après avoir disparu du marché allemand pour viol de brevet, le constructeur chinois est dans une position inconfortable. Pourrait-il être aussi interdit en France ? Pour l’heure, tout va bien : Motorola lance une nouvelle gamme de téléphones d’entrée de gamme avec le Moto G34 5G comme figure de proue. Cependant, une information attire immédiatement l’attention des geeks. Pourquoi passer du Moto G32, sorti en juillet 2023 au Moto G34 ? Cette nouvelle génération serait-elle “disruptive” ?

Fiche technique

Motorola Moto G34 5G Ecran Super AMOLED

6,5 pouces

FHD+

120 Hz

2340 x 1080 pixels Processeur Snapdragon 695 OS Android 14 RAM 4 Go Stockage 128 Go microSD Oui (jusqu'à 1 To) Capteur principal - 50 MP grand angle (f/1.8)

- 2 MP macro (f/2.4) Capteur selfie 16 MP Batterie 5000 mAh

chargeur filaire 20 Watts Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau - Sans fil - Wi-Fi 802.11 ac (Wifi 5)

- Bluetooth 5.1

- NFC Réseau - 5G

- 4G/4G+/4G LTE

- double SIM Connectique - USB Type-C

- prise casque 3.5 mm Dimensions 162,7 x 74,6 x 8,0 mm

Prix et disponibilité

Le Motorola Moto G34 5G est commercialisé au prix public de 179 euros auprès des détaillants habituels (Boulanger, Darty, Fnac…), mais aussi des opérateurs. On le trouve bien évidemment sur le site du constructeur chinois à un tarif de 159 euros pour son lancement. Un tarif très bas par rapport à ses atouts. Pour le marché français, il existe en une seule configuration, avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage.

Pour les coloris, Motorola propose un noir anthracite, un bleu glacier et un vert canard. Sur ce segment de marché d’entrée de gamme, ce smartphone Motorola fait face au Poco C65, Realme C55 ou Samsung Galaxy A15 5G.

Design

Comme son petit frère G24, le Motorola Moto G34 5G arbore des lignes simples. Le dos est estampillé d’un M métallisé en son centre. Le verso est recouvert d’un plastique mat très légèrement texturé qui ne laisse aucune empreinte lors de sa saisie. Les bords autour de l’écran sont presque tranchants. On perçoit également une légère différence entre le châssis et le dos de ce smartphone. Il y a en fait un minuscule interstice entre le cadre et le verso. Rien de gênant, mais on a maintenant l’habitude des smartphones d’une finesse irréprochable.

Le module caméra est beaucoup plus soigné. Pas de squircle basique comme chez Xiaomi, pas de tubes dépassant du châssis comme Samsung. Motorola a opté par un entre-deux assez élégant. Une sorte de coussin plastique, aux coins amincis, enchâsse les deux uniques capteurs caméra du Moto G34. Ainsi, on a l’impression que les optiques sont hautes d’un millimètre alors que le « coussin » est déjà épais de 1,5 millimètre.

Quoiqu’il en soit, les optiques frottent contre la surface sur laquelle elles sont posées. Enfin presque, puisqu’une petite collerette autour des optiques évite que le verre touche directement la table ou un autre support. Ca n’a l’air de rien, mais les Samsung Galaxy A de dernière génération, comme le Galaxy A25 5G, n’ont pas cette collerette et peuvent donc abimer la lentille de protection.

Pour les amateurs de petits smartphones, le Motorola Moto G34 5G est un bon choix. Avec 179 grammes sur la balance, malgré sa grosse batterie de 5000 mAh, c’est même le plus léger téléphone récent. Il est également très compact avec son « petit » écran de 6,5 pouces. A part, le Samsung Galaxy A15 5G long de 160,1 millimètres, ce smartphone arbore les plus petites mensurations du marché. Comme d’autres marques, Motorola propose également une version « cuir vegan » (=plastique) pesant 2 grammes que la version classique et possédant un toucher velouté.

Écran

Pour un smartphone à moins de 180 euros, l'écran du Motorola Moto G34 5G tient ses promesses. Malgré une bordure notable de plus de 2 millimètres autour de l'écran et même un « menton » de 5 millimètres, ce compromis est compréhensible au vu du tarif attractif.

Avec une matrice de 720 x 1600 pixels, ce smartphone présente une définition HD+ en dessous de ses concurrents. D’ailleurs, le Samsung A15 5G ou même le Realme C55 ont une densité très supérieure, Motorola se contentant de 269 pixels par pouce. C’est vraiment faible, légèrement mieux que le Poco C65 et ses 267 pixels par pouce.

Pas de dalle AMOLED comme sur les nouveaux Galaxy A, il faudra se contenter d’une dalle LCD à technologie IPS. Aussi, ne vous attendez pas à avoir des blancs infinis, des noirs profonds ou des couleurs incroyables. Les cristaux liquides ont leurs limites face à l’OLED. Ainsi, les couleurs tirent vers le jaune en mode « couleurs naturelles » ou vers le rose en mode « couleurs saturées ». Pour surfer sur le web ou retoucher des photos, rien de rédhibitoire.

Par défaut, l'écran du Motorola Moto G34 5G est calibré en mode « couleurs saturées », offrant une saturation intense des couleurs. Pour ceux qui préfèrent des teintes plus naturelles, le mode « couleurs naturelles » est disponible. On pourra modifier la température des couleurs selon 7 niveaux différents en couleurs naturelles ou saturées. En refroidissant la température des couleurs, on obtient un blanc satisfaisant.

Les réglages concernant l’écran sont maigres. À part l’éclairage nocturne, qui réduit la lumière bleue diffusée, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le tableau n’est pourtant pas négatif partout puisque la dalle du Motorola Moto G34 5G atteint une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est mieux que ses camarades, plafonnant à 90 Hz. Il se pose toutefois la question de la pertinence d’une dalle aussi réactive sur un smartphone a priori peu véloce. Intégrer un écran ultra rapide pour le jeu vidéo est une riche idée… si et seulement si la motorisation suit. Sur un téléphone à moins de 180 euros, on peut en douter. Réponse dans la rubrique Performances.

Interface et connectivité

Pour propulser le Moto G34 5G, le constructeur bénéficie de la puissance d’Android 14 aka Upside Down Cake avec une mise à jour de sécurité datant du 1er décembre 2023. My UX, la surcouche graphique de Motorola est réputée pour sa légèreté. Sur le papier le combo est plaisant. Malheureusement, on note régulièrement des ralentissements pour lancer une app, prendre une capture d’écran ou basculer d’une app à une autre. Les misérables 4 Go de mémoire vive se font cruellement sentir.

My UX est sympathique à différents niveaux. D’abord, elle n’ajoute pas des bloatwares comme chez Xiaomi par exemple. De plus, son ergonomie est conviviale. En cliquant sur l’icône Moto, on accède à la totalité des paramètres de My UX.

On pense généralement à la customisation de l’interface avec des couleurs et des polices. Mais il existe des fonctions plus intéressantes comme Moto Secure. C’est à la fois un antivirus, un firewall, un logiciel anti-phishing et un coffre-fort électronique pour stocker ses fichiers confidentiels. Il existe également des réglages pour l’écran ou les contenus multimédia. Nous apprécions particulièrement les gestes personnalisables. En effet, effectuant deux mouvements rapides du poignet, on allume ou éteint la lampe de poche par exemple.

Intéressons-nous maintenant à la connectivité. Le Motorola tranche avec ses camarades Poco C65 et Realme C55 car il supporte les réseaux ultra haut débit 5G. À part le Samsung Galaxy A15 5G, peu d’autres téléphones dans cette gamme de prix exploitent ces nouvelles normes de télécommunications mobiles. Question WiFi, il faudra se contenter de WiFi 5 (802.11 ac). Pour les nomes de transmission à faible distance, le Motorola Moto G34 5G intègre une puce NFC (identification « sans-contact ») et une puce Bluetooth. Ce n’est ni la version 5.3 d’un Poco C65, ni la version 5.2 d’un Realme C55 ou Samsung Galaxy A15 5G. C’est « seulement » la mouture 5.1. Pas rédhibitoire pour un téléphone de cette gamme.

Audio

Quand on étudie la partie audio, le Motorola Moto G34 5G présente déjà des caractéristiques matérielles intéressantes. À la différence du Poco C65 ou Realme C55, ce smartphone possède une discrète fente au-dessus de l’écran pour dissimuler un haut-parleur. Ce dernier est dédié à la communication téléphonique, mais il se révèle puissant en écoute musicale. Il représente environ 30% de la puissance acoustique du téléphone. Enfin un haut-parleur secondaire qui ne fait pas de la figuration.

Le haut-parleur principal est sans surprise, en bas du Motorola Moto G34 5G, à gauche du port USB-C. Sur un téléphone à moins de 180 euros, pas de miracle. Certes le son est assez puissant, mais la restitution des aigus et médiums laissent à désirer, le manque de clarté est nettement perceptible. Les voix se détachent mal sur un fond instrumental. Les guitares électriques sifflent très vite. Pour une fois, les graves sont presque correctes, les riffs de basse de Marcus Miller passent bien.

Attention, les critiques préalables concernent l’audio brute de fonte. Or, la qualité sonore dépend beaucoup des paramétrages. Par défaut, le Dolby Atmos est activé sur « audio spatial ». Le son est, avouons-le, exécrable, saturé à tous les niveaux. Le mode audio intelligent détecte le type de contenu et amplifie le son de manière invisible. Les médiums et aigus retrouvent une nouvelle jeunesse. C’est le jour et la nuit. Il existe également des profils prédéfinis comme musique, film, jeu, podcast ou personnalisé mais l’automatisation donne de très bons résultats. Sur chacun des modes préconfigurés, il existe toujours la place à la customisation pour booster les aiguës ou les graves, amplifier la voix.

Dans ces modes, le virtualiseur de surround crée un espace sonore plus agréable pour nos oreilles que le mode « audio spatial ». Un niveleur de volume est aussi présent. Il ajuste le volume pour qu’il soit le même entre différents morceaux. C’est très appréciable. Beaucoup d’autres fabricants de téléphone devraient s’en inspirer.

Comme chez ses confrères bon marché, le Motorola Moto G34 5G possède une prise jack 3.5 mm pour bancher écouteurs ou casques filaires. Bien entendu, les amateurs de « wireless » ne sont pas oubliés. Avec le protocole Bluetooth 5.1, tous vos accessoires audio sans-fils sont connectables. Ce téléphone accepte aussi bien le son haut définition LDAC que LHDC v3/v4 en plus des classiques codecs SBC et AAC.

Performances

Sur un smartphone vendu moins de 180 euros, on ne s’attend pas à bénéficier des derniers raffinements technologiques, mais plutôt d’avoir des vieux tromblons. Ainsi, on retrouve le Snapdragon 695 qui a fait les beaux jours de nombreux smartphones d’entrée de gamme. Il serait faux de croire que Motorola est le seul constructeur à équiper son téléphone de cette puce. Le Vivo V30 Lite et d’autres modèles vendus spécifiquement en Chine incorporent ce SoC.

La surprise vient plutôt de la dotation en mémoire vive. Certes, c’est un téléphone abordable, mais 4 Go de RAM LPDDR4X, c’est vraiment faible. Il faut remonter au Samsung A23 5G pour retrouver le combo Snapdragon 695 + 4 Go RAM… Un téléphone commercialisé il y a un peu plus de deux ans. Il faut toutefois nuancer ce défaut par la mémoire virtuelle. Comme chez Xiaomi, OnePlus ou même Samsung, le Motorola Moto G34 5G utilise du swap pour augmenter sa mémoire vive physique. En d’autres termes, il utilise une partie de la mémoire de stockage comme extension de RAM.

Cette mémoire swap est moins rapide. Par défaut, elle est activée sur 2 Go, mais il suffit de cocher une case pour basculer en +1 Go ou + 4 Go. Nous vous invitons à choisir +4 Go sauf si vous manquez de place. Le smartphone est en effet assez lent dans son usage quotidien, malgré sa surcouche légère. Chaque constructeur place l’option ou bon lui semble. Chez Motorola, il faut aller dans les paramètres puis Système > Performances > Extension de la RAM.

En jeu, les craintes sur cette faible mémoire vive se confirment. Genshin Impact reconnait bien le Snapdragon 695, mais paramètre automatiquement en graphisme faible. Et déjà avec cette qualité d’affichage, on perçoit quelques petites saccades. En essayant de pousser le niveau de graphisme à moyen, on détecte même quelques bugs d’affichage ou le son coupe par intermittence. L’expérience vidéo ludique est limitée, mais suffira pour des jeux basiques. Malgré tout, l’Adreno 619 du Motorola Moto G34 5G se révèle légèrement plus puissant que le Mali G57 MP1 du Realme C55 ou le Mali G52 du Poco C65.

Batterie et charge

Motorola fourbit son Moto G34 5G d’une batterie de 5000 mAh. Ça devient standard, cette capacité en 2024, sur les petits comme les gros smartphones. C’est d’ailleurs le même accumulateur que ses concurrents Poco C65, Realme C55 ou Samsung Galaxy A15 5G.

Or, le Motorola Moto G34 5G atteint seulement 12 heures 24 minutes d’autonomie, par défaut. Cette nuance est importante, car la dalle varie, par défaut, entre 60 et 120 Hz. Si l’on choisit 60 Hz comme fréquence de rafraîchissement, l’autonomie passe à 13 heures 50 minutes, soit seulement 1 h 26 minutes gagnée. Le gain n’est pas très important.

En comparant avec ses concurrents, le Motorola Moto G34 5G n’est pas le champion de l’autonomie que l’on pouvait espérer. Il fait moins bien que le Poco C65 et 13 heures 36 minutes et surtout que le Realme C55 et ses 15 heures 23 minutes d’indépendance de la prise secteur.

Le constructeur chinois a eu, comme ses compatriotes, la bonne idée de fournir un chargeur 20 W dans la boite, en plus d’un câble USB type A et USB type C. La puissance n’est pas très élevée par rapport à Xiaomi ou OnePlus, mais le chargeur a le mérité d’exister quand on compare à Samsung par exemple. En 15 minutes, la batterie du téléphone gagne 14% de sa capacité. La recharge complète nécessite 1 heure 45 minutes. À titre de comparaison, le Realme C55 ne requiert que 1 heure 10 avec son chargeur 33 W et le Poco C65 2 heures 20 minutes avec son chargeur 10 W.

Avec chargeur 20 Watts fourni :

0 min : 0 %

15 min : 14 %

30min : 32 %

45 min : 47 %

60 min : 61 %

75 min : 73 %

90 min : 90 %

105 min : 100 %

Photo et vidéo

Le Motorola Moto G34 est équipé de trois capteurs. Voici la configuration exacte :

principal : capteur 50 mégapixels, f/1.8, photosite de 1,28 µm

macro : capteur 2 mégapixels, f/2.4, photosite de 1,75 µm

selfie : capteur 16 mégapixels, f/2.0

De manière classique, nous commençons par comparer les spécifications techniques avec celle du modèle précédent. Le Motorola G33 n’ayant pas vu le jour en France, nous prenons donc le G32 (sorti en juillet 2022) comme étalon de référence. Le capteur principal ne change pas, toujours un 50 mégapixels avec une ouverture lumineuse de F/1.8, qui utilise le pixel binning. Le capteur ultra grand-angle disparait, mais le capteur macro demeure, avec une définition de 2 mégapixels et une ouverture de F/2.4. Motorola régresse sérieusement en enlevant un capteur très utile pour capturer des groupes, des bâtiments ou paysages tout en gardant un capteur macro inutile.

Ce serait malhonnête de laisser croire que rien n’a changé en deux ans, que les capteurs sont exactement les mêmes. En réalité, chaque photosite (plus petite zone sensible du capteur) double de taille en passant de 0,64 µm sur le capteur principal. Les capteurs sont plus grands et donc plus aptes à recueillir plus d’informations et de lumière.

Si on compare avec les caractéristiques techniques de ses concurrents, le Motorola Moto G34 5G est dans la course. Certes le Realme C55 possède un capteur principal 64 mégapixels, mais, si vous lisez Phonandroid, vous savez que le nombre de pixels n’est pas le corolaire de la qualité photo. Samsung a un avantage notable, son Galaxy A15 5G possède un capteur ultra grand-angle. Il n’offre qu’une définition de 5 mégapixels, mais c’est mieux que rien.

Regarder les scores à l’issue des benchmarks ne remplace pas la pratique. Et l’intelligence artificielle ou le traitement numérique joue une grande part dans la qualité des photos numériques aujourd’hui. Elle vient compenser les faiblesses de capteurs et optiques. Qu’en est-il avec le combo Snapdragon et ces capteurs.

De jour, les clichés avec le capteur principal (zoom 1x) présentent des couleurs très saturées, lumineuses, plus bien constatées. Le seul bémol est dans le détail, car le traitement lisse les images débruite les pixels. Le rendu est correct, meilleur qu’un Poco C65 ou un Realme C55. Même le Samsung Galaxy A25 5G, grand frère du Galaxy A15 5G, produit des clichés moins flatteur que ce Motorola Moto G34 5G. C’est assez surprenant.

Jusqu’au zoom 4x, le traitement est acceptable. Au-delà, le lissage n’est ni brésilien, ni japonais, mais chinois et génère des figures impressionnistes que Monet n’aurait pas reniées. On constate même des artefacts en poussant le zoom numérique dans ses derniers retranchements (8x). C’est le second défaut photo de ce Motorola Moto G34 5G. Son zoom numérique 8x s’arrête avant celui de ses concurrents (10x).

Plutôt que de placer le mode macro dans la section Plus, aux côtés de vision de nuit, panorama, double capture, série de photos, accéléré, filtre de couleur et double capture, Motorola l’a positionné à côté de la bague de zoom. Ce mode macro fonctionne plutôt bien entre 3 et 5 centimètres de distance, mais la définition de 2 millions de pixels limite considérablement l’usage. Et qui a besoin d’un microscope sur ton téléphone ?

En photo de nuit, les résultats sont encore plus flagrants sur Motorola Moto G34 5G. Les clichés avec le capteur principal sont acceptables en zoom 1x malgré une température de couleurs chaudes (virant dans les jaunes et rouges). Au-delà de 1x, le lissage est catastrophique. Il n’y a plus de détails, de contraste. Ce sont des aplats de couleurs. Plus on zoome, plus on perçoit le traitement grossier du lissage numérique. L’absence de stabilisation mécanique est flagrante. Prendre une photo nocturne sans flou pourrait être une nouvelle mission impossible pour Ethan Hunt.

Ce tableau en demi-teinte est encore plus marqué sur la partie vidéo. Quand un Realme assure en enregistrement vidéo en Full HD @60 fps, le Motorola Moto G34 5G se limite à 30 images par seconde en 1920 x 1080 pixels, comme le Poco C65 ou le Samsung Galaxy A15 5G. En effectuant des panoramiques, les sources lumineuses bavent et créent des trainées. L’image manque de netteté. On dirait un filtre Snapchat. Le constructeur vante une stabilisation vidéo. Elle n’est discernable qu'en statique, sans mouvement de caméra.