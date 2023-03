Huawei P60 Pro : le smartphone arrive en Europe le 9 mai 2023, aux côtés du Mate X3 pliable

Huawei se prépare à lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme en Europe. On aura bientôt droit à la nouvelle génération P60 Pro, ainsi que le téléphone pliable Mate X3 qui promet de faire de l’ombre aux appareils de Samsung.

Plus tôt cette semaine, Huawei officialisait ses P60 et P60 Pro haut de gamme, qui succèdent directement aux P50 et P50 Pro de l’année précédente. Le fabricant chinois a déjà annoncé que la série arrivera en Europe d’ici quelques semaines. Huawei a déjà lancé une invitation pour un événement le 9 mai prochain en Allemagne.

L’invitation ne mentionne que l’arrivée du P60 Pro en Europe, pas de signe du P60 classique, ni du modèle « Art » et son design si particulier. Cependant, le smartphone haut de gamme devrait être accompagné d’autres appareils, dont notamment le nouveau Mate X3 pliable, la montre connectée Huawei Watch Ultimate et les écouteurs sans-fil FreeBuds 5.

Le Huawei P60 Pro promet de dominer le classement photo en Europe

Chaque année, les appareils haut de gamme de Huawei arrivent à se positionner au sommet du classement photo DXOMARK, et il pourrait bien en être de même avec le P60 Pro. Pour cela, il devra détrôner le récent Magic5 Pro de Honor, qui a bousculé le classement il y a quelques jours.

Le Huawei P60 Pro mise sur une configuration à 3 caméras, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un périscope de 48 MP offrant un zoom optique 3.5X. Pour le reste de la fiche technique, on retrouve une puce Snapdragon 8+ Gen 1 4G (pas de 5G à cause des sanctions américaines), un écran LTPO OLED 120 Hz de 6,67 pouces avec une définition 1220 x 2700 pixels. La batterie de 4815 mAh est compatible avec la recharge rapide filaire 88W, et sans-fil 50W. On rappelle que le smartphone fera l'impasse sur les services Google.

Du côté du Mate X3, on retrouve aussi un Snapdragon 8+ Gen 1, un écran principal OLED 120 Hz de 7,85 pouces, un écran externe OLED 120 Hz de 6,4 pouces, des caméras 50 MP, 13 MP et 8 MP, ainsi qu’une batterie de 4800 mAh compatible 66W et 50W. Il a surtout la particularité d’être extrêmement fin, avec seulement 5.3 mm d’épaisseur une fois déplié.