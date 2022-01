MIUI 13 : comment installer la nouvelle mise à jour sur votre smartphone Xiaomi ?

Xiaomi a dévoilé à la fin du mois de décembre une nouvelle version de sa surcouche maison MIUI 13 pour ses smartphones et tablettes, et il est déjà possible d’essayer la mise à jour sur vos appareils Xiaomi grâce à l’arrivée des premières ROM personnalisées.

À l’occasion du lancement des Xiaomi 12, 12 Pro et 12X le 28 décembre 2021, Xiaomi a levé le voile sur MIUI 13, la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones et tablettes. Cette mise à jour succède à MIUI 12.5 et promet d’être plus rapide, plus fluide et surtout plus flexible, puisqu’elle s’adapte désormais beaucoup mieux aux tablettes.

Parmi les nouveautés sur MIUI 13, on peut notamment citer de nouveaux éléments de personnalisation autour des widgets, une meilleure protection des données personnelles, et la reconnaissance faciale scanne désormais tout le haut du corps plutôt que de ne seulement prendre votre visage. MIUI 13 apporte surtout toutes les nouveautés d’Android 12 aux smartphones de Xiaomi, et promet de les rendre plus durables dans le temps (moins de perte d’efficacité au fil des mois, à hauteur de 5% seulement sur 36 mois).

Xiaomi aurait aussi optimisé ses applications système, puisque celles-ci seraient entre 20 % et 26 % plus fluides que sur MIUI 12.5 Enhanced Edition. Les applications tierces n’ont pas été oubliées, et celles-ci promettent des performances de 15 % à 52 % plus élevées.

Comment essayer MIUI 13 sur votre smartphone Xiaomi ?

Pour l’instant, la mise à jour MIUI 13 n’est officiellement disponible qu’en Chine, mais les premières ROM personnalisées de xiaomi.eu sont déjà disponibles pour certains smartphones. Pour rappel, il ne s’agit pas de ROM européennes, mais de ROM chinoises adaptées pour un public international. Certaines traductions en anglais ou en français pourraient donc manquer à l’appel. Cette ROM chinoise personnalisée vous permettra d’installer les services Google ainsi que le Play Store sur votre appareil, et vous pourrez même désinstaller toutes les applications chinoises de votre téléphone.

Comme toutes les ROM personnalisées, la procédure d’installation ne sera pas forcément simple pour tous, et elle n’est pas recommandée sur votre téléphone principal. Si vous souhaitez tout de même essayer MIUI 13, il vous faudra au préalable déverrouiller le bootloader de votre smartphone et installer TWRP, l’outil de récupération personnalisé. La procédure effacera toutes les données de votre appareil, il est donc recommandé de faire une sauvegarde.

Si votre smartphone est déjà basé sur Android 12, la procédure d’installation sera légèrement différente. En effet, au lieu d’utiliser TWRP, vous devrez passer par le mode Fastboot. En effet, il sera nécessaire de connecter votre smartphone en mode Fastboot à votre ordinateur via USB, puis télécharger la ROM et décompresser l’archive ZIP. Il vous faudra ensuite exécuter le script d’installation dans le dossier obtenu, « windows_fastboot_update_rom.bat » sur un PC Windows, « linux_fastboot_update_rom.sh » sur un PC Linux ou « macos_fastboot_update_rom.sh » sur un PC MacOS.

Quels sont les smartphones éligibles à la mise à jour MIUI 13 ?

Voici la liste des smartphones qui sont actuellement éligibles à la mise à jour personnalisée de MIUI 13 et les différents liens de téléchargement des versions de MIUI 13. Il s’agit de versions stables, et non de versions provenant du programme bêta de MIUI 13.

Xiaomi Mi 11 | V13.0.4.0.SKBCNXM | Android 12 | Télécharger

| V13.0.4.0.SKBCNXM | Android 12 | Télécharger Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra | V13.0.5.0.SKACNXM | Android 12 | Télécharger

| V13.0.5.0.SKACNXM | Android 12 | Télécharger Xiaomi Mi 11 Lite 5G | V13.0.4.0.SKICNXM | Android 12 | Télécharger

| V13.0.4.0.SKICNXM | Android 12 | Télécharger Xiaomi Mi 11i | V13.0.5.0.SKKCNXM | Android 12 | Télécharger

| V13.0.5.0.SKKCNXM | Android 12 | Télécharger Xiaomi MIX 4 | V13.0.2.0.SKMCNXM | Android 12 | Télécharger

| V13.0.2.0.SKMCNXM | Android 12 | Télécharger POCO F3 (Redmi K40) | V13.0.2.0.SKHCNXM | Android 12 | Télécharger

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand MIUI 13 sera officiellement disponible en France. On imagine que la mise à jour arrivera en même temps que les Xiaomi 12 et 12 Pro au cours des prochaines semaines, et qu’elle sera disponible dans la foulée sur certains appareils tels que les Xiaomi Mi 11 et Xiaomi 11 Ultra.

Pour rappel, les nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi devraient arriver en France au mois de février ou mars 2022, il faudra donc se montrer patient avant de pouvoir officiellement télécharger MIUI 13. Xiaomi a d’ailleurs déjà dévoilé la liste des appareils qui seront compatibles avec la mise à jour, mais d’autres smartphones devraient être éligibles d’ici la fin de l’année, dont presque tous les smartphones qui ont moins de 2 ans.

