Google Pixel 9 : les nouvelles caméras des smartphones pourront enregistrer des vidéos en 8K

Alors que l’on attend de pied ferme le lancement des nouveaux smartphones Pixel 9, on sait désormais tout ce qu’il faut attendre de la partie photo des appareils, et surtout de leurs nouvelles caméras.

Les téléphones Pixel de Google sont depuis longtemps réputés pour leurs capacités photographiques exceptionnelles, en grande partie grâce aux logiciels de pointe de l'entreprise. Cependant, ces dernières années, Google a mis davantage l'accent sur les améliorations matérielles. Grâce à Android Authority, on sait d’ailleurs désormais qu’avec la prochaine série Pixel 9, le géant de la technologie est prêt à faire de nouvelles mises à jour de ses caméras.

La série Pixel 9 présenterait des changements radicaux sur presque tous les capteurs. Le Pixel 9 standard dit adieu au capteur ultra-large Sony IMX386 vieillissant sur sa caméra ultra grand-angle, et le remplace par le capteur Sony IMX858, plus récent et plus grand. Pour rappel, c’est celui-ci qu’utilise notamment l’impressionnant Xiaomi 14 Ultra. Cette mise à niveau promet donc une plus grande polyvalence et de meilleures performances en basse lumière. En outre, le Pixel 9 sera enfin doté d'une caméra frontale dotée d'un autofocus, une fonctionnalité jusqu'ici réservée aux modèles Pro.

Tous les Pixel 9 ont droit à de nouveaux capteurs photo

C'est avec les Pixel 9 Pro et Pro XL que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les deux modèles arboreront des configurations d'appareil photo identiques, Google misant aussi sur le capteur Sony IMX858. Ce capteur sera utilisé pour l'ultra grand-angle, le téléobjectif et même la caméra frontale. Le choix est particulièrement intrigant pour la caméra selfie, car le IMX858 est principalement conçu pour une utilisation à l'arrière et est plus grand que la plupart des capteurs selfie du marché. Cela pourrait potentiellement faire du Pixel 9 Pro l’un des meilleurs, surpassant de nombreux concurrents dans ce domaine souvent négligé. Il est intéressant de noter que Google a choisi de conserver la fonction de thermomètre infrarouge dans les modèles Pro, malgré son utilisation pratique limitée et l'accueil mitigé des utilisateurs.

Le Pixel 9 Pro Fold bénéficie également de quelques retouches au niveau de l'appareil photo, même si certains changements risquent de faire sourciller. La caméra ultra grand-angle passe à un capteur Samsung 3LU, tandis que les deux caméras selfie sont remplacées par des capteurs Samsung 3K1. Ces nouveaux capteurs sont en fait plus petits que leurs prédécesseurs, ce qui peut sembler une être une régression. Toutefois, il pourrait s'agir d'un compromis nécessaire pour obtenir un facteur de forme plus fin, car le nouveau Pixel pliable serait presque 2 mm plus fin que son prédécesseur.

La nouveauté la plus intéressante pour les amateurs de vidéo est peut-être l'introduction potentielle de l'enregistrement vidéo 8K. Alors que le processeur Tensor G3 de la série Pixel 8 prenait en charge l'encodage 8K, Google a choisi de ne pas activer cette fonctionnalité. Désormais, des éléments suggèrent que la prochaine application Pixel Camera prendra en charge l'enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde. On ne sait pas quels modèles Pixel 9 proposeront cette fonctionnalité ni si elle sera disponible au lancement, mais on sait désormais grâce à Android Authority que celle-ci est bien prévue pour cette génération.

Avec de tels capteurs et l’expérience de Google, les Pixel 9 pourraient bien de nouveau se hisser parmi les meilleurs smartphones pour la photo du marché. Le Pixel 9 Pro est déjà classé dans le Top 10 sur DXOMARK, mais cette nouvelle génération devrait intégrer le podium. Des changements aussi importants pourraient d’ailleurs d’ailleurs être à l’origine de l’importante augmentation de prix qui a été annoncée par certaines fuites sur la plupart des modèles. Il reste maintenant à voir si les résultats seront à la hauteur du nouveau matériel présent dans les smartphones.