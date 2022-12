Test Lenovo Legion S7 (Intel – 2022) : un PC de gaming qui mise sur la puissance et la sobriété

Nous avons testé le Lenovo S7 dans son édition de 2022. Ce PC portable, équipé d'un Core i7 de 12e génération, de 16 Go de RAM et d'une RTX 3060 réunit de sérieux atouts, et devrait notamment séduire les gamers à la recherche d'un ordinateur sobre et élégant. Voici toutes nos impressions et notre avis complet sur ce PC portable, qui s'affiche à un prix finalement très correct au regard de ses composants.

Depuis 2017, Lenovo s'attaque fortement au secteur très particulier des laptops gamers. Sa marque de fabrique ? Des ordinateurs performants dans un design sobre et passe-partout. Exit les arrêtes fuyantes, le look « gaming » ultra affirmé. Lenovo offre des produits simples à l'extérieur et puissants à l'intérieur. Le Legion S7 que nous vous présentons aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Proposé à 2 200 euros, il est équipé d'un Core i7-12700H, de 16 Go de RAM et d'une RTX 3060 pour mobile. Sur le papier, ce PC a tout ce qu'il faut pour offrir de belles performances en déplacement, mais est-ce vraiment le cas ?

Notre test complet du Lenovo S7 en vidéo

Prix et disponibilité du Legion S7 (2022)

Le modèle présenté est de base proposé à partir de 2179 € (hors option, donc). Cependant, vous pouvez lors de l'achat opter pour diverses fonctionnalités : Windows 11 Pro par exemple, de la mémoire vive en plus, du stockage supplémentaire, un clavier RGB. Des options qui feront inévitablement monter la facture. Cependant les prix des options restent, toutes proportions gardées, assez maîtrisées.

Il faudra compter seulement soixante euros pour bénéficier des meilleures normes Wi-Fi et Bluetooth, 70 € pour passer de l'écran HD à 2K, ou 180 € pour une barrette de 16 Go de RAM.

C'est les prix habituellement pratiqués pour ces évolutions. Ce qui reste donc correct. Le soucis est donc que les performances varieront énormément d'une configuration à l'autre. Bien qu'il soit intéressant pour le consommateur de pouvoir personnaliser à son goût la machine, ce dernier risque d'être perdu entre la pléthore de choix disponibles si ce dernier n'est pas un minimum aguerri.

Fiche technique du Lenovo S7

Lenovo S7 (2022) Ecran - 16 pouces

- 2560 x 1600 pixels

- format 16:10

- rafraîchissement 165 Hz Dimensions 310 × 221 × 15 mm Poids 2 kg CPU Intel Core i7-12700h GPU Intel Iris Xe + Nvidia RTX 3060 6Gb RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x USB-C

- dont 1 x Thunderbolt 4

- 3x USB-A

- 1x port alimentation

- 1x lecteur SD

- 1 x Port Jack 3.5 mm

- 1x port HDMI

Déballage et tour du propriétaire

Pas de fioritures dans la boîte qui contient le PC. En effet, nous retrouvons l'ordinateur portable ainsi que son chargeur, rien d'autre. Le tout pesant tout de même un certain poids : il faut compter un peu plus de 2,2 Kg pour l'ordinateur et 938 grammes pour le chargeur. Oui, ce chargeur est monstrueux. Capable de délivrer 230W, il vous assure une charge rapide de l'appareil, mais nous reviendrons plus en détail sur ce point.

Il reste donc à préciser que pour assurer le transport de ce modèle, il vous faudra vous équiper d'un bon sac à dos. 3,2 Kg pour le laptop et son chargeur, ce dernier étant indispensable si vous souhaitez profiter des pleines performances de l'ordinateur.

Passons maintenant au design de l'appareil. Admettons-le : le Legion S7 n'offre rien de surprenant. Avec un gabarit de 35,7 cm de large par 26 cm de profondeur et 1,7 cm d'épaisseur, il arrive cependant à embarquer tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Le capot en aluminium brossé gris anthracite ne laisse apparaître que les mentions « Lenovo » et « Légion ». Le dessous de l'appareil offre un large évent pour l'entrée d'air, qui est ensuite expulsée sur les tranches latérales et à l'arrière de l'appareil.

Toujours au dessous, deux autres évents abritent les haut-parleurs signés Harmann/Kardon. Le pourtour de l'appareil est équipé de l'ensemble des ports nécessaire à la pleine utilisation de l'ordinateur. Pour le coup, vous disposez clairement de tout ce que vous pouvez espérer sur un modèle haut de gamme. À gauche viendront se loger deux ports UBS-C dont un compatible Thunderbolt 4/UBS4. A droite, on trouve un lecteur de cartes SD, une prise mini-Jack 3,5 mm en TRRS pour connecter un micro-casque, ainsi qu'un bouton physique permettant de couper la caméra. A l'arrière, on profite de pas moins de trois ports USB-A, dont un « Always-on », un port HDMI 2.2 plein format, et un port de recharge propriétaire.

C'est assez rare, mais cela fait plaisir sur un modèle haut de gamme de voir qu'aucune concession n'a été faite sur le nombre de ports. Pour rechigner, un peu nous aurions pu demander à Lenovo d'intégrer en plus un port RJ-45, puisque malheureusement, la marque ne fournit aucun adaptateur USB vers Ethernet. Il faudra donc passer par le Wi-Fi ou acquérir séparément un adaptateur si besoin.

À l'ouverture on retrouve une dalle de 16 pouces au format 16:10 surplombée d'une webcam. Sur la partie basse se trouve un large clavier complet aux touches rétroéclairées en blanc et bien espacées, qui permettent de s'assurer d'un réel confort de frappe. A la droite de celui-ci est situé un pavé numérique complet et à son sommet, un bouton circulaire faisant office de bouton d'allumage et de lecteur d'empreinte digitale compatible Windows Hello. Pour finir, l'ordinateur propose un pavé tactile d'une taille appréciable qui, sans être le plus grand du marché se révèle largement suffisant. De toute façon, l'orientation gamer du modèle suggère que les personnes qui comptent l'utiliser investiront très probablement dans une souris adaptée.

Comme vous pouvez le constater, Le Lenovo Legion S7 offre tout ce qu'on peut attendre d'un ordinateur gamer, tout en conservant une certaine sobriété. Pas de look exacerbé ni les LEDs multicolores dans tous les sens, donc. Un bon point pour qui veut de la puissance passe partout, cependant vous pourrez à l'achat opter pour une option RGB touche par touche pour plus de personnalisation.

Ecran

Comme cité précédemment, le Lenovo Legion S7 est équipé d'une dalle IPS de 16 pouces bénéficiant d'un traitement anti-reflets, capable d'afficher 2560 pixels de large par 1600 pixels de haut. Pour réutiliser des noms commerciaux plus compréhensibles, vous aurez ici une dalle 2K au format 16:10. L'avantage non négligeable de ce format est d'offrir, notamment en navigation web, plus de contenu sur la page que vous consultez. Et bien que le format semble bien moins allongé que le 16:9, il propose ici un confort d'utilisation très appréciable. Côté Luminosité la dalle est capable d'afficher jusqu'à 500 nits. Et, ordinateur de jeu oblige, pour ce qui est du rafraîchissement, c'est pas moins de 165 Hz qui sont assurés ici.

En plus de cette fiche technique, La dalle bénéficie de toutes les certifications habituelles : HDR400, Low Blue Light, Dolby Vision et G-Sync.

À l'utilisation, elle se révèle tout aussi agréable que sa fiche technique laisse paraître. La qualité est vraiment au rendez-vous. Les contrastes sont très bons, les détails sont précis et le rendu des couleurs couvrant 100% de l'espace sRGB offre un rendu agréable à l’œil.

Finalement, on a peu de choses à reprocher à cette dalle qui couvre tous les besoins d'un joueur standard. On a ici un écran offrant un très bon rendu général, et un fort taux de rafraîchissement, offrant donc une fluidité parfaite pour les joueurs les plus chevronnés.

Les plus demandeurs verront à l'achat sur le site de Lenovo qu'il est également possible d'opter pour un écran mini-led. Si on peut volontiers s'en passer, certains préférerons un écran plus précis par son rétroéclairage.

Webcam

La webcam intégrée au Lenovo Legion S7 est de bonne facture. Bien loin de ce que peut proposer aujourd'hui Apple sur ses MacBook, mais largement satisfaisante pour des visioconférences correctes. C'est ici un capteur de 2,1 Mpx capable de capturer de la Full HD 1080p. C'est un bon point, tant il reste des constructeurs se limitant à un capteur 720p bien trop faible aujourd'hui. C'est le cas notamment de Dell avec son Inspiron 16 7610, de Huawei et son MateBook 14s, etc.

Hardware et performances

Le Legion S7 propose finalement une jolie fiche technique : un processeur mobile haut de gamme en la personne de l'Intel Core I7-12700h, 16 Go de mémoire vive, et une puce mobile Nvidia RTX 3060.

Commençons par le processeur. Pour vous donner plus de détails, celui-ci est issu de la 12e génération qui amène une meilleure architecture pour les appareils mobiles. Ici, c'est 14 cœurs qui sont à votre disposition : 6 cœurs dédiées à la performance et capables de tourner en boost à 4,7 GHz, et 8 cœurs d'efficience, capables quant à eux de monter à 3,5 GHz.

La mémoire vive est ici en DDR5 fréquencée à 4800 Mhz, un bon point. De surcroit, Lenovo a fait un choix intéressant pour l'évolutivité du produit. En effet, seule une des deux barrettes de RAM de 8 Go chacune est soudée au châssis. Il vous sera donc possible d'y insérer, selon Lenovo, une barrette de 16 Go à la place pour bénéficier d'un peu plus de mémoire vive.

Pour finir, la puce RTX 3060 de Nvidia est bien évidemment au format mobile. Attendez-vous donc à des performances en-dessous des cartes graphiques plein format qui sont dédiées aux tours. Pour autant, ce modèle de RTX propose des performances assez agréables et permet de profiter de l'ensemble des titres disponibles, à condition bien évidemment de ne pas pousser les graphismes au maximum. C'est pas moins de 6 Go de mémoire vidéo dédiée sur lesquels vous pourrez compter pour assurer l'affichage.

Loin de nous l'envie de vous bercer d'illusions : ne vous attendez pas à faire tourner le tout dernier Call Of Duty Modern Warfare 2 en extrême à 165 images par secondes. Cet ordinateur n'en sera pas capable. Mais il vous sera tout de même possible de profiter de ce titre en qualité graphique recommandée ou en mode « équilibré » à plus de 60 images par seconde. Notez que lors de nos tests, Modern Warfare 2 configure automatiquement l'ensemble des paramètres graphiques en mode élevé, ce qui permet d'avoir de beaux résultats en jeux.

Sur des titres moins gourmands, vous pouvez développer le plein potentiel de votre appareil. Par exemple, Rocket League tourne sans ralentissements ni perte d'images par seconde, et ce en qualité graphique maximum. En somme, le Legion S7 permet de profiter de bonnes performances pour du gaming portable. Nous ne sommes pas sur les puces les plus puissantes pour un laptop, mais la 3060 a l'avantage de proposer des résultats respectables avec une chauffe maîtrisée, ce qui évite d'arriver à un bridage de sécurité des composants.

Continuons maintenant sur le stockage de l'appareil. Première chose, et non des moindres, c'est un SSD NVME M.2 de 1 To qui accueille le système, vous laissant donc assez de place pour installer bon nombre de jeux et en profiter pleinement. Par ailleurs, le Légion offre un port supplémentaire à disposition vous permettant d'étendre encore plus votre stockage avec un second SSD NVME M.2 au format 2280.

C'est vraiment bien d'avoir pensé à laisser un port disponible pour venir étendre l'espace de stockage. Les plus précautionneux d'entre nous préférerons laisser le plus d'espace disponible sur le disque système et donc intégrer un second disque pour les jeux et les documents, sans affecter la partition dédiée à Windows.

Pour finir, bien que non-équipé d'un port Ethernet, Le Lenovo Legion S7 offre des connectivités d'excellente qualité grâce à sa Puce Intel Killer Wi-Fi. Vous aurez le droit à du Wi-Fi 6E (802.11ax) en mimo 2X2, ainsi qu'à du Bluetooth en version 5.1 à faible latence et faible consommation d'énergie.

Autonomie et recharge

Le Lenovo Legion S7 est équipé d'un accumulateur de 99 Wh. C'est bien, même très bien. Il vous permettra, sur une utilisation « standard » sans jeux, dédiée à de la navigation web, du visionnage de contenu et un peu de bureautique, de tenir sans problème 8 heures d'utilisation. Si vous commencez cependant à solliciter davantage votre ordinateur, l'autonomie en souffrira indéniablement. De toute façon, comme habituellement sur les laptops sous Windows, il vous faudra le brancher pour développer toutes ses performances. C'est là qu'intervient le monstrueux chargeur de près de 1 Kg qui est fourni.

Ce dernier délivre une recharge rapide de 230 W. Si vous tombez totalement à plat, il vous faudra donc un peu plus d'une heure et quart pour une recharge à 100%, mais notez qu'une recharge à 70% ne mettra que 30minutes. De quoi profiter confortablement lorsque vous êtes en déplacement.