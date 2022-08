Test Dell Inspiron 16 7610 : un PC portable polyvalent, abordable et bien pensé

Nous avons testé le Dell Inspiron 16 7610 : ce PC portable profite d'un processeur Intel de 11e génération et surtout d'une RTX 3050, une carte graphique qui ravira les créatifs comme les joueurs invétérés et qui n'ont pas nécessairement un budget démesuré.

Si le fabricant d'ordinateurs Dell a su s'imposer dans le milieu professionnel depuis de nombreuses années, la marque profite aussi d'un positionnement fort sur le secteur gaming avec Alienware. Mais elle est aussi capable de proposer des produits grand public au rapport qualité/prix très intéressant.

Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le Dell 16 7610, un ordinateur portable au design sobre qui cache bien son jeu sous son châssis en aluminium brossé. Équipé d'un Intel Core i7 de 11e génération, couplé à une puce Nvidia RTX 3050, l'équilibre apporté par cet appareil le positionne comme un choix intéressant pour qui recherche la possibilité de travailler, de se divertir et de jouer un peu, sans pour autant utiliser un ordinateur « gaming ». En bref, voilà un ordinateur fait pour celles et ceux qui ont besoin d'une machine polyvalente, du moins en théorie.

Prix et disponibilité

Comme pour la quasi totalité de ses machines, Dell vous laisse le choix quant à la configuration de ce PC portable (processeur, RAM, stockage…). La version la plus courante est équipée d'un Core i7, de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM. Comptez 1499 euros pour vous procurer cette édition. Le Dell Inspiron 16 7610 est disponible dès à présent sur le site du constructeur, mais également chez les revendeurs courants comme La Fnac.

Fiche technique du Dell Inspiron 16 7610

Modèle Dell Inspiron 16 7610 Type de PC Portable Processeur tel Core i7-11800H 2.30GHz RAM 16 Go LPDDR4 Fréquence RAM 3200 MHz Stockage

SSD M.2 PCIe NVMe 1 To Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4 Go Résolution 3072 x 1920 Colorimétrie 100 % sRVB Luminosité 300 cd/m² Dimensions / Poids • Épaisseur : 18,9 mm

• Largeur : 355,28 mm

• Profondeur : 247,5 mm

• Poids 2 kg Fréquence de l’écran 60 Hz Capacité 86 Wh Type de clavier Chiclet Clavier rétro-éclairé Oui Trackpad Oui Haut-parleur 2×2 watts Stéréo Connectique • 1 port Thunderbolt 4 USB-C

• 1 lecteur de carte SD de taille standard 6.0

• 1 prise jack de 3,5 mm TRRS

• Deux ports USB A 3.0 SuperSpeed

• HDMI 2.1

Wi-Fi Wi-Fi 6 AX201 Bluetooth Bluetooth 5.2 Webcam HD 720p à 30 fps

Design et tour du propriétaire

Si l'on parle de design, l'Inspiron 16 7610 proposé par Dell ne réinvente pas la roue. On se retrouve ici face à un look sobre et épuré, très « standard » diront certains. Le capot gris anthracite ne laisse apparaître que le logo de la marque. En dessous, ce PC portable profite d'un large espace d'absorption d'air pour la ventilation, ainsi que de deux haut-parleurs situés à gauche et à droite de l'appareil. Les sorties d'air se situent sur les deux tranches ainsi qu'à l'arrière. Dans l'absolu, ce positionnement assure une bonne aération de la machine, et doit donc permettre d'éviter toute surchauffe.

La connectique est répartie de part et d'autre de l'appareil, avec sur la tranche droite un port mini-jack 3, 5 mm permettant d'accueillir un casque-micro, un port USB Type-A et un lecteur de carte SD. À l'opposé, sur la tranche gauche viennent prendre place le port d'alimentation qui n'est pas ici en USB-C, un port HDMI pour venir connecter un second écran par exemple, ainsi qu'un second port USB-A et un port USB-C qui a l'avantage d'être compatible Thunderbolt 4 pour vous assurer des taux de transferts rapides. Une connectique bien complète dans une ère où bon nombre de constructeurs se limitent à intégrer deux ou trois ports USB-C uniquement. Enfin, la partie inférieure du laptop est chanfreinée laissant apparaître un liseré brillant ajoutant un peu de caractère à l'ensemble.

En ouvrant l'ordinateur, on découvre un large écran de 16 pouces que nous prendrons le temps d'analyser un peu plus loin dans ce test. Ce dernier est surplombé d'une petite webcam. Les bords restent d'une épaisseur tout à fait convenable, sans être d'une finesse incroyable.

En bas se trouve un large clavier chiclet rétroéclairé à la disposition et à l'écartement des touches confortables. Ce clavier est très complet, intégrant sur sa droite un pavé numérique ainsi que quelques touches intéressantes comme un accès rapide à la calculatrice par exemple, mais aussi l'ensemble des touches fonctions. Libre à chacun d'aimer ou de préférer les claviers plus compacts type TKL. Cependant, l'expérience de frappe reste agréable et l'ajout de ces touches supplémentaires peut se révéler particulièrement utile.

Tout en haut à droite, vous retrouverez un bouton n'ayant aucun rétroéclairage. Ce dernier sert de bouton d'alimentation, ainsi que de capteur biométrique pour l'empreinte digitale, vous permettant de profiter pleinement du déverrouillage par Windows Hello. Un bon point pour la sécurité de votre appareil, d'autant que ce capteur se montre très efficace et n'a montré aucun raté lors de nos tests.

Pour conclure sur ce tour du propriétaire, le Dell Inspiron 16 7610 est évidemment équipé d'un trackpad offrant une dimension confortable. Ce dernier est évidemment multipoint, vous permettant donc d'utiliser un ou plusieurs doigts pour profiter des raccourcis existant dans Windows 11.

Toute cette technologie est compactée dans un châssis de 35,5 cm de large par 24,7 cm de profondeur et 1,8 cm d'épaisseur qui, mine de rien, pèse tout de même 2 kg. Un bon sac de transport est à prévoir, d'autant que le laptop est livré avec un chargeur dont la taille sera assez conséquente.

Écran

Le Dell Inspiron 16 7610 offre un écran 16 pouces au format 16:10, plus large en hauteur donc et très optimisé pour la navigation internet, dont la résolution de 3072 par 1920 pixels n'est pas sans rappeler une certaine marque à la pomme. La dalle IPS intégrée couvre l'ensemble du spectre SRGB, ce qui est un bon point. Néanmoins, la luminosité de 300 nits max offerte par cette dernière semble un peu faiblarde. En outre, les plus exigeants d'entre vous passeront probablement leur chemin sur ce modèle, puisque l'écran ne peut se rafraîchir qu'à 60 Hz.

Si, sur le papier, cet écran n'offre rien de révolutionnaire, il est pourtant bien équilibré par rapport à la machine, qui intègre une puce graphique Nvidia RTX 3050 laptop. La dalle offre une belle expérience de visionnage générale pour du contenu web, de la VOD ou encore les jeux vidéo. Vous pouvez profiter pleinement de cette dernière sans que les pixels soient apparents, et la restitution en termes de couleurs et de contraste est très bonne.

Comme à son habitude, Dell propose donc une dalle simple, mais efficace, et qui tiendra ses promesses sans trop consommer d'énergie. L'écran qui saura également protéger vos yeux, puisque ce dernier bénéficie d'une certification TÜV Rheinland, vous assurant une réduction des émissions de lumière bleue.

Audio

Comme évoqué lors du tour du propriétaire, le Dell Inspiron 16 7610 est équipé de deux haut-parleurs de part et d'autre de l'appareil. Si ces derniers ne remplaceront jamais une bonne paire d'écouteurs, un casque ou encore une enceinte, ils délivrent grâce à leurs 4W en tout, un son riche, puissant et à la distorsion limitée. Même à plein volume, le son ne semble pas saturer dans la majorité des cas, rendant ces haut-parleurs très bons pour regarder un peu de contenu sur une plateforme comme Netflix ou Disney+, ou tout simplement écouter de la musique.

Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez également profiter du Bluetooth ici en version 5,2, afin de connecter vos appareils externes, ou encore de la prise mini-jack TRRS 3,5 mm située à la droite de l'appareil.

Webcam

Sur la partie haute de l'écran vient se placer une webcam de 0,9 Mpx capable de capturer une vidéo en 720p à 30 images par seconde. Ici, nous aurions préféré retrouver une caméra 1080p, qui se fait de plus en plus standard sur les PC portables. D'autant que les visioconférences ont pris une part importante dans notre quotidien. Un reproche qu'on peut également faire régulièrement à Asus, comme sur le très récent Zenbook S13 OLED par exemple.

Hardware et performances

Sous son grand clavier, le Dell Inspiron 16 7610 cache dans notre version un processeur Intel de 11e génération , le I7 11800H. Gravé en 10nm, ce processeur de 8 cœurs/ 16 Thread est capable de monter à 2,3 GHz en fréquence, pour un TDP max de 45W. Ce dernier est assisté de 16 Go de ram en DDR4 low profile fréquencée à 3200 MHz.

Côté stockage, c'est un SSD NVMe M.2 de 1 To qui vous permet d'enregistrer vos données. Sachez également qu'il existe des versions offrant jusqu'à 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage pour plus de confort. Cependant, la présence d'un port de carte SD permet d'étendre le stockage facilement.

Pour compléter toute cette configuration, vous aurez, non pas un chipset graphique de base, mais bien une Nvidia RTX 3050 laptop offrant 4 Go de mémoire dédiée à la vidéo en GDDR6. Dell préinstalle les pilotes Studio de Nvidia, assurant aux graphistes et personnes traitant de l'image la possibilité de profiter pleinement de l'appareil dès son achat.

La RTX 3050 laptop est, ne nous mentons pas, la puce graphique la plus lente de la gamme 3050. Néanmoins, elle n'en reste pas moins intéressante sur plusieurs points. Ses 2048 cœurs CUDA offrent des performances de calcul bien au-dessus des chipsets de base, et proposent des performances équivalentes à une GTX 1650 Ti, au bas mot.

Ce qui signifie que le Dell Inspiron 16 7610 peut, en plus de traiter de l'image, vous permettre de jouer en toute sérénité à bon nombre de jeux vidéo. Évidemment, ce n'est pas là le secteur que souhaite toucher Dell avec cet appareil, plutôt dédié à un usage polyvalent, voire productif. Mais la configuration intégrée devrait vous permettre de faire tourner des jeux comme Rocket League, Fall Guys ou League of Legends sans trop de soucis, voire certains triple A. Dès lors que les paramètres graphiques ne sont pas réglés au maximum, la carte vous permet de profiter du Raytracing sur les jeux le permettant.

A titre d'exemple, Red Dead Redemption 2 peut tourner en haute qualité à 40 images par secondes en 1080p. Apex Legends vous offrira quant à lui jusqu'à 100 i/s en 1080p avec les graphismes en basse définition.

C'est ici que se justifie l'utilisation d'un écran limité à 60Hz. Si la RTX 3050 peut faire tourner des jeux au-delà des 60 images par seconde que l'écran peut afficher, elle offre un juste milieu entre performances, coût énergétique, chauffe et stabilité du système. Certes, un écran 120 Hz aurait offert une plus grande marge de manœuvre, permettant de tirer pleinement parti de la carte graphique. Néanmoins, ce GPU vous assurera sans problème des jeux fluides, certes limités à la fréquence offerte par l'écran. Les joueurs compétitifs reprocheront ce taux de rafraîchissement limité, tandis que les joueurs plus occasionnels, aimant profiter principalement de jeux solos, y trouveront leur compte pour des petites parties nomades.

Évidemment, comme sur la majorité des appareils tournant sous Windows, il vous faudra inévitablement être raccordé au secteur pour tirer pleinement parti de l'entièreté de la puissance de votre appareil. Et si vous souhaitez l'emmener un peu partout avec vous, vous regretterez probablement la grande taille du chargeur fourni qui ne saura pas se faire oublier.

Côté alimentation justement, l'appareil offre une batterie de 86 Wh. Le chargeur fourni délivrera quant à lui 130 W permettant une recharge assez lente de l'appareil. Il faudra compter trois heures pour une charge complète, ce qui est très loin des standards actuels. Pour compenser, bien que l'appareil ne soit pas doté de la certification Intel Evo, il offre néanmoins une autonomie acceptable avec 8 heures d'utilisation possible en moyenne, avec le paramètre de batterie fixé sur « meilleure efficacité énergétique ».

Oui, on est loin des possibilités d'autonomie actuelle proposées par la 12e génération de processeurs Intel, mais nous avons ici un combo gourmand avec la RTX. Comme disait un grand homme, “de grands pouvoirs impliquent une grande consommation énergétique.” Ce n'est pas tout à fait ça, mais l'idée y est.

On regrettera cependant l'utilisation d'un port de charge propriétaire à Dell, limitant les solutions de rechange si l'on venait à perdre, oublier ou abîmer le chargeur fourni lors de l'achat. De plus en plus de constructeurs offrent aujourd'hui la possibilité de charger en USB-C l'appareil, et ce avec des vitesses bien plus satisfaisantes que celles offertes ici par le DELL Inspiron 16 7610.

Pour finir sur la partie composants, un point sur la connectivité s'impose. Dell compense l'absence d'un port Ethernet en RJ45 par la possibilité de se connecter en Wifi 6 (802,11ax) et évidemment, comme dit précédemment, une connectivité Bluetooth en version 5.2 vous offrant faible latence et consommation énergétique modérée. Cette connectivité vous est permise par une carte Wlan Intel AX201.

Comme nous l'avons vu, le DELL Inspiron 16 7610 offre une configuration bien équilibrée, alliant performance et autonomie, tout en limitant les concessions. Certes ce n'est pas un processeur de 12e génération, et pas la puce graphique la plus performante, mais l'appareil se montre parfait pour les étudiants qui ont besoin d'un PC pour travailler, jouer et produire du contenu graphique ou vidéo. C'est le PC idéal pour les personnes cherchant une machine dédiée à la productivité, tout en permettant un peu de polyvalence et de divertissement. Et qui sera notamment capable de faire tourner des jeux peu gourmands tout en profitant des cœurs RTX de deuxième génération intégrés à la RTX 3050.

Environnement

Le DELL Inspiron 16 7610 est livré avec Windows 11 préinstallé. Nous ne présentons plus la nouvelle mouture de Windows et l'ensemble des nouveautés associées que vous pourrez retrouver sur notre site. Dell intègre également un logiciel propriétaire vous permettant de gérer votre garantie et votre appareil, notamment en vous alertant lorsque des mises à jours critiques des pilotes sont disponibles.