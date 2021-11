Test Huawei MateBook 14s : le PC portable “de la maturité”

En cette fin d'année, Huawei continue à étoffer sa gamme de PC portables. Et avec le temps, le constructeur sait désormais peaufiner sa recette dans les moindres détails. Avec le MateBook 14s, le constructeur livre un ordinateur au design léché et qui en a vraiment sous le capot. Et surtout, l'appareil s'affranchit du plus vilain des défauts de la génération précédente : la caméra pop-up. Nous avons testé le MateBook 14S sous toutes les coutures et vous livrons ici notre avis complet.

Si Huawei est boudé par bon nombre d'utilisateurs sur le marché du smartphone, notamment parce que ses appareils ne proposent plus les services Google comme c'est le cas sur le récent Nova 9, il n'en est rien lorsqu'on parle de laptop. Sur ce secteur, le constructeur chinois reste bel et bien présent avec des produits intéressants et performants.

Huawei décompose désormais sa gamme d’ordinateurs portables en 3 séries. On trouve en premier lieu les MateBook D, des ordinateurs plutôt abordables (moins de 1000 euros), mais qui profitent néanmoins de certaines avancées technologiques de leurs aînés. On profite également des MateBook « tout court », des PC qui bénéficient d’un design plus abouti et de performances accrues. Et on trouve désormais la série des MateBook S, qui se situent un cran encore au-dessus, tant en termes de performances que de prix.

Nous avons donc mis la main sur le MateBook 14s de Huawei. Proposé à partir de 1349,99 €, ce laptop offre une fiche technique intéressante pour les aficionados de PC portables légers et polyvalents. Nous l'avons testé de fond en comble, afin de vous livrer un avis détaillé sur cet ordinateur livré sous Window 10 et qui peut d'ores et déjà profiter de Windows 11.

Prix et disponibilité

Le Matebook 14s est un ordinateur de 14 pouces qui est proposé en deux versions :

une édition équipée de 512 Go de stockage vendue 1349,99 €

de stockage vendue une édition équipée de 1 To de stockage et vendue 1549,99 €.

Les deux versions sont équipées d'un processeur Core i7-11370H et de 16 Go de mémoire vive. Elles sont toutes deux disponibles en deux coloris : gris ou vert. Enfin, si vous précommandez le PC avant le 12 novembre 2021, Huawei vous propose gratuitement l'extension de garantie de 12 mois, une souris sans fil Huawei BT Mouse d'une valeur de 59,99 € et un écran Huawei Display de 23,8 pouces d'une valeur de 139,99 €. Cette offre est disponible sur le site officiel du constructeur.

Unboxing et design

Dans notre coffret de test, nous ne retrouverons que le strict minimum, à savoir le laptop, un câble USB Type-C de bout en bout, ainsi que l'adaptateur secteur permettant la recharge et qui délivre une puissance maximum de 90W (pour une charge rapide).

On ne change pas une équipe qui gagne, et Huawei l'a bien compris. On ne remarque aucun changement de design drastique sur cette nouvelle version, laquelle garde les codes habituels propres à la marque. L'ensemble du châssis et du capot est en aluminium, ici en couleur gris anthracite au look très soigné. Seul un chanfrein autour du clavier et de l'écran vient adoucir l'arrête et arbore un effet brillant. Sur le capot, on retrouve en lettres brillantes le nom de la marque, tandis que le dessous de l'appareil laisse place à un long espace de ventilation afin de refroidir la bête. On note également deux zones de sortie sonores situées de part et d'autre de l'appareil, ainsi que de longs patins en caoutchouc pour éviter les dérapages.

Côté connectiques, le MateBbook 14s est bien fourni : il offre un port USB-A à la norme 3.2 sur la tranche droite, et sur la tranche gauche, deux ports UBS-C permettant tous deux la recharge. Toujours sur le côté gauche, on note la présente d'une prise HDMI 2.1 et une prise mini-Jack TRRS permettant d'y brancher un combo casque-micro. On remarque également quatre petites obturations sur la tranche frontale qui servent de micro.

En ouvrant l'appareil, on découvre un écran de 14,2” au format 3:2 assurant un affichage plus important sur la hauteur que sur les modèles précédents, lequel permet donc d'afficher davantage de contenu. En son sommet vient se loger une webcam 720p assez simpliste pour les vidéoconférences. La partie basse de l'appareil est dotée d'un large clavier chiclet qui offre un confort de frappe très agréable, et en dessous, un large pavé tactile multipoint pour la navigation.

Une formule qui fonctionne et qui simplifie la prise en main dès la première utilisation, tant le design général est classique, mais efficace. Les matériaux utilisés semblent d'excellente qualité et l'ensemble en aluminium renforce l'effet premium délivré par le produit, dont les dimensions (313,8 mm de large, 229,7 mm de long et 16,7 mm d'épaisseur) en font un ordinateur très agréable en termes de préhension. Son poids de seulement 1,43 kg vous permettra de le transporter facilement sans souffrir d'un encombrement trop important.

Ecran

Comme évoqué précédemment, l'écran proposé ici par Huawei est au format 3:2, un type d'affichage de plus en plus en vogue sur les ordinateurs portables et qui offre une hauteur conséquente pour afficher plus d'informations. L'intérêt de ce type de format est aussi de renforcer l'immersion, et ça fonctionne. La belle dalle 2,5K et sa technologie LTPS proposent une résolution de 2400 x 1680 pixels, pour une densité de 231 pixels par pouces, et une fréquence de rafraîchissement configurable à 60 Hz ou 90 Hz.

Comme à son habitude sur les MateBook, Huawei a doté son écran de la fonctionnalité tactile multipoint, qui encore une fois répond très bien aux commandes envoyées. De nombreux gestes sont disponibles permettant de déplacer/sélectionner, afficher différentes informations, ou prendre rapidement des captures d'écran. Chose regrettable cependant : il aurait été appréciable de pouvoir plier l'écran à 180° et utiliser l'ordinateur en mode tablette, permettant donc de réellement profiter de cet écran tactile. Malheureusement, après plusieurs itérations de son MateBook 14, Huawei ne semble pas vouloir nous offrir cette fonctionnalité pourtant très pratique et qui pourrait aller de pair avec un écran tactile.

Côté luminosité, ce sont 400 nits qui sont annoncés par la marque. Si sur le papier cela peut sembler léger, à l'utilisation la dalle est très confortable et offre une luminosité bien gérée afin d'éviter la fatigue oculaire. Notons d'ailleurs que cet écran est certifié TÜV Rheinland, indiquant que ce dernier limite l'émission de lumière bleue et des scintillements.

À l'utilisation, cet écran se révèle agréable en tout point. La dalle 2K offre une précision et une netteté très appréciable et la calibration colorimétrique est au poil. L'intérêt du format 3:2 prend encore plus son sens lors de la navigation web, puisqu'il permettra d'afficher bien plus d'informations qu'un écran 16:9 standard. Le contrepoint de tout ça est évidemment l'apparition de larges bandes noires au-dessus et en dessous lors du visionnage de vidéos. Un point à vraiment prendre en compte si l'achat de cet ordinateur est motivé par une grande consommation de contenu média.

Clavier et trackpad

Le clavier type chiclet est très proche de ceux que l'on peut retrouver chez bon nombre de constructeurs aujourd'hui. Ce dernier offre une frappe vraiment confortable, mais n'est cependant pas dénué de défaut. Huawei l'a équipé d'un rétroéclairage facilitant la vision dans un environnement sombre. Cependant, à l'instar des précédentes versions, ce dernier est très faible même à puissance maximum. Cette fonctionnalité devient donc presque anecdotique, alors qu'une puissance accrue aurait grandement amélioré l'expérience. Au-delà de ça, les touches sont réactives et l'espace entre ces dernières idéalement calibré. Les touches sont d'ailleurs assez larges et permettent d'éviter les erreurs de frappes.

À droite, au sommet du clavier, se retrouve un bouton circulaire qui permet de mettre sous tension l'appareil. Mais comme habituellement chez Huawei, ce dernier offre également le moyen de déverrouiller votre ordinateur en profitant de Windows Hello. En effet, sous ce bouton se cache un lecteur biométrique d'empreinte digitale. Pratique pour ne pas avoir à saisir son mot de passe à chaque utilisation. Ce capteur se révèle rapide et efficace au quotidien. Lors de notre période de test, aucune tentative de déverrouillage ne s'est soldée par un échec ou une demande de nouvel appui, ce qui est grandement appréciable.

Finissons sur la partie basse du clavier Matebook 14s, sur laquelle se situe un large trackpad. Prenant en charge le multipoint, ce dernier offre une navigation fluide et rapide sur le système. L'utilisation à un doigt permet de déplacer la souris, deux doigts vous laissent utiliser le défilement, trois doigts rendent possible une navigation rapide entre les différentes applications ouvertes et quatre doigts un retour rapide au bureau. Passé le premier temps de prise en main de l'ensemble des commandes, ces commandes se révèlent efficaces pour vous aider à vous déplacer efficacement dans le système et ses applications.

Webcam

Le Matebook 14s est équipé d'une Webcam 720p. Si elle suffit pour une visioconférence, c'est loin d'être la meilleure qu'on ait pu voir sur un laptop. Les couleurs bavent, l'image est terne et bruitée même en plein jour. Autant dire que Huawei n'a pas porté le plus grand soin à cette dernière. À noter néanmoins un point positif : contrairement aux précédentes itérations, la webcam est désormais située dans l'écran. Adieu la caméra pop-up comme on pouvait la trouver sur le MateBook D 14 ou le MateBook X ! Le portable s'affranchit donc de la caméra logée dans l'une des touches du clavier, une disposition vraiment peu pratique et qui obligeait bien souvent à se baisser ou à surélever l'appareil.

Son

Si le soin apporté à la webcam est discutable, la partie audio a quant à elle été soignée par Huawei. Chaque espace de sortie situé sous l'appareil abrite deux haut-parleurs. L'ensemble délivre un son puissant et de qualité. Les fréquences sont bien équilibrées et le rendu est très appréciable pour un laptop. Si un très léger grésillement aux alentours des 2 kHz se laisse sentir lorsqu'on pousse le volume au maximum, il est presque indiscernable dans la majorité des cas. La qualité audio constitue donc une vraie réussite sur ce portable.

Environnement

Le Huawei Matebook 14s est livré sous Windows 10 Famille en version 21H1. Cet ordinateur remplissant toutes les exigences de Microsoft, vous pourrez le passer sous Windows 11 Famille via Windows Update. À l'heure où nous écrivons ces lignes, cette option n'est pas encore disponible, mais il est parfaitement envisageable de forcer un peu la mise à jour à l'aide de l'assistant d'installation de Windows 11.

Notez également que ce produit s'inscrit dans l'écosystème de la marque avec l'application Huawei PC Manager. Celle-ci offre le moyen de rapidement connecter un écran secondaire de la marque ou de coupler un téléphone Huawei. Mais elle va plus loin et vous permet quelques manipulations sur les performances de l'appareil, ou encore de dialoguer avec l'ensemble de vos produits de la marque depuis la section « mes appareils ». Si vous êtes donc un fervent utilisateur Huawei, vous pourrez profiter au maximum de cette application qui, dans le cas contraire, gagnera le droit à une désinstallation.

Hardware et performances

Huawei a équipé son Matebook 14s d'un combo assez appréciable comprenant dans les versions vendues en France un processeur de dernière génération signé Intel, le Core i7-11370H. Un quad-core efficace offrant une fréquence allant de 3 GHz (en 35W) à 4,8Ghz en Turbo max. Sorti en début 2021, il se révèle tout à fait performant pour la majorité des utilisations. Couplé à 16 Go de mémoire vive en LPDDR4 X dual channel, l'ensemble se révèle très efficace.

La partie graphique est gérée directement par un chipset Intel Iris XE. Si ses performances sont intéressantes, ce chipset ne vous offrira jamais de performances suffisantes pour de lourdes tâches graphiques telles que du jeu vidéo, du montage photo ou 3D. Et c'est normal, puisque cet ordinateur s'adresse principalement aux personnes n'ayant pas de grosses nécessités dans ce domaine. Si votre utilisation se limite à du visionnage de médias (Youtube, Netflix, Disney+, etc.), un peu de jeu vidéo, du traitement de texte, de tableurs et de contenu web, le MateBook 4s vous offrira tout ce dont vous avez besoin. Dans le cas contraire, si vous êtes plus demandeurs et cherchez une solution performante, ce modèle montrera très vite ses limites.

Côté stockage, vous retrouverez selon la version choisie, un SSD NVME M.2 de 512Go ou 1To. Un petit tour dans CrystaDiskMark permet d'afficher des performances de vitesse d'écriture et de lecture tout à fait respectables : 3503 Mb/s en écriture et 2361 Mb/s en lecture. Amplement suffisant pour les applications visées par ce Matebook 14s.

Le refroidissement intégré est annoncé par Huawei comme assez performant pour éviter la surchauffe et le bruit, même en cas de pic d'utilisation intensive. Promesse tenue, puisque les ventilateurs et caloducs de cuivre remplissent chacun leur rôle sans aucun problème.

À pleine charge et en performances maximales, le processeur n'a pas dépassé les 62°C de moyenne, même si certains pics à 99°C ont été constatés sur Hardware Monitor. Cependant, aucun “hotspot” particulier n'est à déplorer au niveau du châssis. Si l'ensemble chauffe légèrement, il n'y a rien de dérangeant à signaler. On notera également que même en ventilant au maximum, la nuisance sonore est limitée et presque imperceptible. Bon point !

Il faut prendre en compte le fait que la demande énergétique des benchmarks se situe bien au-dessus de l'utilisation standard pour laquelle le Matebook 14s a été conçu. Il est donc logique que le processeur ait atteint de tels pics de température. Mais la régulation rapide de cette dernière par le système de refroidissement prouve que ce dernier est capable de subir de légères périodes de stress.

Petit point connectivité : si cet ordinateur est dénué de port RJ45, il propose en contrepartie du Wi-Fi 6 et du Bluetooth sur la norme 5,1. Tout ceci est amplement suffisant pour l'utilisation pour laquelle il a été conçu, mais on aurait cependant aimé que le Matebook 14s soit d'ores et déjà compatible Wi-Fi 6Extended, afin de profiter au mieux des dernières technologies.

Autonomie

Le Huawei Matebook 14s est équipé d'un accumulateur de très grande capacité de 60 Wh (ses prédécesseurs proposaient 56 Wh). À utilisation soutenue, vous pourrez compter sur une bonne journée. De notre côté, en mode “performances maximales”, l'autonomie a fini par atteindre le 0% après 4h43 d'utilisation. Avec la luminosité et les performances réglées de moitié c'est 11h30 d'autonomie que nous avons réussi à atteindre. On reste assez loin des 13H annoncées par la marque.

La charge 90W accessible via le chargeur fourni vous permettra de recharger de 30% votre batterie en une quinzaine de minutes, ce qui équivaut à quasiment 4h d'autonomie. Il vous faudra en tout et pour tout une heure et demie afin de recharger complètement cette dernière.

C'est donc une autonomie dans la norme que nous offre ce Matebook 14S, compte tenu de sa résolution 2,5K. Il faut cependant prendre en compte qu'une utilisation énergivore fera drastiquement tomber l'autonomie. Le cas échéant, la compacité du bloc secteur et du câble se positionnent comme un réel avantage rendant le transport bien plus pratique.