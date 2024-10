Le nouveau MacBook Pro est officiel : puces M4 Pro et Max, plus de RAM, Thunderbolt 5, tout pour la performance

Apple a dévoilé ses nouveaux MacBook Pro M4. Encore plus performants sur les tâches lourdes grâce aux puces M4, M4 Pro et M4 Max et à une plus grande quantité de RAM, ils offrent aussi un nouvel écran, une connectique Thunderbolt 5 et des fonctionnalités Apple Intelligence. Un monstre de puissance est né.

Après l'iMac M4, Apple renouvelle sa gamme de MacBook Pro et lance de nouveaux modèles équipés des dernières puces M4 Pro et M4 Max. Le nouveau processeur apporte bien entendu un net gain de performances, mais il ne s'agit pas des seules innovations intégrées sur cette génération. Plus que jamais, le MacBook Pro s'impose comme l'ordinateur portable ultime. Et on pouvait s'en douter, Apple Intelligence n'est pas très loin.

La configuration de base inclut un écran de 14 pouces, la puce M4, trois ports Thunderbolt 4 et 16 Go de RAM. Apple abandonne donc l'idée de n'offrir que 8 Go de RAM sur MacBook Pro, qui ne suffisent plus pour certaines tâches lourdes comme le rendu vidéo ou les fonctionnalités d'IA. Cette version est vendue au prix de 1 899 euros, ce qui constitue donc le ticket d'entrée des MacBook Pro M4. Il n'existe pas de MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M4 standard.

Les M4 Pro et M4 Max repoussent les limites en termes de performances

Nous avons ensuite des modèles embarquant une puce plus puissante, au choix le M4 Pro ou le M4 Max. Dans les deux cas, la laptop se décline en 14 et 16 pouces. Nouveauté, les MacBook Pro équipés d'un M4 Pro ou d'un M4 Max bénéficient également de ports Thunderbolt 5, octroyant des vitesses de transfert plus de deux fois plus rapides, avec des débits jusqu'à 120 Gbps. Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 Pro vient avec 16 Go de RAM et est disponible pour 2 399 euros. La version 16 pouces passe à 24 Go de mémoire vive, le tarif montant à 2 999 euros. Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 Max profite quant à lui de 36 Go de RAM et se négocie à 3 799 euros. La variante 16 pouces intègre, elle aussi, 36 Go de RAM, mais le prix grimpe à 4 099 euros.

Apple décrit la puce M4 Pro comme utile pour les métiers liés à la recherche, au développement, à l’ingénierie et à la création. Elle dispose d'un CPU de 14 cœurs (10 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) et d'un GPU de 20 cœurs, deux fois plus puissant que celui du M4. La puce M4 Max est destinée aux data scientists, aux artistes 3D et aux compositeurs. Son CPU peut mobiliser jusqu’à 16 cœurs, son GPU jusqu’à 40 cœurs, son NPU est trois fois plus rapide que celui de la puce M1 Max et Apple annonce plus d’un demi-téraoctet par seconde de bande passante de mémoire unifiée.

Apple donne quelques comparatifs de performances pour juger de la puissance de ses puces.

Le MacBook Pro avec puce M4 assure un rendu 3D dans Blender jusqu’à 10,9 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec processeur Core i7 et jusqu’à 3,4 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1, ainsi qu'une détection de montage de scène dans Adobe Premiere Pro jusqu’à 9,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec processeur Core i7, et jusqu’à 1,7 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 13 pouces avec puce M1.

Le MacBook Pro avec puce M4 Pro assure un rendu de scènes avec Maxon Redshift jusqu’à 4 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Core i9 et jusqu’à 3 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Pro, ainsi qu'une simulation de systèmes dynamiques dans MathWorks MATLAB jusqu’à 5 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Core i9, et jusqu’à 2,2 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Pro.

Le MacBook Pro avec puce M4 Max assure une compilation de code dans Xcode jusqu’à 4,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9 et jusqu’à 2,2 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max, ou encore un traitement vidéo dans Topaz Video AI jusqu’à 30,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 1,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max.

Apple Intelligence comme argument de vente

Apple a aussi remis son affichage au goût du jour. L'écran Liquid Retina XDR peut désormais atteindre une luminosité de 1 000 nits pour les contenus SDR. Le pic lumineux en scénario HDR reste à 1 600 nits. Une option d’écran nano-texturé permet de réduire “considérablement les reflets et perturbations”, promet la marque, de quoi travailler dans de meilleures conditions en extérieur.

Une nouvelle webcam Center Stage de 12 MP fait aussi son apparition sur tous les modèles. Elle doit fournir une “qualité vidéo améliorée dans des conditions d’éclairage difficiles”, fait savoir Apple. La fonction Cadre centré maintient automatiquement les utilisateurs dans le cadre en les suivant dans leurs déplacements, apprend-on. La caméra donne aussi la possibilité d'utiliser Desk View, qui affiche en simultané une vue plongée de votre bureau et votre visage.

Côté connectique, les ports USB-C Thunderbolt 4/5 sont accompagnés d'un port HDMI 2.1, d'un lecteur de carte SDXC, d'un port MagSafe 3 pour la recharge et d'une prise casque. L'expérience sans fil est assurée par les standards Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Au vu du prix, on pouvait espérer du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Comme avec l'iPhone 16, Apple Intelligence est largement mis en avant. Les MacBook Pro M4 profitent de modèles génératifs opérant en local, avec des outils pour générer, résumer ou corriger du texte et une Siri bien plus pertinente qu'auparavant. De nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence seront disponibles en décembre (dont l'intégration de ChatGPT dans Siri) et d'autres mises à jour sont prévues en 2025 pour continuer de l'améliorer. Mais pour l'instant, nous ne pourrons pas en jouir en France. Apple Intelligence est à ce jour uniquement disponible en anglais, aux États-Unis, avec macOS Sequoia 15.1. Si la firme américaine respecte son calendrier, Apple Intelligence devrait être rendu disponible en français en avril 2025.