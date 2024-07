Ce PC portable de Samsung met le paquet sur l’IA, mais cela se fait au prix de quelques frustrations. Notre test du Galaxy Book 4 Edge

Une nouvelle série d’ordinateurs portables est récemment apparue, promettant d'ouvrir l'ère des PC parés pour intelligence artificielle. Le Samsung Galaxy Book 4 Edge est à l'avant-garde de cette révolution, mais en est-ce vraiment une ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Le Galaxy Book 4 Edge ressemble aux autres ordinateurs Samsung avec son look élégant et ses finitions premium. Mais sous son apparence soignée se cache une machine puissante qui veut redéfinir ce que nous attendons de nos ordinateurs portables. Le cœur de cette machine est le processeur Snapdragon X Elite, et plus précisément la puce X1E-84-100, exclusive à ce modèle de 16 pouces.

Cette machine n’est pas une simple amélioration par rapport aux années précédente, mais promet un bond en avant dans l'architecture informatique mobile. Si les puces ARM n’ont jamais brillé sur Windows, Qualcomm veut changer la donne, et comme nous l’avions vu avec le test du Vivobook S15 d’ASUS, les Snapdragon X Elite sont prometteuses, mais pas sans défauts. Samsung a-t-il réussi à faire mieux avec son nouveau Galaxy Book 4 Edge ? Réponse dans ce test.

Prix et disponibilité

Samsung propose différents modèles de son Galaxy Book 4 Edge. Le PC portable est disponible en 14 ou 16 pouces, avec 512 Go ou 1 To de stockage et 16 Go de RAM. Suivant le stockage choisi, vous aurez droit à une version différente du processeur Snapdragon X Elite. Voici les prix des différentes versions :

Galaxy Book Edge 4 Edge 14 pouces 512 Go Snapdragon X Elite X1E-80-100 : 1799 €

Galaxy Book Edge 4 Edge 16 pouces 512 Go Snapdragon X Elite X1E-80-100 : 1899 €

Galaxy Book Edge 4 Edge 16 pouces 1 To Snapdragon X Elite X1E-84-100 : 2099 €

C’est cette dernière, la plus chère, que nous testons ici. Un seul coloris est proposé avec toutes ces configurations.

Fiche technique

Samsung Galaxy Book 4 Edge Ecran 16 pouces

AMOLED

WQXGA+ (2880 x 1800 pixels)

16:10

120 Hz Epaisseur 12,3 mm Poids 1,55 kg CPU Snapdragon X Elite X1E-84-100 GPU Qualcomm Adreno GPU RAM 16 Go LPDDR5X Stockage 1 To eUFS Connectique 1 x HDMI 2.1 (4k60)

1 x USB-A 3.2

1 x USB-C 4.0

1 x lecteur cartes MicroSD

1 x prise casque 3,5 mm Prix 2099 euros

Design

Le dernier-né de Samsung sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme solest un curieux mélange de design familier et de technologie de pointe. À première vue, le Galaxy Book 4 Edge ressemble étrangement à son frère, le Galaxy Book 4 Pro. Les similitudes sont plus que superficielles, les deux modèles ayant des dimensions presque identiques. Cependant, le Edge est très légèrement plus fin. Une différence minime qui peut sembler négligeable, mais dans le monde des ordinateurs portables ultrafins, chaque millimètre compte.

La distinction visuelle la plus immédiate se présente sous la forme d'une couleur unique. Baptisée “Sapphire Blue” par Samsung, la teinte réelle est plus nuancée. On dirait un gris argenté subtil avec juste un soupçon de nuances bleues. Cette palette discrète s'étend au clavier, dont les touches gris clair offrent un contraste agréable avec le châssis.

Fabriqué en aluminium, le Galaxy Book4 Edge dégage une impression de solidité sous tous les angles. Son design effilé, qui s'amincit de l'arrière vers l'avant, met en valeur son profil élégant, mais permet également de faire de la place aux 4 haut-parleurs (deux woofers de 5W et 2 tweeters de 2W), placés sous chaque côté de l’ordinateur. Les performances audio du Galaxy Book4 Edge sont bonnes, bien que cet emplacement puisse conduire à un son étouffé lorsque l'on utilise l'ordinateur portable sur des surfaces molles.

Avec un poids de seulement 1,55 kg, il est assez léger pour un PC portable de 16 pouces. Cette légèreté ne se fait pas au détriment de l'intégrité structurelle, le Edge conserve une excellente rigidité, avec une flexion minimale même lorsqu'il est soulevé d'un seul coin.

L'attention portée aux détails s'étend au mécanisme de charnière de l'ordinateur portable, qui trouve un équilibre idéal entre douceur et résistance. Un rebord bien conçu sur le bord avant facilite l'ouverture d'une seule main, une petite touche toujours appréciable.

Pour ce qui est des connectiques, le Galaxy Book 4 Edge est assez complet. Malgré son profil fin, il parvient à intégrer une solide sélection de ports, notamment un HDMI, un USB-A 3.2, une prise casque et deux ports USB-C 4.0 (dont l'un fait office de port de charge). On retrouve enfin un emplacement pour carte microSD, même si certains professionnels de la création pourraient déplorer l'absence d'un lecteur de carte SD de taille normale.

Le grand trackpad du Galaxy Book 4 Edge est agréable à utiliser, même si celui est un peu excentré à cause de la disposition du clavier. Ce dernier offre une expérience de frappe que certains utilisateurs pourraient trouver familière, rappelant les claviers papillon utilisés dans les anciens modèles de MacBook. Ça traduit par une course minimale des touches, à laquelle il faut parfois s'habituer. L'ajout d'un pavé numérique sur le modèle 16 pouces est une aubaine pour les amateurs de saisie de données, mais décentre le clavier principal et le trackpad.

Ecran

Sur le plan de l'affichage, le Galaxy Book4 Edge est doté d'un écran AMOLED 2X entouré de fines bordures noires, sauf celle du bas. En effet, le bord inférieur est sensiblement plus large que les autres, un choix de conception qui ne plaira pas à tous les utilisateurs. Toutefois, les coins arrondis de l'écran ajoutent une touche de modernité qui adoucit l'esthétique générale.

L’écran affiche une définition de 2 880 x 1 800 pixels, et un ratio de 16:10 parfait pour de la bureautique. On peut également compter sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur beaucoup de machines de la concurrence aujourd’hui. Ce taux de rafraîchissement plus élevé se traduit par une expérience utilisateur plus fluide, que ce soit dans vos documents ou dans des jeux vidéo.

Sans surprise, la technologie OLED utilisée ici offre des taux de contraste infinis, avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes qui ressortent de l'écran. La reproduction des couleurs sur le Galaxy Book 4 Edge est excellente, comme nous avons pu le constater avec notre sonde.

Quatre modes sont disponibles : Auto, sRGB, Adobe sRGB et P3. Avec le premier, nous obtenons un delta E moyen de 2,9 (plus le chiffre et bas, plus les couleurs sont fidèles, 3 étant considéré comme bon) et une température des couleurs qui monte à 6900K (norme vidéo à 6500K). C’est donc un peu beaucoup, et l’écran tire vers le bleu.

La dalle fait mieux en sRGB et Adobe sRGB, puisqu’elle obtient un Delta E de 2,7 et une température quasi-parfaite de 6400K. En P3, le delta E monte à 3,3 et l’écran tire vers le vert, tandis que la température descend à 6300K. Le mode sRGB est donc d'un bon choix pour les professionnels de la création qui ont besoin d’une excellente fidélité des couleurs dans leur travail.

En termes de luminosité, le Galaxy Book 4 Edge fait jeu égal avec ses frères et sœurs de la série Galaxy Book. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une luminosité d'environ 410 nits en utilisation standard, qui passe à 500 nits lors de l'affichage de contenu HDR. L’écran utilise une technologie antireflet, mais celle-ci ne s’est pas toujours montrée très efficace. Elle atténue seulement très légèrement les reflets de la lumière, améliorant la lisibilité de l’écran dans des environnements lumineux.

Enfin, notons que malgré sa dalle tactile, le Galaxy Book 4 Edge ne prend pas en charge les stylets S-Pen de Samsung. L'absence d'une couche de numérisation signifie que les utilisateurs qui ont besoin d’écrire sur leur écran devront se tourner vers d'autres produits, tels que la gamme Surface Pro de Microsoft.

Pour déverrouiller l’ordinateur, deux choix s’offrent à vous : utiliser un bon vieux mot de passe ou le lecteur d’empreintes digitales en haut à droite du clavier, intégré au bouton d’alimentation. L’ordinateur n’est pas compatible avec Windows Hello, probablement car il n’utilise aucune caméra infrarouge en complément de la webcam, dommage.

Logiciel

Ce qui distingue vraiment le Galaxy Book 4 Edge des autres PC portables traditionnels, c'est son adoption de la technologie de l'intelligence artificielle. En tant que PC Copilot+, il est équipé d'une unité de traitement neuronal (NPU) conçue pour traiter les tâches d'IA avec une efficacité sans précédent.

Vous trouverez des fonctions astucieuses telles que le sous-titrage automatique et l'édition d'images assistée par l'IA dans Paint. Bien que ces fonctions ne soient pas exclusives à Samsung, elles exploitent ici le NPU de l'ordinateur portable pour améliorer les performances.

Pour ceux qui utilisent la webcam de leur PC, la fonction Windows Effets Studio est un régal. Elle utilise l'intelligence artificielle de l'appareil pour améliorer vos appels vidéo en ajustant le contact visuel, l'éclairage du portrait et le flou de l'arrière-plan. La caméra est même capable de vous suivre à la trace pour vous garder dans le cadre. Pour les créateurs, le Cocreator de l'application Paint transforme des croquis bruts en art numérique, rivalisant avec les générateurs d'images dédiés sans nécessiter de crédits ou d'abonnements.

Cependant, là où le Galaxy Book 4 Edge brille vraiment, c'est dans son intégration à l'écosystème Samsung au sens large. Samsung installe sa suite de logiciels propriétaires sur son ordinateur dans Galaxy Book Experience, qui agit comme un hub pour les applications du géant coréen. Pour ceux qui ont déjà investi dans l'univers Galaxy, cet ordinateur portable pourrait être la pièce manquante du puzzle.

Notre fonctionnalité préférée est la possibilité de faire des copier-coller entre les appareils, mais vous pouvez aussi utiliser votre tablette Samsung comme deuxième écran, ou encore transférer vos photos sans vous casser la tête.

La nouvelle fonction Link to Windows porte cette intégration à un niveau supérieur. Lors de l'installation, vous êtes invité à connecter votre compte Microsoft et votre téléphone à l'ordinateur portable. Cela vous permet de passer des appels, d'envoyer des messages et même d'accéder aux contacts de votre téléphone directement à partir de l'interface de l'ordinateur portable. On a là l’expérience la plus proche d’Apple et de son intégration parfaite entre les Mac et les iPhone.

Pour les utilisateurs déjà investis dans l'écosystème Samsung, le Galaxy Book4 Edge offre quelques fonctionnalités intéressantes. L'application Quick Share préinstallée facilite les transferts de fichiers entre les appareils Samsung, tandis que l'application Second Screen permet aux propriétaires de tablettes Galaxy d'utiliser leur tablette comme un écran étendu – une fonction qui pourrait changer la donne pour la productivité en déplacement.

Performances

Le Galaxy Book 4 Edge est disponible en deux versions, toutes deux équipées de la puce Snapdragon X Elite. Notre appareil de test est équipé de la variante X1E-84-100, qui possède 12 cœurs cadencés à 3,8 GHz, avec un double cœur turbo jusqu'à 4,2 GHz. Pour ceux qui une machine moins chère, Samsung propose un modèle avec le X1E-80-100, moins rapide, qui promet des vitesses d'horloge moins et des performances graphiques plus modestes.

Dans les tests de référence, le Snapdragon X Elite fait ses preuves, en particulier lorsqu'il exécute des applications ARM natives. Les performances du processeur restent assez stables que l’ordinateur soit branché ou sur batterie. Cette constance est un avantage significatif par rapport à de nombreux processeurs x86 traditionnels, qui brident souvent les performances lorsqu'ils ne sont pas branchés.

Comme on peut le voir sur les benchmarks, le Snapdragon X Elite est un bon processeur, mais qui ne dépasse pas toujours ses concurrents, notamment les Core Ultra d’Intel. Sur Cinebench, le processeur est étonnamment bloqué à 2,98 GHz, ce qui l’empêche de dépasser la barre des 4000 points. En comparaison, un Intel Core Ultra 7 155H atteint environ 5500 points. Le PC se rattrape toutefois sur Geekbench, où il dépasse facilement les puces rivales, et obtient un score près de 50% plus élevé que le Core Ultra 5 125H en multi-coeur.

Côté GPU, l'Adreno intégré remplit bien ses fonctions pour les tâches quotidiennes et la lecture de vidéos en haute définition. Cependant, il rencontre quelques difficultés avec les applications et les jeux plus exigeants. Bien qu'une récente version bêta du pilote GPU ait amélioré la compatibilité, permettant à des titres comme Cyberpunk 2077 et Far Cry 5 de fonctionner, les problèmes de performances et les limitations persistent. Sur 3D Mark Time Spy et Fire Strike, nous obtenons des scores beaucoup moins élevés que ce que l’on aurait pu attendre de la puce, du moins si on se réfère aux promesses de Qualcomm.

Bien que Qualcomm vante les mérites du Snapdragon X Elite en jeu, le Galaxy Book 4 Edge n’est clairement pas un PC gaming. D’ailleurs, nous avons eu énormément de mal à tester l’ordinateur en jeu, puisque de nombreux titres ont tout simplement refusé de fonctionner. Ghost of Tsushima ou encore Assassin’s Creed Mirage ne se lancent pas, tandis que sur The Witcher 3, le PC est bloqué à une définition de 1280 x 800 pixels. Nous n’avons même pas non plus été capables de lancer Age of Mythology Retold, un titre qui sortira pourtant officiellement en septembre.

Nous nous sommes donc tournés vers des titres plus anciens pour avoir une idée des performances de l’ordinateur en natif, c’est-à-dire 2880 x 1800 pixels. Sur GTA 5, on obtient une moyenne de 40 FPS dans le benchmark intégré avec tous les graphismes en « élevé », avec quelques instabilités. Chose inhabituelle, nous avons relevé une meilleure stabilité lorsque le PC était débranché, alors que celui-ci conserve pourtant des performances quasi-similaires sur le même jeu.

Sur Portal 2, avec tous les graphismes à fond, on monte à environ 70 FPS, avec toujours quelques saccades aléatoires. C’est peu, surtout quand on sait à quel point ce jeu est vieux. It Takes Two stagne à environ 30 FPS en graphismes moyens, avec aussi quelques ralentissements. Bref, entre les performances plutôt timides, les jeux qui ne fonctionnent pas et la stabilité aléatoire, oubliez tout simplement cet ordinateur pour du gaming.

Pour ce qui est du stockage, Samsung a fait un choix plutôt étonnant. Au lieu d’équiper son PC d’un SSD M.2, comme c’est le cas sur la plupart des ultrabooks haut de gamme aujourd’hui, le Galaxy Book 4 Edge utilise un stockage eUFS. C’est le même type de mémoire flash que l’on retrouve dans nos smartphones, et celle-ci est beaucoup moins rapide que les SSD traditionnels. C’est peut-être cela qui explique en partie les performances en demi-teintes sur les autres tests.

En contrepartie, l’un des atouts majeurs du Galaxy Book 4 Edge est sa gestion thermique impressionnante lors d'une utilisation légère à modérée. Malheureusement, contrairement aux MacBook Air, les PC équipés de puces Qualcomm n’ont pas encore adopté de refroidissements passifs, c’est-à-dire sans ventilateurs. Mais ce n’est pas un problème pour le Galaxy Book 4 Edge. En mode veille et lors de tâches simples, les ventilateurs restent totalement silencieux. Même en cas de charge élevée, il faut un certain temps avant que le système de refroidissement ne devienne audible.

Le compromis pour ce fonctionnement silencieux devient apparent dans les températures de surface de l'appareil. Alors que le Galaxy Book 4 Edge reste froid pendant les tâches légères, il peut devenir inconfortablement chaud lorsqu'il est fortement sollicité. Les températures de surface peuvent atteindre les 50°C dans certaines zones, soit près de 10°C de plus que son grand frère qui fonctionne avec un processeur Intel. L’utiliser sur ses genoux lors de tâches intensives peut donc parfois devenir inconfortable.

Si le Snapdragon X Elite ne propose pas des performances de pointe, il offre au moins une partie connectivité au top. La puce permet à l’ordinateur d’être compatible Wi-Fi 7 (802.11be), un bon point face aux ordinateurs concurrents qui se contentent toujours souvent du Wi-Fi 6E. On a aussi droit à la norme Bluetooth 5.3.

Autonomie et recharge

Le Galaxy Book 4 Edge utilise une batterie assez petite pour sa taille. Seulement 61,8 Wh, quand on retrouve pourtant des batteries avec une plus grande capacité dans des ordinateurs portables plus petits. Le Galaxy Book 4 Pro 360, que nous avions testé en début d’année, utilise, lui, un accumulateur de 76 Wh.

On pouvait donc logiquement s’attendre à une autonomie inférieure aux autres modèles de la série, mais c’est justement là que le Snapdragon X Elite vient briller. La puce de Qualcomm est bien plus efficace énergétiquement que ses rivales Intel ou AMD. Malgré sa batterie plus petite, le PC s’est finalement montré beaucoup plus endurant.

En usage mixte, c’est-à-dire avec de la bureautique, de la navigation sur Internet et du streaming vidéo, on obtient environ 13 heures d’autonomie. C’est un peu moins que les autres PC sous Snapdragon X Elite à cause de la batterie avec une assez faible capacité, mais c’est bien mieux que la plupart des ordinateurs utilisant des processeurs Intel ou AMD.

Le passage à des processeurs plus proches de ceux des téléphones a donné des résultats impressionnants. L'époque où il fallait choisir entre les performances et l'autonomie de la batterie est révolue. Le Galaxy Book 4 Edge offre les deux à la fois, avec une batterie qui vous permet de rester productif longtemps après que les ordinateurs portables traditionnels ont rendu l'âme.

Contrairement à ses smartphones Galaxy, Samsung fournit toujours un chargeur avec ses ordinateurs portables, ouf ! Il s’agit ici d’un adaptateur secteur 65W et d’un câble USB-C vers USB-C. Le mauvais point, c’est que Samsung ne propose aucune option pour limiter la charge à 80%, ce qui aurait aidé à préserver la longévité de la batterie.

Alors, on achète ?

Au cours de notre test, le Galaxy Book 4 Edge s'est avéré être bien plus qu'un bel objet. Son écran OLED brillant donne vie au contenu avec des couleurs vives et des contrastes profonds, tandis que les haut-parleurs étonnamment bons offrent une expérience audio immersive. Le format fin et léger de l'ordinateur portable le rend très agréable à transporter, que vous vous rendiez au bureau ou que vous travailliez à distance.

Cependant, les performances de l’appareil n’ont clairement pas été à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre du Snapdragon X Elite. La puce ne semble pas être capable de délivrer son plein potentiel, probablement pour éviter de surchauffer. Il est aussi dommage de voir qu’un grand nombre de jeux ne soient toujours pas compatibles.

Le PC se démarque donc des autres avec toutes ses fonctionnalités IA embarquées, mais là encore, il est important de noter que nous n'en sommes qu'au début de la révolution des PC pilotés par l'IA. Si le Galaxy Book 4 Edge présente des capacités impressionnantes, l'écosystème des applications améliorées par l'IA en est encore à ses balbutiements. Si vous êtes déjà implantés dans l’écosystème de Samsung, c’est peut-être plutôt la bonne autonomie du PC et son bel écran OLED qui pourront vous convaincre de sauter le pas.