Le nouveau MacBook Air M4 est annoncé, avec une bonne surprise sur le prix

Apple annonce son nouveau MacBook Air M4. L'appareil apporte quelques nouveautés et se montre encore plus performant que son prédécesseur. Il est aussi disponible dans un coloris inédit et à un prix inférieur à celui du modèle de la génération antérieure.

Hier, Apple officialisait l’iPad Air M3 et l'iPad A16. Aujourd'hui, c'est au tour du MacBook Air M4 d'être présenté par la marque à la pomme, décliné dans ses versions 13 pouces et 15 pouces. Il vient remplacer le MacBook Air M3 lancé à la même période l'année dernière.

La principale attraction de ce nouveau modèle est bien sûr la puce M4. Celle-ci embarque un CPU 10 cœurs, un GPU jusqu’à 10 cœurs et une mémoire vive jusqu'à 32 Go selon la configuration choisie. Le nouveau MacBook Air est “jusqu’à 2 fois plus rapide que le modèle avec puce M1” et “offre des performances jusqu’à 23x plus rapides que celles du MacBook Air avec processeur Intel le plus rapide”, promet Apple.

Un MacBook Air encore plus performant

Le Neural Engine de la puce M4 est jusqu’à 3 fois plus rapide que celui de la puce M1, apprend-on, de quoi accélérer les tâches d’IA complexes comme la retouche photo automatique et la suppression des bruits de fond dans les vidéos. Apple a comparé les performances de ce MacBook M4 à celles du MacBook M1 et du MacBook Intel le plus performant pour que l'on puisse se faire une idée de ses capacités :

Le traitement de feuilles de calcul dans Excel est jusqu’à 4,7 fois plus rapide que sur le MacBook Air avec processeur Intel le plus performant et jusqu’à 1,6 fois plus rapide que sur le MacBook Air 13 pouces avec puce M1.

Le montage vidéo dans iMovie est jusqu’à 8 fois plus rapide que sur le MacBook Air avec processeur Intel le plus performant et jusqu’à 2 fois plus rapide que sur le MacBook Air 13 pouces avec puce M1.

La retouche photo dans Adobe Photoshop est jusqu’à 3,6 fois plus rapide que sur le MacBook Air avec processeur Intel le plus performant et jusqu’à 2 fois plus rapide que sur le MacBook Air 13 pouces avec puce M1.

“La navigation web est jusqu’à 60 % plus rapide que sur un PC portable avec processeur Intel Core Ultra 7, et les performances sont jusqu’à 2 fois plus rapides pour les tâches plus exigeantes”, ajoute le fabricant, qui met aussi en avant une autonomie pouvant atteindre 18 heures. Le MacBook Air est bien sûr compatible avec toutes les fonctionnalités Apple Intelligence. Nous ne revenons pas dessus en détails, il s'agit des mêmes que nous avons déjà décrites pour l'iPad Air M3.

Une légère baisse de prix

L'ordinateur portable profite d'une nouvelle caméra de 12 MP Center Stage, pour une qualité vidéo améliorée en appel visio. La fonctionnalité Cadre centré suit les déplacements des sujets afin de les garder au centre du cadre, tandis que la Desk View montre à la fois le sujet et une vue en plongée de son bureau. Un système à trois microphones permet d'améliorer la clarté vocale, assure Apple, tandis qu'on nous vend un système audio immersif avec Audio spatial et Dolby Atmos pour un son en trois dimensions.

Ce nouveau modèle prend en charge jusqu’à deux moniteurs 6K en plus de l’écran Liquid Retina intégré (jusqu’à 500 nits de luminosité et un milliard de couleurs), afin d'étendre son espace de travail. On retrouve Touch ID et le Magic Keyboard rétroéclairé, ainsi que la recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt et une prise casque 3,5 mm. La connectivité sans fil est confiée aux standards Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, l'absence de Wi-Fi 7 et de Bluetooth 5.4 est un peu décevante.

Le MacBook Air M4 sort le 12 mars 2025, mais les précommandes sont déjà ouvertes. Il est disponible dans les coloris minuit, lumière stellaire et argent, que l'on connait déjà, ainsi que dans un nouveau coloris bleu ciel. Son prix commence à 1 199 euros en 13 pouces et pour la version la moins équipée, soit 100 euros de moins que le MacBook Air M3. Le modèle 15 pouces démarre lui à 1 499 euros.