Enfin un bon ordinateur portable siglé Copilot+ ! Notre test du Lenovo Yoga Slim 7x

Lenovo n’allait tout de même pas manquer la première vague de PC portables Copilot+, n’est-ce pas ? Voici le Lenovo Yoga Slim 7X, propulsé par une puce Qualcomm.

La première vague de PC portables Copilot+ continue de déferler sur le marché, et rares sont les constructeurs qui n’ont pas voulu la surfer. Le constructeur chinois Lenovo n’allait certainement pas la manquer, et a réadapté l’un de ses ordinateurs portables les plus intéressants en proposant le Yoga Slim 7x “sauce Qualcomm”. Mais il ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a aussi décidé de miser sur une dalle OLED particulièrement intéressante… Voyons voir ça.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Yoga Slim 7X est d’ores et déjà disponible en France. La configuration que nous testons est tout simplement la seule que nous pouvons nous procurer actuellement, à savoir le Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour un prix conseillé de 1899 euros. Sans être incroyablement agressive, cette politique tarifaire est très bonne pour ce stockage très élevé. Lenovo n’a donc pas à rougir face à ses concurrents sur cette première vague Copilot+, du moins sur le papier.

Fiche technique

Lenovo Yoga Slim 7x Ecran 14,5 pouces

2944 x 1840 (16:10)

OLED

90 Hz

Dimensions 32,5 x 22,51 x 1,29 cm Poids 1,28 kg CPU Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 GPU Adreno X1 RAM 32 Go LPDDR5 Stockage 1 To PCIe Gen 4 Connectique 3x USB C 4.0

Notez que comme beaucoup d’autres constructeurs, Lenovo n’a pas opté pour la version la plus puissante de la puce de Qualcomm, que l’on ne retrouve que sur le Samsung Galaxy Book 4 Edge. Après test, nous avons déjà pu voir que les fréquences améliorées de cette dernière ne changeaient pas grand-chose à l’expérience, il ne s’agit donc pas d’un grand sacrifice. D’autant que nous sommes bien sur la version Elite, et pas Plus, du SoC Qualcomm. Le reste est très commun, mais avoir 1 To en base à moins de 2000 euros est tout de même plus que notable dans l’offre de Lenovo.

Design

Lenovo a toujours proposé des appareils plus arrondis que les autres, c'est même sa signature. Le Yoga Slim 7x fait partie évidemment de cette même tendance, particulièrement sur les tranches qui ne sont pas marquées sur l’appareil ou encore le fait que son bouton d’alimentation soit sur le côté. On peut voir à quel point l’ADN de la gamme Yoga a été informé par les appareils 2-en-1 qui ont fait la popularité de la marque.

Un autre point marquant est aussi la caméra, placée dans une petite excroissance sur le haut de l’écran. Celle-ci permet non seulement de différencier quelque peu l’appareil, mais aussi d’ouvrir le capot beaucoup plus facilement que sur une grande majorité des ordinateurs portables. Autrement, il faut admettre que le Yoga Slim 7x est plutôt “commun” pour un ultraportable dans ce qu’il y a de mieux : il est fin, il est léger, et peut se transporter très facilement.

Un autre élément signature de Lenovo est son clavier. Ou plutôt ses touches de clavier, qui sont toujours légèrement arrondies sur le bas. Et celles-ci sont bien stables, mais toujours un peu trop molles à notre goût : l’appui comme le retour manquent un peu de mordant, même si tout cela reste de très bonne qualité. Il en va de même pour le pavé tactile, même si la surface aurait mérité d’être un peu plus lisse et glissante.

Mais voilà, Lenovo conserve aussi cet ADN de tablette dans sa connectique. C’est bien simple : sur le Yoga Slim 7x, vous n’avez le droit qu’à trois prises USB C 4.0. Alors oui, il s’agit du standard qui permet notamment de profiter d’une très grande bande passante, et de connecter les périphériques les plus performants, mais l’USB A est loin d’avoir connu un grand remplacement et le HDMI est toujours utile sur ce genre de configurations. Il va falloir vivre la “dongle life” comme on l’appelle ironiquement.

Écran

Le Lenovo Yoga Slim 7x profite d’une dalle OLED de 14,5 pouces supportant une définition maximale de 2944 x 1840 pixels, soit un ratio 16:10. Celle-ci est tactile et profite d’un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, qui n’est pas actif par défaut.

Sous notre sonde, nous pouvons voir que la dalle couvre 169% de l’espace sRGB pour 120% de l’espace DCI-P3 en volume. La luminosité maximale mesurée est de 494 cd/m², excellente, avec une température de couleurs moyenne mesurée à 6152K, soit légèrement trop chaude par rapport à la norme NTSC à 6500K.

Le Delta E00 moyen est lui mesuré à 1,36, tout simplement excellent, avec un écart maximal de 6.99 un peu décevant sur les tons bleus royaux. Mais voilà : on ne peut aller contre le mordant de cet écran OLED bien lumineux, un point sur lequel nous rencontrons souvent des déceptions. Ici, le seul point faible est finalement de se limiter à 90 Hz, quand le 120 Hz devient toujours plus standard sur les appareils mobiles.

Performances

Le Lenovo Yoga Slim 7x profite du Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100, le fameux nouveau SoC de 12 cœurs proposé par le fabricant mobile pour les PC, qui peut turbo jusqu’à 3,4 GHz. Il est supporté par 32 Go de RAM LPDDR5 à 8448 MHz, et 1 To d’espace de stockage en PCIe Gen 4.

Le SoC, que nous connaissons bien aujourd’hui, est toujours aussi bon sur les performances CPU. En multi core, nous retrouvons un score de 884 points sous Cinebench 2024, pour 108 points en single core. Il s’agit d’une bonne moyenne retrouvée sur la plupart des PC équipés par Qualcomm, et qui leur permet d’être aussi performants en multi core qu’un Apple M3, bien qu’en single core, la firme de Cupertino garde son avance sur la concurrence.

La partie GPU reste une nouvelle fois le point faible de cette plateforme. Le score de 1835 point sur Time Spy nous le prouve toujours plus, particulièrement depuis que les Ryzen AI 9 HX sont arrivés sur le marché, eux qui profitent d’une partie graphique véritablement impressionnante.

La partie SSD n’est pas particulièrement décevante, mais simplement dans le commun du PCie 4.0. Par contre, et c’est là l’un des meilleurs arguments de Qualcomm, la chauffe est toujours aussi bien maîtrisée et les ventilateurs actifs s’activent à peine sur cette configuration.

L’autonomie est également un point largement amélioré par ces SoC Qualcomm. Ici, nous pouvons retrouver entre 18 et 20 heures d’usage bureautique sans aucun problème, la luminosité réglée à 50%. Toujours aussi impressionnant pour l’univers Windows, d’autant plus que le mode veille est enfin véritablement efficace sur ces appareils Copilot+. Un vrai game changer.

Logiciel

Nous avons déjà largement passé en revue les “apports” du label Copilot+ sur la partie logicielle. Et si nous étions déjà en train de présumer que les fonctionnalités comme l’amélioration des dessins sous Paint ou le flou de fond de la webcam finiraient par nous lasser ou ne pas nous impressionner, tout simplement, nous avions peut-être sous-estimé à quelle vitesse nous serions lassés. Puisque oui : c’est déjà le cas.

Rappelons une nouvelle fois que la fonctionnalité la plus intéressante, soit l’outil conversationnel Copilot, n’est pas lancée localement et n’a donc pas besoin des 45+ TOPS faites par le SoC Qualcomm. Ce n’est donc définitivement pas sur les fonctionnalités logicielles que ces PC se démarquent vraiment.

Côté Lenovo, le logiciel Vantage s’améliore de version en version, et l’on apprécie la facilité avec laquelle on peut retrouver les réglages les plus profonds du système. Ce dans une forme très facile à comprendre, même pour les plus novices en matière d’outil informatique. Par contre, il faut aussi faire avec la préinstallation de McAfee, le logiciel publicitaire toujours aussi agaçant.

On achète ?

La première vague de PC portables utilisant des SoC Qualcomm n’est pas parfaite, loin de là. Si de nombreuses applications sont proprement compatibles aujourd’hui, notamment grâce au moteur de traduction de code instantanée, tout ne se lance pas forcément ni même n’offre des performances parfaites d’entrée de jeu. Pour vraiment profiter de ces nouvelles puces, il faut que les applications soient traduites en code ARM plutôt que x86, c’est ainsi.

Mais voilà : c’est une évolution sur laquelle on peut compter à l’avenir dans l’univers Microsoft, et donc auprès des développeurs. Et c’est aussi des révolutions sur des aspects si importants pour l’expérience, comme l’autonomie et le mode veille, que l’on est bien en mal d’essayer de déconseiller ces PC.

Le Lenovo Yoga Slim 7x est qui plus est une excellente offre dans cet univers. Les performances sont là, le design aussi, et le constructeur chinois a vraiment pris soin d’offrir l’un des meilleurs écrans OLED de cette nouvelle vague. Si cet aspect est l’un des plus importants pour vous, le Yoga Slim 7x a de bonne chance de devenir votre compagnon parfait.