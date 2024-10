Cet ordinateur devrait plaire aux nomades avec son autonomie monstrueuse. Notre test du Dell XPS 13 ARM

Sommaire Prix et disponibilité

Fiche technique

Design

Écran

Performances

Logiciel

On achète ?

Commentaires

Dell adopte le Snapdragon X Elite en l’offrant à son XPS 13, son plus petit mais aussi plus populaire format d’ordinateur portable. L’ultrabook connaît-il une nouvelle vague grâce à ce CPU ? Réponse dans notre test.

La vague Snapdragon ne s’arrête toujours pas de déferler sur l’univers Windows. Mais il faut aussi reconnaître qu’elle le fait avec plus ou moins de brio. Selon le constructeur, cette nouvelle puce n’est qu’une puce de plus, tandis qu’elle surélève d’autres modèles pour leur donner une nouvelle jeunesse. En voyant le Dell XPS 13 version ARM arriver à la rédaction, impossible de déterminer à l’instinct s’il allait faire partie de la première catégorie, ou de la deuxième. Après notre test, notre vision est claire : c’est la meilleure version du Dell XPS 13 de 2024 actuellement disponible. Ce qui n’empêche pas le PC de souffrir des mêmes faiblesses qu’auparavant.

Prix et disponibilité

Notre version de test, qui est la plus accessible sur le marché actuellement, est vendue au prix de 1449 euros. Pour celui-ci, nous avons le droit à un écran IPS LCD en Full HD, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Dell XPS 13 version ARM peut atteindre 2330 euros en lui faisant intégrer un écran OLED, 64 Go de RAM et 2 To de stockage.

Nous vous conseillons de rester sur l’écran IPS LCD Full HD, bien suffisant pour cette diagonale et ce format très contenu. Les écrans plus qualitatifs font énormément augmenter la facture, et l’on peut s’en passer. Par contre, n’hésitez pas à prendre 32 Go de RAM et 1 To de stockage, le tout pour 1549 euros : c’est la meilleure balance performance/confort/prix pour ce Dell XPS 13 ARM.

Fiche technique

Dell XPS 13 2024 ARM Ecran 13,4 pouces

IPS LCD

1920 x 1200 pixels

120 Hz Epaisseur 295 x 199 x 15 mm Poids 1,17 kilo CPU Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 GPU Adreno X1 RAM 16 Go LPDDFR5X Stockage 512 Go PCIe Gen 4 Connectique - 2 x USB-C 4.0





Il est à noter ici que Dell a choisi d’intégrer par défaut et uniquement la version X1E-800-100 du SoC de Qualcomm, qui est la seconde plus performante rendue disponible par Qualcomm pour ce lancement. Un bon choix, puisque cette dernière profite d’un turbo en dual core, ce qui n’est pas le cas des versions précédentes. De quoi débloquer un peu plus de performances pour les tâches productives.

Design

Faut-il encore présenter le design d’un Dell XPS 13 ? Et bien… oui ! Cette année, la gamme Plus est devenue la gamme classique, alors que le constructeur a choisi d’assumer ses innovations de design de ces dernières années. Alors oui : d’extérieur, nous retrouvons toujours le même châssis en aluminium usiné CNC, qui est toujours construit avec une précision chirurgicale. Mais il faut aussi admettre qu’il est quelque peu redondant désormais.

Dans l’état actuel du marché, le Dell XPS 13 de 2024 a un avantage étrange : il est un des rares à persister sur la diagonale de 13 pouces, ce qui en fait un PC portable ultrabook extrêmement petit. Si vous cherchez une machine puissante, mais pouvant se jeter dans n’importe quel sac sans y réfléchir à deux fois, c’est probablement l’une des rares options qui vous reste pour un petit sac. Et à 1,19 kilogramme, vous ne le sentirez jamais sur vos épaules.

Non, ce qui change tout est à voir en ouvrant le capot. Nous avons désormais une large plaque de verre qui n’est coupée que par un clavier dont les touches sont à peine espacées. Ce dernier est d’ailleurs très confortable : les touches larges permettent de passer outre le manque d’espacement, et les switchs bien stables sont de qualité. Le pavé tactile se cache désormais sous la plaque de verre inférieure, et garde grâce à cela une glisse impeccable. C’est esthétiquement sublime, mais il faut bien sacrifier quelque chose pour cela : Dell a fait le choix de transformer les touches de fonction en touches capacitives. Si vous les utilisez régulièrement, vous n’arriverez jamais à vous y faire, mais si vous avez un usage bureautique très classique, prendre le pli ne demande pas une longue adaptation.

Par contre… Il faudra faire avec une connectique réduite à son plus simple appareil. Le Dell XPS 13 de 2024 ne propose que deux ports USB C, un de chaque côté. Alors certes, nous sommes sur de l’USB 4.0, le plus puissant et versatile actuellement disponible, mais il vous faudra naturellement vous balader avec quelques adaptateurs dans vos poches pour vous en sortir en réunion.

Au moins, les bordures de l’écran sont elles aussi extrêmement réduites, conformément à ce que Dell nous propose depuis quelques années déjà. L’intégration de ce nouveau design n’empêche pas la marque de proposer un format 19:10 où aucune zone d'affichage s’avère inutilisée.

Écran

Notre exemplaire de test du Dell XPS 13 version ARM dispose d’une dalle IPS LCD avec une définition de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle propose un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, qui n’est pas activé par défaut.

La luminosité maximale que nous avons pu mesurer est de 510 cd/m², dans les carcans de ce que promet le constructeur est largement suffisante pour une utilisation à l’extérieur. Si l’écran n’est pas promis anti-reflet mais anti-éblouissement, il s’en sort très bien pour éviter les reflets dérangeants à l’usage. C’est une excellente fonctionnalité ici.

Nous avons pu mesurer un ratio de contraste de 1986:1 tout simplement excellent pour de l’IPS LCD, et une couverture de 99,5% de l’espace sRGB pour 70,5% de l’espace DCI-P3. Il est décevant que ce dernier ne soit pas couvert à 100%. Le delta E00 moyen est mesuré en sRGB à 0,95, parfait donc, avec une température de couleurs moyenne de 6050K un peu trop chaude, mais toujours bonne. Nous sommes donc quand même en présence d’un écran excellent, qui aurait juste pu être un peu plus optimisé pour les temps modernes.

Performances

Voici donc la star du moment ! Voici le Snapdragon X Elite version X1E-800-100, parmi les plus puissants proposés par Qualcomm actuellement pour les PC Windows. Ce dernier offre 12 cœurs à 3,4 GHz, avec un mode turbo en dual core de 4 GHz. Nous y retrouvons également la partie graphique Adreno inchangée, ainsi que le NPU Hexagon à 45 TOPS. Dans cette version du PC, nous avons le droit à 16 Go de RAM LPDDR5X à 8448 MHz, et un stockage 512 Go en PCIe 4.0.

Dell a fait le même choix que beaucoup d’autres constructeurs qui ont intégré cette même puce : privilégier les performances en single thread. Le score de 116 points en single core sous Cinebench 2024 est évocateur de ce choix, là où le multi core va à 969 points alors que la puce a déjà atteint les 1200 sur d’autres configurations. Toujours est-il que sur le papier, il n’y a pas de déception ici sur les performances, le single core étant souvent plus important pour le format ultrabook.

La partie GPU est toujours aussi performante… sur le papier. 2155 points sur Steel Nomad Light et 6378 points sur Wild Life Extreme, c’est toujours en retard sur AMD et ses Radeon, mais ça n’est pas non plus mauvais. Non : la limite de l’univers Qualcomm est toujours la compatibilité des logiciels avec ARM, particulièrement pour les jeux vidéo qui refusent régulièrement de se lancer ou ont des bugs d’affichage.

Le stockage est performant à 50709 MB/s en lecture séquentielle et 4402 MB/s en écriture séquentielle. Il ne s’agit pas des meilleures performances possibles du PCIe en génération 4, mais nous sommes dans le cœur de la meule.

Côté chauffe, les PC ARM ont vraiment un avantage. Au châssis, on ne retrouve qu’un maximum de 46°C quand la grande majorité des PC x86 sont toujours dans les 55°C. Les ventilateurs intégrés ne s’activent quasiment jamais à l’usage qui plus est, et quand ils le font, ils ne tournent jamais à plein régime et sont plus là pour soutenir un usage performant.

Et c’est la même chose du côté de l’autonomie. Si le Dell XPS 13 en version ARM n’intègre qu’une “petite” batterie de 55 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 60W en USB-C faisant partie de la norme Power Delivery. Sur un usage bureautique, nous avons pu l’utiliser entre 16 et 17 heures avant qu’il ne rende l’âme, ce qui en fait toujours un champion parmi les PC Windows.

Logiciel

Alors oui, le Dell XPS 13 version ARM fait partie du label CoPilot+. Mais comme nous avons déjà pu le voir à répétition, les fonctionnalités liées à ce label sont de gros gimmicks qui ne changent pas grand-chose à l’usage d’un PC. Toujours est-il que vous pouvez vous rassurer quant à la compatibilité future de cet ordinateur pour l’avenir de Windows 11.

En attendant, le constructeur a raffiné son expérience logicielle avec MyDell. Ce dernier est très simple d’utilisation, et guide très bien les novices dans les réglages plus fins qu’ils peuvent faire de leur système. Il manque encore un peu de fonctionnalités actuellement, mais la base est bien là. Prochaine étape : y intégrer les mises à jour du système, encore séparées dans une application supplémentaire qui est bien moins optimisée que celle-ci.

On achète ?

Que les choses soient claires : face à la version Intel, le Dell XPS 13 version ARM est supérieur en tous points. L’autonomie est décuplée par la nouvelle puce de Qualcomm, et tous les bons points de la machine s’en trouvent magnifiés. Mais voilà : ça reste fondamentalement le même PC, avec les mêmes défauts.

Tous n’aimeront pas les touches capacitives, mais en vérité, c’est plutôt du côté de la connectique qu’il faudra vraiment se pencher. Si vous êtes du genre à connecter des tonnes de périphériques pour profiter à fond de la puissance de votre ordinateur, vivre la “dongle life” sera plus que grinçant au quotidien.

Mais si vous cherchez un PC portable performant, léger et résistant, qui offre tout de même de la puissance… Le Dell XPS 13 est aujourd’hui une référence en la matière, pour le simple fait qu’il n’a pas abandonné cette diagonale de 13 pouces qui rend le PC si petit par rapport à ses concurrents modernes. C’est sa plus grande force.