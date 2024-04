Cette bague connectée promet une autonomie de 180 jours grâce à cette astuce

Un nouvel acteur connu pour ses smartphones gaming serait sur le point de se lancer dans un tout nouveau domaine : les bagues connectées. Un premier produit pointe déjà le bout de son nez.

Lorsque vous pensez aux bagues intelligentes, des entreprises comme Oura, Movano et la future Samsung Galaxy Ring vous viennent probablement à l'esprit. Mais un nouvel acteur surprenant se prépare à entrer sur le marché des wearables : Black Shark, la filiale de Xiaomi spécialisée dans les jeux.

Selon des images promotionnelles qui ont fuité et des détails partagés par IT Home, Black Shark est en train de développer sa propre bague intelligente dotée de fonctions de suivi de la santé. L'anneau lui-même est remarquablement fin, avec une épaisseur de seulement 2,2 mm, ce qui pourrait en faire l'un des wearables les plus discrets du marché.

L’anneau connecté se veut très endurant

Mais c'est surtout l'autonomie potentielle de la batterie qui fait froncer les sourcils. Black Shark affirme que l'anneau, associé à son étui de chargement, peut durer jusqu'à 180 jours entre deux charges. À titre de comparaison, le populaire Oura Ring 3 ne peut être utilisé qu'une semaine environ avant de devoir être rechargé.

Bien sûr, ce chiffre de 180 jours est probablement vrai quand l’anneau en état de veille, à faible consommation, plutôt qu'à une utilisation et une surveillance actives constantes. Mais, s'il est exact, ce chiffre représente tout de même un énorme bond en avant dans les performances de la batterie des wearables.

En ce qui concerne les fonctions de suivi de la santé et de la condition physique, la bague Black Shark semble prête à offrir les mesures habituelles telles que la fréquence cardiaque et les niveaux d'oxygène dans le sang. Mais elle pourrait également s'aventurer sur un terrain plus novateur en suivant la température corporelle – une capacité que très peu de wearables grand public proposent à l'heure actuelle.

Le design de la bague révèle une fine bande noire le long de la circonférence extérieure, ce qui pourrait indiquer une forme de contrôle tactile ou gestuel. Les rendus montrent également des options de couleur comme l'argent, le noir et le rouge. Le prix et les détails de la sortie sont encore inconnus, mais il sera intéressant de voir ce qu’elle propose face à la prochaine Galaxy Ring de Samsung, qui risque de faire beaucoup parler d’elle.