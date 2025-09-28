Deux ans avec l’iPhone 15 Pro Max dans la poche, le bilan est bon mais…

Quel est l’impact d’un usage intensif sur un smartphone haut de gamme après deux ans d’utilisation ? Nous avons fait le test pour vous avec l’iPhone 15 Pro Max d’Apple. Performances. Dissipation de chaleur. Ralentissement. Autonomie. Usure de la batterie. Fluidité de l’interface. Voici notre bilan et nos impressions.

Depuis septembre 2023, un smartphone traîne dans la poche de votre serviteur, accompagné en permanence d’un autre modèle en cours de test. Ce téléphone, c’est l’iPhone 15 Pro Max d’Apple. Un smartphone dont nous avons publié le test en septembre 2023. Nous lui avons attribué la note de 4,5 sur 5. Une excellente note qui confirme, selon nous, qu’il s’agit d’un excellent smartphone. Et ce malgré quelques légers défauts et un prix très élevé.

Lire aussi – Test Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : dopés à l’IA, excellents en photo, ils ont tout pour plaire

Quand notre test a été publié, l’iPhone 15 Pro Max, comme tous les smartphones passés entre nos mains, était alors au top de sa forme. L’A17 Pro était le meilleur processeur mobile d’Apple. iOS, alors en version 17, était calibré aux petits oignons. La batterie du smartphone était neuve. La coque et l’écran n’avaient alors subi qu’une ou deux semaines de « vie quotidienne » d’un journaliste tech. Il ne savait pas encore ce qui l’attendait. Le pauvre.

Nos tests reflètent les caractéristiques d’un smartphone au moment de sa sortie. Pas après plusieurs années d’usage. Or, le renouvellement moyen d’un smartphone en France s’établit, selon certaines études, dont l'une de l'ARCEP publiée en mars 2025, autour de 36 mois. Les plus assidus vont changer de mobile au bout de 24 mois. Les plus économes vont rentabiliser leur investissement jusqu’à 48 mois. Encore faut-il que le smartphone puisse atteindre cet âge ! Quels sont les effets du temps sur un smartphone haut de gamme tel que l’iPhone 15 Pro Max ? Est-il conseillé d'acheter un smartphone sorti il y a deux ans ? Voici la réflexion qui a motivé la rédaction de cet article.

Le design de l’iPhone 15 Pro Max vieillit plutôt bien

Comme tout bon test, nous allons démarrer avec un tour du propriétaire. Nous n’allons pas revenir sur les éléments constitutifs du smartphone, mais nous allons nous focaliser sur les changements opérés par le passage du temps. Même sans couvrir le smartphone d’une coque, le verre minéral à l’arrière est resté intact. Pas de rayure apparente. Il faut dire que le téléphone n’est jamais tombé sur une surface dure et marquée, comme le bitume. La poussière s’accumule en revanche entre les modules photo, un endroit assez difficile à nettoyer au quotidien. Le cerclage en métal des objectifs n’a pas souffert.

Sur les tranches, le titane résiste très bien : le temps a poli ce matériau, le rendant encore plus doux et agréable sous les doigts. Les sensations continuent d’être très différentes entre ce métal et l’aluminium, même si c’est visuellement assez proche. Nous remarquons quelques pointes d’usure au niveau des bordures arrondies, près des plaques de verre, mais guère plus. Les boutons matériels n’ont pas perdu de leur répondant. Le port USB-C est resté bien à sa place (un léger décalage peut apparaître sur certains smartphones).

À l’avant, nous n’avons subi aucune casse du verre Ceramic Shield 1re génération. En revanche, il y a quelques microrayures que nous aurions pu éviter avec une protection d’écran additionnelle. L’affichage n’a subi aucun dommage et nous n’avons jamais expérimenté les rares soucis rapportés sur Reddit ou sur d’autres forums. Dans l’ensemble, nous avons ici un smartphone visuellement propre et solide qui pourrait largement durer encore quelques années. Un premier bon point.

Le temps impacte l’autonomie et la chauffe de l’iPhone 15 Pro Max

Passons sous le capot et rappelons quelques éléments de la plate-forme : l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’un processeur A17 Pro gravé en 3 nm, avec six cœurs pouvant monter à 3,78 GHz et un GPU hexa-core propriétaire. Il héberge 8 Go de RAM et une batterie lithium ion de 4422 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge PowerDelivery 2.0 et MagSafe. Apple annonce une charge à 50 % en 30 minutes.

Les performances de l’iPhone 15 Pro Max n’ont pas beaucoup bougé en deux ans. Nous avons effectué quelques benchmarks. Et force est de constater que les nouveaux scores tiennent la comparaison avec les anciens, malgré les mises à jour successives d’iOS (nous sommes passés d’iOS 17 à iOS 26). Il y a même de petites améliorations au niveau GPU. L’iPhone 15 Pro Max ne subit donc pas les ralentissements que d’autres iPhone ont pu rencontrer suite à des mises à jour.

En revanche, la chauffe continue d’être présente à chaque utilisation intense et même pendant les sessions de recharge. Étonnamment, certains chargeurs font davantage chauffer le téléphone. Et ce n’est pas forcément une question de puissance délivrée. La température externe du téléphone peut monter à plus de 45°C au niveau de l'écran (on s’approche même des 50°C à l’arrière). Et cette chauffe est très localisée autour du SoC. Comme nous le remarquions en 2023, le titane est un conducteur thermique moins bon que l’aluminium. D’où les changements structurels apportés à l’iPhone 17 Pro Max.

Notre iPhone 15 Pro Max a été utilisé quotidiennement et intensivement. Communication. Réseaux sociaux. Streaming de séries et de musique. Captation photo et vidéo. Et jeu vidéo bien évidemment. Au départ, l’autonomie était bonne : deux jours complets, avec une charge dans la nuit du deuxième au troisième jour. Avec le temps, cette autonomie est tombée à une grosse journée. La capacité maximale de la batterie est tombée à 87 % après 472 cycles de charge après 740 jours d’utilisations environ. Soit un cycle toutes les 36 heures.

Cette baisse d’autonomie est due au nombre de cycles de recharge, mais pas uniquement : la qualité de la recharge joue aussi. Pendant ces deux années, nous n’avons pas activé la limite de charge (comprise entre 80 % à 95 %) de la batterie, mais nous avons utilisé la charge intelligente, qui permet d’éviter au maximum les surcharges durant les cycles de charge nocturnes. Cela a certainement aidé à réduire l’usure de la batterie. Mais adopter une limite de charge à 90 % aurait certainement aidé à l’éviter totalement.

Côté logiciel, l’iPhone 15 Pro Max est éligible à la mise à jour iOS 26. Notez que l’iPhone 15 Pro Max est le plus vieux modèle compatible Apple Intelligence. Il est donc supposé apporter la même expérience que les iPhone plus récents. Et globalement, c’est le cas hormis quelques exceptions. Par exemple, la génération d’image avec Playground est plus rapide avec les nouvelles générations qu’avec l’iPhone 15 Pro Max.

L’iPhone 15 Pro Max est-il encore un bon photophone ?

En deux ans, la stratégie d’Apple en photographie n’a pas tant changé. L’ultra grand-angle est passé à 48 mégapixels en 2024. Et cette année, c’est au tour du téléobjectif de passer à la haute définition. Quant au capteur principal, le plus utile des trois, est resté sensiblement le même. Il s’agit d’un héritage direct de l’iPhone 14 Pro Max. Et, étonnamment, en 2025, Apple ne l’a que très légèrement modifié (ouverture légèrement plus grande, capteur légèrement plus grand). Si bien que, théoriquement, l’iPhone 15 Pro Max est resté plutôt pertinent.

En pratique, l’iPhone 15 Pro Max est toujours un très bon photophone, même si nous regrettons qu’il ne puisse bénéficier de certaines améliorations matérielles accordées aux successeurs. Le capteur principal est toujours pertinent. Les contrastes sont bons et le HDR permet d’obtenir de nombreux détails même dans des zones surexposées ou sous-exposées. De nuit, les résultats restent homogènes, même en laissant le mode nuit automatique activé. Le mode portrait reste très bon, avec un bon détourage et des textures naturelles.

Les deux capteurs secondaires ne sont pas en reste, avec une bonne homogénéité des couleurs. L’ultra grand-angle continue d’être un peu sombre. Le zoom numérique du téléobjectif n’est pas très profond, mais il est suffisant pour se rapprocher d’un détail, tout en garantissant un résultat correct. Certes, le lissage impacte le résultat final, pour contrebalancer une granularité très présente avec le rapport 25x. Mais cela reste exploitable.

Faut-il acheter en 2025 un iPhone 15 Pro Max et à quel prix ?

Deux après sa sortie, l’iPhone 15 Pro Max reste un smartphone recommandable. Parce qu’il est très bien construit. Parce qu’il dispose de la plate-forme nécessaire pour offrir toute l’expérience « Apple ». Parce qu’il reste pertinent en photo. En 2025, il reste aussi bon, voire meilleur que d’autres smartphones premium lancés il y a quelques mois à peine.

Bien sûr, en achetant un iPhone 15 Pro Max aujourd’hui, vous n’aurez pas les dernières nouveautés et le support logiciel est tronqué de deux ans. Mais Apple est connu pour ses durées de mise à jour très élevée. Ce n’est donc pas un souci. Reste à savoir à quel prix l’acheter. Neuf, le téléphone reste assez cher en 2025 : plus de 1200 euros, même en version 256 Go. Reconditionné et en « très bonne condition », le smartphone est vendu à un prix bien inférieur à 1000 euros. Voilà qui vaut clairement le coût.