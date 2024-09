L’iPhone 15 Pro Max domine les ventes de smartphone en 2024, une grosse surprise sur le podium

Apple domine outrageusement le classement des ventes de smartphone par modèle avec ses iPhone. Samsung et Xiaomi ne peuvent résister qu'avec des appareils d'entrée de gamme.

Si Xiaomi a vendu plus de smartphones qu’Apple en août 2024, la marque à la pomme parvient toujours à placer ses différents modèles parmi les meilleures ventes du moment. Cela se vérifie une nouvelle fois avec le classement Omdia des mobiles le plus vendus lors du premier semestre 2024 dans le monde.

L'iPhone 15 Pro Max, l'un des smartphones grand public les plus chers du marché, est pourtant le plus vendu sur la période, et de loin. Il cumule 21,8 millions de ventes. L'iPhone 15 s'empare de la deuxième position avec 17,8 millions d'unités écoulées. L'iPhone 15 Pro est quatrième avec 16,9 millions de ventes, tandis que l'iPhone 15 Plus est absent du Top 10. On comprend mieux pourquoi il n'y aura sans doute pas d'iPhone 16 Plus.

Cinq iPhone, quatre Samsung et un Xiaomi

L'iPhone 15 Plus est même surpassé par des modèles des générations précédentes. L'iPhone 13 est encore très demandé (12,5 millions de ventes), plus que l'iPhone 14 (11,2 millions de ventes). Ce sont donc cinq iPhone qui s'invitent parmi les 10 smartphones les plus populaires de de début d'année.

Samsung parvient à placer quatre appareils. Le Galaxy S24 Ultra est cinquième avec 12,6 millions d'exemplaires vendus. Il est devancé par un petit mobile d'entrée de gamme, le Galaxy A15, qui se fait une place sur le podium avec 17,3 millions de ventes. La marque sud-coréenne compte aussi le Galaxy A15 5G (12,2 millions de ventes) et le Galaxy A05 (10 millions de ventes) dans le Top 10. Si l'on cumulait Galaxy A15 et Galaxy A15 5G, le smartphone serait largement premier du classement.

Xiaomi complète cette sélection avec son Redmi 13C, qui a séduit 11,8 millions de consommateurs. On constate en tout cas qu'Apple reste le maître incontesté des smartphones haut de gamme. Les marques Android ne parviennent à rivaliser qu'avec des smartphones très peu coûteux, vendus aux alentours des 200 euros, voire moins. Seul le Galaxy S24 Ultra parvient à se distinguer sur le segment premium, toujours promis aux iPhone. Et ce ne sont pas les iPhone 16 qui vont faire fléchir Apple.

Source : PhoneArena