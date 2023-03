Tesla vous propose d’essayer “à distance” votre future voiture électrique

Tesla vient de confirmer le lancement des essais “sans contact” en Europe. Déjà disponible aux Etats-Unis depuis deux ans, cette fonctionnalité permet de tester n'importe quel modèle du constructeur via une simple réservation en ligne, sans interaction avec un conseiller.

Alors que Tesla vient tout juste d'ouvrir son premier Superchargeur V4 aux Pays-Bas, le constructeur automobile vient de faire une autre annonce de taille à destination du marché européen.

En effet, la marque américaine vient de confirmer le lancement des essais “sans contact” sur le Vieux continent. Disponible depuis 2021 aux Etats-Unis, cette fonctionnalité permet tout simplement de tester n'importe quel modèle du fabricant, sans avoir à se rendre en concession ou d'entrer en contact avec un conseiller commercial.

Essayer sa Tesla à distance, c'est maintenant possible en Europe

Plus précisément, une simple réservation sur le site web de Tesla permet de réserver un créneau. Avant de valider l'opération, Tesla vous indiquera où récupérer le véhicule. Comme on peut le voir sur le dernier tweet du constructeur, ces centres d'essai s'apparentent simplement à des parkings “Tesla” qui abritent plusieurs modèles et des points de recharge.

On imagine que l'idée sera ensuite de proposer de nombreux points d'essai, installés dans des zones commerciales, voire même en centre-ville dans des parkings souterrains par exemple. En soi, le lancement de ce procédé n'a rien d'étonnant de la part de Tesla, qui cherche à réduire de plus en plus sa présence en physique au profit de services digitaux.

Our first remote test drive hub in Europe is now open in Örebro, Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/qtPR7oLFFD — Tesla Europe (@tesla_europe) March 20, 2023

Une fois l'utilisateur sur place, il suffira d'appeler un numéro dédié fourni par Tesla pour procéder au déverrouillage à distance du véhicule. Vous êtes ensuite libre de monter à bord et de prendre la route au bord de votre “future” (peut-être) Model 3/X/Y/S durant une période de 30 minutes. Une fois ce délai écoulé, il suffit de ramener le véhicule au point de départ pour conclure l'essai.

Pour l'instant, le premier centre d'essai “sans contact” européen vient d'ouvrir ses portes en Suède, dans la ville d'Örebro. Mais à termes, on se doute que le constructeur va multiplier ce genre de sites sur les différents marchés du Vieux continent, et notamment en France bien évidemment.