Tesla présente un nouveau toit panoramique pour les Model S et X

Quelques jours après avoir revu à la baisse les prix de ses voitures électriques, Tesla annonce plusieurs nouveautés pour la Model S et la Model X. La plus importante est l’arrivée d’un nouveau toit panoramique qui améliore la luminosité et diminue le poids du véhicule. Les freins ont également été améliorés sur les déclinaisons Plaid. Une nouvelle couleur est officialisée. Et un volant circulaire est maintenant proposé en option.

Chaque jour, une nouvelle information apparait en provenance de Tesla. Il y a deux jours, nous rapportions que le prix des voitures de la marque américaine allait baisser en Europe pour la seconde fois depuis début 2023. Et ce alors que la firme avait déjà procédé à un réajustement tarifaire en janvier. En mars, la baisse variait de 1,5 % à 7 % selon les modèles. Ce n’est pas négligeable. Parallèlement, Elon Musk annonçait qu’Autopilot ne serait jamais entièrement autonome. Cette remarque fait suite à de nombreuses critiques à propos du système de conduite autonome que Tesla vend pourtant depuis des années « en précommande ».

Aujourd’hui, Tesla a publié une petite vidéo sur son compte Twitter. Vous pouvez évidemment la retrouver en fin de cet article. Elle est assortie de quelques informations sur des nouveautés à venir sur les Model S et Model X. Il y a quatre nouveautés. Toutes ne concernent pas toutes les déclinaisons des deux véhicules. Mais chacune apporte plus de confort, plus de sécurité ou plus d’options de personnalisation. La plus importante concerne certainement le nouveau toit panoramique qui va désormais équiper les Model S et les Model X.

Tesla : un nouveau toit panoramique plus léger et plus lumineux

Ce nouveau toit, que vous pouvez apercevoir furtivement dans la vidéo, est fait d’un nouveau verre qui est aussi résistant, mais plus léger que le précédent. Résultat, il y a moins de poids sur le haut de la voiture et le centre de gravité baisse. Et qui dit centre de gravité abaissé dit aussi meilleure adhérence à la route. En outre, le verre du nouveau toit panoramique est plus lumineux. Il laisse passer 5 fois plus de lumière dans l’habitacle. Bien sûr, il conserve le même niveau de protection contre les UV.

Toujours au niveau du confort et de la sécurité, Tesla propose une nouvelle option avec les Model S et Model X : le volant circulaire. Jusqu’à présent, vous n’aviez pas le choix : c’était volant Yoke ou rien. Désormais, vous pouvez opter pour un volant plus « classique ». Et, bonne nouvelle, il est proposé de série. En outre, Tesla annonce avoir changé les disques de frein des versions Plaid des Model S et Model X. Ces nouveaux disques résistent mieux à la chaleur. Le freinage est donc plus efficace. Rappelons que les versions Plaid sont les plus performantes en termes de vitesse et d’accélération. D'où l'utilité d'avoir de meilleurs freins.

Dernière nouveauté annoncée par Tesla, les Model S et Model X bénéficient d’une nouvelle couleur appelée Rouge Ultra (« Ultra Red » en V.O.). Ce nouveau rouge vient en complément du blanc nacré (de série), du noir, du gris nuit et du bleu outremer. Il est commercialisé à 3200 euros. Le style a un prix !