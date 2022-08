Tesla va intégrer des volants nouvelle génération à ses Model 3 et Model Y

Les versions 2023 des Model 3 et Model Y vont bénéficier du même volant que le Tesla Semi, avec contrôles tactiles pour remplacer les manettes.

La mise à jour de 2023 des Tesla Model 3 et Model Y va apporter un changement majeur au sein de l'habitacle de ces véhicules. Selon Chris Zheng, qui a des liens avec des sources provenant de la chaîne d'approvisionnement de Tesla en Chine, le constructeur automobile prévoit d'équiper ses voitures électriques d'un nouveau volant.

Celui-ci abandonnerait les leviers et les palettes pour intégrer des boutons tactiles pour le contrôle du véhicule, notamment les changements de vitesse et les clignotants. Tesla s'engage donc un peu plus dans cette voie, alors que le volant des Model S et Model X est déjà de ce type de technologie. D'après la source, les Tesla Model 3 et Model Y ne devraient pas adopter le volant des Model S et Model X, mais plutôt celui du Tesla Semi, le semi-remorque électrique annoncé en 2017 et reporté à plusieurs reprises, pour lequel les précommandes sont enfin ouvertes dans certains pays.

Pas de choix de personnalisation pour le volant des Model 3 et Model Y 2023 ?

Le volant du Tesla Semi, et donc des futures Model 3 et Model Y si les informations de ce rapport se confirment, jouit d'un design assez classique en forme de cercle. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne sont pas fans du volant Yoke des Model S et Model X, qui s'inspire de celui des voitures de course.

Le choix des touches tactiles pour remplacer les traditionnels leviers est cohérent avec la stratégie de Tesla consistant à mutualiser les équipements afin de fluidifier la production de ses véhicules et de réaliser des économies d'échelle. Mais d'un point de vue pratique, ces boutons ne sont pas toujours idéaux, notamment pour changer rapidement de clignotant durant les manœuvres, les dépassements et changements de voie sur autoroute, et surtout dans les ronds-points. Ces derniers sont très peu présents aux États-Unis alors qu'ils pullulent en Europe, ce qui pourrait motiver Tesla à proposer un volant classique sur le vieux continent. Mais n'ayons pas trop d'espoir : les Model S et Model X vendus en Europe ont bien le fameux volant Yoke obligatoire, comme outre-Atlantique.