Tesla ouvre enfin les précommandes pour son semi-remorque électrique

On n'y croyait plus, mais c'est officiel. Après de multiplies reports depuis sa présentation initiale en 2017, le Tesla Semi est enfin disponible en précommande sur le site du constructeur. Pour l'instant, seuls les acheteurs américains, néerlandais et britanniques peuvent se positionner.

Souvenez-vous en novembre 2017, Elon Musk dévoile ces produits à venir pour les prochaines années. Parmi eux, le Cybertruck, un pick-up au design futuriste tout droit sorti de Blade Runner, mais aussi le Tesla Semi, le premier semi-remorque 100% électrique du constructeur. Depuis, les années sont passées et le Tesla Semi s'est fait particulièrement discret. La production devait débuter initialement en 2021, mais comme vous pouvez vous en douter, une certaine pandémie mondiale de Covid-19 a bouleversé les plans d'Elon Musk. De fait, l'entrée en production avait été repoussée à une date ultérieure.

En raison de la pénurie de composants électroniques, la marque américaine a été contrainte de reporter le lancement de certains produits en 2023. C'est notamment le cas du Cybertruck par exemple. Pire encore, Tesla a préféré suspendre les commandes du Cybertruck en Europe et en Chine notamment. Pour Tesla, l'important est d'abord d'honorer les nombreuses commandes. Il faut rappeler qu'en août 2021, le Cybertruck comptait déjà 1,2 million de réservations !

Le Tesla Semi enfin disponible en précommande !

Concernant le Tesla Semi en revanche, le constructeur s'était montré plutôt avare en informations. Mais à la surprise générale, Tesla vient d'annoncer l'ouverture des précommandes du Tesla Semi aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La page dédiée du Tesla Semi vient d'être mise à jour sur le site officiel de la marque.

Comme l'avait précisé Elon Musk, le Tesla Semi sera bel et bien proposé en deux variantes, l'une affichant 482 kilomètres d'autonomie et l'autre 800 kilomètres. Le 1er modèle se négociera aux alentours des 150 000 dollars pièce, tandis que le second est affiché à 180 000 $ l'unité. Pour l'instant, aucune de date de livraison n'a été communiquée par Tesla.

En revanche, les utilisateurs intéressés (le Tesla Semi se destine avant tout aux entreprises qui ont des besoins en transport routier) peuvent verser un premier acompte de 5000 dollars (remboursable en cas de désistement). Il faudra ensuite verser 15 000 dollars supplémentaires dans les dix jours pour valider définitivement votre réservation. Soit un total de 20 000 dollars pour la précommande. Notez qu'il faudra en toute logique rajouter 20 000 dollars pour toute précommande d'un Tesla Semi supplémentaire, dans le cas où des compagnies cherchent à moderniser l'ensemble de leur parc de semi-remorques.