Tesla : une voiture électrique plus abordable est dans les tuyaux selon un responsable de la marque

La Tesla la plus abordable, le Model Y, coûte près de 50 000 €. En revanche, il n’est pas impossible que le constructeur automobile propose dans les années qui viennent un modèle deux fois moins cher. C’est ce que laisse entendre un haut responsable de la compagnie.

La rumeur de la sortie d’une Tesla abordable court depuis déjà quatre ans. Elle s’est tue entre-temps à cause, selon les dires d’Elon Musk, d’un contexte économique défavorable. Plutôt que de proposer une voiture pas chère, le milliardaire a d’ailleurs constamment augmenté le prix de ses voitures électriques. Aux yeux des acheteurs, cela importe peu, car si les Tesla souffrent d’une qualité jugée parfois discutable, et que les voitures de la compagnie sont parmi les plus onéreuses du marché, Tesla remporte, selon les analystes, un succès sans précédent.

En début d’année, Elon Musk, PDG de la compagnie, avait douché les espoirs des clients les moins fortunés en affirmant que la Tesla à 25 000 $ ne sera pas commercialisée pour 2023, comme prévu. Pire encore, elle n’entrait plus vraiment dans les plans de la compagnie. Lors d’une conférence qui s’est déroulée à San Francisco lundi dernier, Martin Viecha, un responsable de Tesla, a détaillé le plan sur cinq de l’entreprise.

Les taxis sans chauffeur et la Tesla abordable partageront la même plateforme technique

Il a ainsi confirmé que si Tesla veut concurrencer les autres constructeurs automobiles, et fabriquer beaucoup de véhicules, la compagnie se doit de posséder un large catalogue. Ce qui implique donc de proposer une voiture moins chère. À le croire, Tesla a besoin d’une offre plus abordable avant que son service de robotaxi ne soit commercialisé. Les deux types de véhicules seront basés sur la même plateforme, ce qui en fera les premiers modèles de Tesla sans volant.

Les investisseurs ont également appris que Tesla continue de baisser le prix de fabrication de ses voitures. Alors que le montage d’une Tesla coûtait 84 000 $ en 2017, il ne coûte désormais plus que 48 000 $. Ce coût peut encore baisser, l’entreprise y travaille, et cela devrait en définitive faire baisser les prix de vente. Monsieur Viecha n’a malheureusement pas indiqué quand nous serions susceptibles de voir ces nouveaux véhicules sur nos routes, mais on peut imaginer que cela pourrait arriver dans les cinq années à venir.

