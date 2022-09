Voitures électriques : l’explosion du prix de l’électricité menace le secteur

Malgré des ventes en constante augmentation, le marché des voitures électriques doit faire face depuis plusieurs mois à de nombreuses difficultés, entre la pénurie de composants électroniques et le coût élevé des matières premières. Désormais, les acteurs de l'industrie doivent composer avec l'explosion des prix de l'énergie… Un problème supplémentaire qui menace la pérennité du secteur d'après ces spécialistes.

Nous vous en parlions dans nos colonnes il y a quelques semaines. Le prix de l'électricité va augmenter drastiquement en 2023, notamment en raison de la hausse des tarifs du gaz. En effet, le prix des ces ressources sont liés, et fatalement, l'arrêt des livraisons de gaz par la Russie dans de nombreux pays européens impacte directement le prix de l'électricité sur les marchés de gros.

Dans l'Hexagone, le prix du mégawattheure est passé à 1000 €, contre seulement 85 € en 2021 à la même période. Or et comme le rapportent nos confrères du Guardian, la flambée des coûts de l'énergie menace la croissance du marché des voitures électriques. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs cadres de l'industrie en Allemagne.

En effet, à l'augmentation des coûts de l'énergie, il faut rajouter d'autres problèmes présents depuis plusieurs mois maintenant, comme le prix et la disponibilité des matières premières, la pénurie constante de composants électroniques sans oublier les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages. Autant de facteurs qui peuvent nuire à la bonne santé du marché des voitures électriques.

Outre-Rhin comme en France, il état intéressant de posséder une voiture électrique plutôt qu'un véhicule thermique, surtout avec la récente flambée du prix de l'essence. Néanmoins, cette tendance tend à s'inverser avec la hausse des prix de l'électricité. En Allemagne, le coût moyen de la recharge d'une voiture électrique, que ce soit à domicile ou via des bornes, a augmenté de 10%.

L'explosion du prix de l'électricité menace le marché des voitures électriques

A titre d'exemple, Allego, l'un des principaux exploitants de bornes de recharge en Allemagne, a fait passer ses prix de 43 à 47 centimes par kilowattheure. La recharge rapide en courant continu est passée à 70 centimes par kilowattheure au lieu de 65 centimes. Par ailleurs, certains commerces comme les supermarchés ou les magasins de meubles et de bricolage qui proposaient la recharge gratuite à leurs clients ont rendu ce service payant.

D'après l'économiste Stefan Bratzel, spécialisé dans l'industrie automobile, cette évolution constitue une menace directe et immédiate pour le secteur : “L'explosion des prix de l'électricité pourrait finir par représenter un danger aigu pour la transition des véhicules, et nous devons y être sacrément attentif. Si les voitures électriques deviennent plus chères à l'usage, la poussée de la mobilité électrique risque de s'effondrer, car pratiquement personne n'achètera une voiture électrique”, alerte-t-il.

Stefan Bratzel demande d'ailleurs au gouvernement allemand de faire en sorte de maintenir le prix de l'électricité à un niveau inférieur à celui de l'essence. Pour lui, il s'agit du seul moyen pour préserver l'attractivité de ce secteur. Pour rappel, le gouvernement français proposera en 2023 la possibilité d'acheter une voiture électrique en leasing à 100 € par mois.