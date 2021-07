Tesla : une batterie géante explose pour une raison inconnue en Australie

Une batterie géante développée par Tesla vient subitement d'exploser dans l'État de Victoria, en Australie. Cette batterie de 300 mégawatts et de 13 tonnes fait partie des plus grosses jamais créée par le constructeur américain. L'incendie a été contenu, mais des émanations de fumées toxiques menacent toujours les habitations environnantes.

Alors que Tesla vient de sabrer le champagne après avoir dépassé le milliard de dollars de bénéfices nets durant le second trimestre 2021, voilà un incident qui risque de gâcher un peu la fête. En effet, nous venons d'apprendre qu'une gigantesque batterie au lithium-ion de 13 tonnes développée par Tesla vient d'exploser dans l'État de Victoria, en Australie.

Surnommée “Victorian Big Battery“, cette batterie monstrueuse de 300 mégawatts a été construite pour compenser la fermeture des centrales électriques au charbon de la région. Mise en service depuis novembre 2020, les autorités comptaient sur elle pour atteindre l'objectif de production d'énergie renouvelable de l'État, à hauteur de 50% d'ici 2030. En outre, cette installation permettait également de faire baisser les prix de l'électricité dans la région.

Une batterie géante de Tesla explose pour une raison inconnue

Pour l'instant, impossible de connaître l'origine de l'explosion de la Victorian Big Battery. Quoi qu'il en soit, l'incendie a mobilisé une vingtaine de soldats de feu et des drones ont été déployés aux alentours pour s'assurer que des braises ne déclenchent pas d'autres incendies. En outre, un agent spécialisé a été envoyé sur les lieux pour observer l'état de l'air près de la zone sinistrée et dans un périmètre élargi.

ViCEmergency, le service d'urgence de l'État de Victoria, a tout de même lancé une alerte en raison des émanations de fumées toxiques dues à l'explosion. Une alerte à la qualité de l'air a donc été déclarée, et les habitants proches du lieu de l'incendie sont invités à se réfugier à l'intérieur de leur domicile, à calfeutrer portes et fenêtres et à éteindre les systèmes de chauffage et de climatisation qui aspirent l'air extérieur.

Dernière précision, si la batterie utilise du matériel Tesla, le groupe français Neoen, spécialisée dans les énergies renouvelables, est responsable de sa construction, de son fonctionnement et de sa maintenance. Pour l'heure, aucune des deux sociétés ne s'est exprimée sur cette affaire. Nous mettrons à jour cet article en cas de déclaration officielle. Pour rappel, une Tesla Model S Plaid avait subitement pris feu début juillet 2021, le conducteur avait miraculeusement réussi à sortir de la voiture.

Source : Neowin