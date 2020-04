Tesla travaille sur une alternative à Google Maps pour ses voitures

Tesla développe son propre service de cartographie pour remplacer Google Maps sur ses voitures électriques. Pour mettre au point cette ambitieuse alternative à la solution de Google, la firme d’Elon Musk s’appuie sur les données collectées par sa flotte de véhicules.

Ce 13 avril 2020, l’internaute derrière le podcast « Third Row Tesla Podcast » a publié un tweet concernant l’évolution théorique de la fonction Smart Summon. Introduite en septembre dernier, l’option permet aux voitures Tesla de se déplacer en totale autonomie sur des parkings, sans conducteur au volant, et de récupérer leur propriétaire. Pour améliorer cette fonctionnalité, Telsa compte cartographier les parkings en exploitant les données de sa flotte de véhicules.

Tesla récupère les données collectées par ses clients pour développer son propre Google Maps

Selon le créateur du podcast, cette fonctionnalité pourrait aller plus loin si Tesla développait sa propre base de données GPS. « Théoriquement, il devrait être possible d’améliorer les algorithmes de navigation de Smart Summon si Tesla possédait sa propre base de données de points GPS et de données de conduite dans les parkings » assure l’internaute, sans vraiment s’attendre à ce qu’Elon Musk himself réponde à sa publication.

« Ça va arriver » affirme le patron de Tesla, habitué aux déclarations inattendues sur Twitter. Ce n’est en effet pas la première fois qu’Elon Musk révèle des informations capitales en réponse au tweet d’un internaute. Vous l’aurez donc compris : Tesla développe son propre outil de cartographie pour se passer de Google Maps.

Pour ça, le constructeur automobile récupère les données collectées par les nombreuses voitures électriques Tesla actuellement en circulation. Aux dernières nouvelles, on trouve d’ailleurs plus d’un millions de véhicules Tesla sur les routes du monde entier. Contrairement à une firme comme Google, Tesla n’a donc pas besoin de déployer des véhicules dédiés sur les routes pour cartographier les lieux. Bardées de capteurs pour la conduite autonome, les voitures de Tesla enregistrent déjà d’importantes quantités de données lors de leurs trajets. Pour le moment, Elon Musk n’a pas précisé où en était le projet.