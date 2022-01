Tesla : la feuille de route des prochains produits sera présentée le 26 janvier

Tesla a annoncé qu'elle publierait son rapport sur les résultats du quatrième trimestre de l'année 2021 après la clôture du marché le 26 janvier 2022. Elon Musk profitera à cette occasion d'une session de questions-réponses diffusée en ligne pour dévoiler les prochains produits de la marque.

Le rendez-vous est pris. Tesla vient d'annoncer qu'elle publiera son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2021 après la clôture du marché ce 26 janvier 2022. On espère à cette occasion en apprendre davantage sur le Cybertruck, notamment sur les différents niveaux de finition, sur les prix et sur la date d'entrée en production du fameux pick-up futuriste.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a récemment retiré les spécifications, la date du début de la production et les prix du Cybertruck de son site officiel. De quoi laisser présager un énième report de la fabrication et de la livraison de la bête. Pour l'instant, les premières commandes devraient être honorées courant 2022, si l'on en croit la dernière déclaration officielle de Tesla sur le sujet.

À lire également : Tesla mobilise ses fans pour avoir le droit de vendre plus de voitures à New York

Tesla révèlera ses futurs produits fin janvier 2022

Néanmoins, les choses pourraient changer avec les annonces du 26 janvier 2022. Dans un bref communiqué, la marque américaine a indiqué que la direction de Tesla organisera une session de questions-réponses en ligne et diffusée en direct à 17h30, heure de l'Est, le même jour :

“Tesla publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 décembre 2021 après la clôture du marché le 26 janvier 2022. À ce moment-là, Tesla publiera un bref avis contenant un lien vers la mise à jour du 4e trimestre et de l'année complète 2021, qui sera disponible sur le site web des relations avec les investisseurs de Tesla. La direction de Tesla organisera un webcast de questions-réponses en direct ce jour-là à 16h30, heure centrale, afin de discuter des résultats financiers et commerciaux de la société et ses perspectives”, a écrit l'entreprise.

Comme l'a annoncé Elon Musk sur Twitter en réponse à une question concernant le Cybertruck, le PDG lui-même se chargera de dévoiler la feuille de route de Tesla concernant ses prochains produits lors de cette réunion téléphonique avec les investisseurs. Si on espère que le Cybertruck sera au centre des annonces du milliardaire, on croise les doigts pour en apprendre plus également sur le Semi, dont la production a d'ores et déjà débuté (en très faibles volumes) dans le Nevada. Peut-être aurons-nous aussi des informations concernant l'avancée des travaux de la Gigafactory de Berlin.

Source : InsideEVs