Tesla : Sonic, TikTok, Light Show, découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour de Noël

La mise à jour de fin d’année pour les voitures Tesla est en cours de déploiement. La version 2021.44.25 du firmware apporte de nombreuses nouveautés, dont l’arrivée du jeu Sonic the Hedjehog et plusieurs fonctionnalités de personnalisation.

Elon Musk l’a annoncé il y a quelques jours, il est désormais temps de découvrir la « big holiday update » (grosse mise à jour de Noël) pour les voitures Tesla. D’ordinaire, ces mises à jour n’apportent que des changements relativement mineurs, bien que les conducteurs ont eu droit à quelques bonnes surprises cette année, comme l’arrivée de Disney+ en juillet dernier. Généralement, ces dernières servent plutôt à résoudre quelques bugs, comme cela a été le cas le mois dernier avec le problème des freinages fantômes.

La plus grosse nouveauté de cette version 2021.44.25 est sans doute le jeu Sonic the Hedgehoc désormais disponible sur le tableau de bord. Son arrivée a été annoncée la semaine dernière, ravissant au passage les nostalgiques comme les néophytes. Le jeu débarque en compagnie de TikTok et du Sudoku, ainsi que d’une mise à jour pour le titre Battle of Polytopia, dorénavant jouable à plusieurs.

Tesla déploie sa mise à jour de Noël

Autre amélioration majeure : le lanceur d’application peut désormais être personnalisé à souhait, en sélectionnant celles à faire apparaître dans le lanceur inférieur et ainsi y avoir accès plus rapidement. On notera aussi la possibilité de configurer le mode sombre. Dans cette même lignée, il est plus simple d’accéder aux commandes principales telles que la charge et l’état du véhicule.

Pour fêter Noël comme il se doit, Tesla a également intégré la fonctionnalité Light Show, qui vous permettra d’épater vos proches avec un spectacle de lumières émanant de votre voiture. Plus terre à terre, il est maintenant possible de visualiser automatiquement les angles morts depuis le tableau de bord avec la caméra dès que le clignotant est activé. De la même façon, il est désormais plus simple de supprimer par paquets les vidéos enregistrées par la dashcam.

Pour finir, le GPS permet enfin d’ajouter des étapes supplémentaires sur un trajet. De plus, il est plus simple de modifier ce dernier en cours de route. À noter qu’il est également possible de retirer certains détails de l’écran. Petit bonus, vous pouvez agir sur votre habitacle avant d’y entrer, par exemple en activant le chauffage des sièges.