Tesla : le premier jeu Sonic débarque dans les voitures

Tesla Arcade va accueillir prochainement dans son catalogue Sonic the Hedgehog, le titre iconique de la Mega Drive. De quoi faire plaisir aux adeptes du hérisson bleu supersonique.

Parmi les nombreuses fonctionnalités des voitures Tesla, les gamers apprécient évidemment tout particulièrement leur plateforme vidéoludique. Celle-ci permet aux passagers de lancer des jeux quand la voiture est à l'arrêt. Des titres sont même jouables sur Tesla Arcade lorsque le véhicule roule, à l'instar du Solitaire, de Sky Force Reloaded ou encore de The Battle Of Polytopia. Il est en outre possible de lancer ses jeux PC grâce à l'application de streaming RainwayApp. Et prochainement, un grand classique des années 90 va s'inviter dans l’habitacle.

En l'occurrence, Sonic the Hedgehog sera prochainement disponible dans Tesla Arcade, comme l'a annoncé un porte-parole du constructeur à The Verge. Il s'agira de la première version du jeu emblématique de la Mega Drive sorti en 1991. Tous les modèles de Tesla pourront en bénéficier. Reste désormais à savoir à quelle date l'arrivée de Sonic the Hedgehog se concrétisera.

Sonic the Hedgehog dans les Tesla : Elon Musk confirme !

Répondant à un mème mêlant Bernie Sanders avec les Éméraudes du Chaos (items qui confèrent de grands pouvoirs dans le jeu), Elon Musk a confirmé la bonne nouvelle sur Twitter : « Sonic, the Hedgehog, le jeu débarque dans toutes les Tesla ». D'après Sega, il sera possible de manier le petit hérisson ultra-rapide avec une manette connectable en USB. On ne sait toutefois pas encore si les passagers pourront jouer pendant les trajets. Ou si le jeu sera seulement disponible quand la voiture sera à l'arrêt.

Dans Sonic the Hedgehog, les joueurs ont pu incarner pour la première fois le fameux hérisson qui deviendra rapidement le porte-étendard de Sega. De quoi concurrencer Big N qui attirait à l'époque tous les regards grâce à sa mascotte Mario. De nombreuses itérations de Sonic ont fait ensuite leur apparition à l'instar de Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic and Knuckles, Sonic Adventure et Sonic Adventure 2.

Pour rappel, Tesla Arcade embarque désormais une vingtaine de jeux. On peut notamment citer Doom, Cat Quest, Kabal ou encore Cuphead.

Source : The Verge