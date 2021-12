Tesla : nouvelle augmentation des prix des Superchargeurs en France, voici à quoi s’attendre

En réaction à la hausse continue des tarifs de l'électricité en Europe, Tesla a pris la décision d'augmenter les prix de ses Superchargeurs. Trois pays sont concernés dont la France.

Selon le dernier comptage, la France abrite désormais 50 000 stations de recharge dédiées aux voitures électrique. Parmi elles, on retrouve évidemment des Superchageurs Tesla qui s'apprêtent d'ailleurs à s'ouvrir aux autres marques. Les utilisateurs vont toutefois faire grise mine. Et pour cause, face à l'augmentation des tarifs de l'électricité sur le Vieux continent, Tesla a pris la décision d'augmenter les prix de la recharge dans ses stations.

Outre l'Allemagne et l'Espagne, la France n'échappe pas à cette hausse. Chez nos voisins ibériques, le prix du kWh s'élève à 36 centimes (au lieu de 29 centimes). C'est la plus haute augmentation constatée. Du côté de l'Allemagne, il faut désormais débourser 45 centimes par kWh, soit une hausse de 5 centimes. Et dans nos contrées, le tarif est à présent de 0,40 euro/kWh au lieu de 0,37 centimes.

Superchargeurs Tesla : quelle hausse sur une recharge complète ?

Les utilisateurs de Tesla devront donc composer avec cette augmentation. Comme l'indique le site Automobile Propre, il faut généralement insuffler 60 kWh à son véhicule Tesla pour obtenir une recharge entière. Ce faisant, l'augmentation s'élèvera à deux euros en France pour les personnes souhaitant faire le plein. Le constructeur n'a visiblement pas d'autres choix que de s'adapter aux fluctuation du marché de l'électricité. L'époque où les Superchargeurs étaient gratuits à vie pour les clients Tesla semble ainsi bien lointaine.

Qu'on se le dise, la hausse des tarifs de l'électricité risque également d'avoir un impact sur les tarifs pratiqués par les autres réseaux de recharge électrique à l'instar de Fastned et Ionity. Cela serait en tout cas logique. En France, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a notamment assuré que l'augmentation des tarifs de l'électricité sera plafonnée à 4 % au début de l'année prochaine. Une mesure qui pourrait toutefois coûter très cher, à savoir « plus de 10 milliards » d'euros, d'après Julien Teddé, DG du courtier Opéra Energie, cité par Le Figaro.

