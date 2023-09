Elon Musk expose les progrès accomplis par le robot Optimus dans une vidéo impressionnante

Elon Musk a dévoilé une vidéo illustrant les progrès accomplis par le robot Optimus sur son réseau social X.

Sur son réseau social Twitter, Elon Musk nous apprend qu’Optimus de Tesla est désormais capable d’autocalibrer ses bras et ses jambes. « En utilisant uniquement la vision et les capteurs de position situés dans ses articulations, il peut localiser avec précision ses membres dans l’espace ». Grâce à ces réglages plus précis, le robot humanoïde peut faire plus que marcher et déplacer des objets. Son réseau neuronal intégré lui permet désormais d’apprendre des tâches nécessitant de la dextérité, telles que le tri et le rangement d’objets.

Tesla a présenté Optimus, son robot humanoïde, il y a près d’un an déjà. Lorsqu’il sera arrivé à son stade commercial, il comprendra des commandes verbales complexes, et ses « mains de niveau humain » lui permettront d’effectuer des manipulations précises. Optimus pourra également se déplacer à une vitesse de 8 km/h et porter une charge pesant jusqu’à 20 kg. Il devrait mesurer près de 180 cm pour un poids de 73 kg. Dans la vidéo publiée par Elon Musk, on voit Optimus effectuer une tâche très banale : il trie des cubes de Lego. Dans les faits, les cas d’utilisation potentiels sont bien plus nombreux que cela. Mais on le voit également adopter une posture de yoga pas si facile à accomplir… même pour un humain.

Elon Musk laisse penser que cette machine à forme humaine pourrait être vendue sous la barre des 20 000 $. Pour ce prix :

Optimus sera plus rapide, plus précis et donc plus productif et rentable que la main-d’œuvre humaine

Optimus peut s’accroupir, serrer, saisir ou soulever des objets , monter des escaliers, entre autres tâches physiques

, monter des escaliers, entre autres tâches physiques Optimus fonctionnera dans les environnements hostiles ou dangereux, pensez usines, sites nucléaires, terrains à déminer, laboratoires de chimie, expéditions en milieux extrêmes, installation sur Mars avec SpaceX, etc.

On le voit, le robot humanoïde de Tesla pourra aider autant dans les services de secours que dans le soin à la personne que dans l’industrie. La production des Optimus était censée débuter en 2023, Elon Musk ne fait aucune mention à cela dans sa vidéo.