Tesla Optimus : le robot humanoïde peut désormais marcher et déplacer des objets

Les robots humanoïdes de Tesla, connus sous le nom de Tesla Optimus, ont fait un grand pas en avant dans leur développement, comme le montre une nouvelle vidéo présentée par Elon Musk lors de la réunion des actionnaires de l'entreprise.

Elon Musk vient d’achever sa réunion annuelle des actionnaires de l’entreprise, durant laquelle le milliardaire a dévoilé de nombreuses informations au sujet de la société, et a notamment détaillé les avancées qu’avaient faites les équipes travaillant sur Optimus, le robot humanoïde.

Lors de la journée de l'IA organisée par Tesla l'année dernière, la version initiale du robot Tesla avait été dévoilée, mais elle ne parvenait qu'à marcher lentement et n'était pas en mesure d'effectuer un quelconque travail manuel. Un stand présentait un modèle censé être plus proche d'un modèle de production, mais il ne pouvait que saluer le public. Le robot est désormais capable d’effectuer des tâches simples et même de se déplacer, comme l’a prouvé Tesla en vidéo.

Les Tesla Optimus se déplacent en groupe en vidéo

Les images partagées par Tesla montrent les robots marchant ensemble dans un châssis prêt pour la production et démontrent leur capacité à effectuer diverses tâches, telles que ramasser des objets et les reconnaître.

La vidéo met en évidence plusieurs mises à jour importantes du projet Tesla Bot. Il s'agit notamment d'améliorations dans le contrôle du couple moteur, la découverte et la mémorisation de l'environnement, l'apprentissage de l'IA basé sur les mouvements suivis par l'homme et la manipulation d'objets. On voit notamment un robot Tesla ramasser des objets dans un conteneur et les placer dans un autre, après qu’un humain a appris à l’IA comment faire.

Le développement du Tesla Bot présente un potentiel important, en particulier pour les industries qui requièrent des tâches répétitives ou physiquement exigeantes. Grâce à leur capacité à reconnaître et à manipuler des objets, ces robots pourraient révolutionner des secteurs tels que la fabrication, l'entreposage et la logistique, en améliorant l'efficacité et la productivité. Elon Musk entend bien faire de ses robots un des produits phares de sa société, et les rendre suffisamment abordables pour qu’ils puissent être achetés par millions à travers le monde.