Tesla réduit la durée de la recharge de ses voitures électriques avec une mise à jour

L’entreprise d’Elon Musk vient de déployer une nouvelle mise à jour pour toutes ses voitures électriques, qui devrait notamment permettre d’améliorer l’efficacité de la batterie, et ainsi réduire le temps de recharge.

Tesla commencé à déployer sa dernière mise à jour logicielle, la version 2022.40.1, qui apporte plusieurs améliorations de « qualité de vie ». Parmi elles, on retrouve notamment des améliorations pour le mode Sentinelle, le mode Chien, la recharge, les stations de radio et le mode de verrouillage de la porte du conducteur.

Tout d’abord, la nouvelle mise à jour permet aux modes Sentinelle et Chien de fonctionner en tandem, ce qui veut dire que les conducteurs peuvent désormais activer les deux en même temps. Cependant, les alarmes du mode Sentinelle sont désactivées s’il est activé en même temps que le Dog Mode.

Lire également – Tesla : vous pouvez désormais suggérer l’emplacement des prochaines bornes Superchargeurs

Tesla améliore le temps de recharge de ses voitures

S'il vous arrive de charger sur un chargeur rapide DC autre que celui de Tesla, la mise à jour devrait vous permettre d’accélérer la session de recharge. En effet, Tesla a mis à jour les contrôles thermiques pour tenir compte de la puissance de chaque station de charge rapide CC, ce qui permettra aux batteries de mieux gérer leur chaleur, et donc de se recharger plus rapidement. Tesla compte également améliorer le préconditionnement de la batterie en cours de route pour qu’elle soit prête pour tout type de recharge.

Non seulement cette mise à jour permettra à votre voiture de se recharger encore plus vite et plus efficacement, mais elle vous permettra également de faire des économies si vous payez votre borne à la minute. En complément, Tesla a d’ailleurs récemment baissé les prix aux Superchargeurs et a ajouté des heures creuses.

La mise à jour donne également aux conducteurs la possibilité de déverrouiller toutes les portes et le coffre de leur voiture en appuyant longuement sur le commutateur de la porte intérieure du conducteur. Le mode de déverrouillage de la porte conducteur est disponible pour les véhicules qui ne disposaient pas de cette fonction auparavant. Une autre amélioration que Tesla a déployée dans la version 2022.40.1 concerne les logos des stations de radio. Désormais, Media Player affiche les logos des stations de radio.