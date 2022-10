Tesla : vous pouvez désormais suggérer l’emplacement des prochaines bornes Superchargeurs

Tesla possède déjà plus de 35 000 Superchargeurs dans le monde, mais la façon dont elle choisit les emplacements peut être un mystère. Désormais, ce sont les conducteurs eux-mêmes qui vont pouvoir voter pour les prochaines stations.

Tesla possède déjà le réseau de stations de recharge le plus important du marché des véhicules électriques, et celui-ci va bientôt s’améliorer grâce à l’aide de la communauté. En effet, le constructeur automobile américain fait désormais appel aux internautes pour suggérer l’emplacement des prochaines bornes Superchargeurs, qui ont récemment vu leurs tarifs baisser malgré la crise de l’énergie.

Sur son site Internet, les conducteurs peuvent désormais proposer à l’entreprise l’emplacement d’une future station de recharge. Tous les 3 mois, Tesla choisira quelques-unes des localisations suggérées, et les soumettra à un vote. L’ensemble des internautes a donc accès à une carte avec différentes futures stations de recharge. Il est alors possible de voter pour 5 nouveaux sites différents, et on imagine que Tesla construira les stations qui ont récolté le plus de votes.

11 nouvelles stations pourraient bientôt arriver en France

Sur la carte interactive de l’entreprise, 11 nouvelles stations potentielles ont fait leur apparition en France. Celles-ci se trouvent à Mont-de-Marsan, Lesparre-Médoc, La Rochelle, Bergerac, Rocamadour, Aurillac, Argenton-sur-Creuse, Digoin, Château-Chinon, Saint-Dizier et Belfort. Pour l’instant, ce sont les stations de Belfort, La Rochelle et Mont-de-Marsan qui sont en tête, avec environ 400 votes pour chacune d’entre-elles.

Il faudra donc vraisemblablement attendre trois mois avant la clôture des votes, et l’arrivée d’un nouveau lot d’emplacements suggérés par la communauté. Pour l’instant, on ne sait pas si une localisation pourra être soumise au vote plusieurs fois d’affilée. Si votre ville se trouve dans la liste des emplacements actuels, on vous conseille donc de voter pour elle pour augmenter les chances que Tesla s’implante chez vous.

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a franchi la barre symbolique des 10 000 Superchargeurs en Europe. Grâce à cette nouvelle initiative, ce chiffre pourrait non seulement augmenter encore plus rapidement qu’avant, mais l’emplacement des stations pourrait devenir encore plus pertinent pour les conducteurs.

Source : Tesla