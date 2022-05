Tesla rappelle 50 000 voitures électriques à cause d’un bug sur le compteur de vitesse

Un nouveau rappel s'ajoute à la collection de Tesla. En effet, le constructeur procède au rappel de 50 000 Model 3 produites entre 2018 et 2022. En cause, un bug sur le compteur de vitesse qui n'affiche pas la bonne unité de mesure.

Décidément, la série noire des rappels Tesla continue. Il y a deux semaines, la Commission européenne a ordonné à la marque de procéder au rappel de milliers de Model 3 et Model Y à cause d'un grave problème sur le capot. En effet, le coffre avant pouvait tout simplement s'ouvrir une fois le véhicule à haute vitesse, de quoi provoquer des accidents terribles.

Cette fois-ci, le constructeur américain annonce le rappel de 50 000 Model 3 produites entre 2018 et 2022. En cause, un bug d'affichage sur le compteur de vitesse qui ne précise l'unité de mesure utilisée, en l'occurrence en mph ou en km/h. Sachant qu'un mile par heure équivaut à 1,6 km/h, il est clair que ce genre de détail peut aboutir à une perception faussée de la vitesse réelle du véhicule.

Un bug sur le mode PISTE des Model 3

Précisons toutefois que ce bug concerne uniquement le mode PISTE, utilisé notamment sur circuits fermés pour booster les performances de la Model 3 Performance. Cependant, les conducteurs peuvent très bien opter pour ce mode de conduite n'importe quand, et de fait il doit respecter les mêmes directives que tout autre indicateur de vitesse numérique.

“L'absence de l'unité de vitesse lors du l'utilisateur du mode PISTE peut ne pas informer correctement le conducteur de la vitesse du véhicule, ce qui peut augmenter le risque de collision”, assure la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière. Du côté de Tesla, on garantit qu'aucun crash n'a été signalé sur les routes et circuits américains à cause de ce bug. Par ailleurs, la marque affirme que le problème a été découvert en interne.

Notez toutefois que les conducteurs concernés ne devront pas ramener leur véhicule au garage. En effet et c'est plutôt une bonne nouvelle, Tesla pourra régler le problème via une simple mise à jour logicielle du mode PISTE. D'après les dires de la marque, le déploiement progressif du patch a débuté depuis le 19 avril 2022. Pour mémoire, ce rappel fait partie d'une (trop) longue série de rappels d'envergure, à l'image de celui de février 2022. Tesla avait été contraint de rappeler pas moins de 579 000 véhicules en raison d'une option qui mettait en danger les piétons. Le même mois, 26 000 véhicules ont été révisés à cause d'un problème de dégivrage.

Source : AutoBlog