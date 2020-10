Tesla propose enfin l’authentification double facteur à ses clients

Tesla active enfin l'authentification double facteurs. L'option est désormais proposée à tous les clients pour sécuriser leur compte. On vous explique comment l'activer.

Tesla s'est enfin décidé à activer l'authentification double facteurs sur les comptes de ses clients. Ce mode de sécurité implique d'utiliser en plus de vos identifiants, un troisième critère de sécurité – code à usage unique ou clé de sécurité. Parce qu'elles sont à la pointe de la technologie et connectées les Tesla intéressent de plus en plus les hackers.

Elon Musk martèle depuis longtemps que la cybersécurité des Tesla est une priorité. Mais le constructeur a mis du temps à implémenter l'authentification double facteurs – dont l'arrivée est promise depuis tant de temps que l'entrepreneur n'hésitait pas à décrire lui-même la situation comme “embarrassante” il y a quelques mois.

Selon Electrek, la plupart des attaques réussies sur des Tesla consistaient jusqu'ici à forcer la voiture à se connecter à un réseau WiFi non protégé – ou tout du moins contrôlé par des pirates. Or, si ils ne peuvent pas forcément permettre de pirater les véhicules, les comptes clients contiennent des informations très sensibles, notamment bancaires.

Comment activer l'authentification double facteurs sur votre compte Tesla

Pour cela :

Installez un générateur de code sur votre samrtphone, par exemple Google Authenticator

Connectez-vous à votre compte Tesla depuis le navigateur

depuis le navigateur Allez dans Compte > Authentification multifacteur > Gérer

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran

Désormais, un code à usage unique généré dans Google Authenticator (ou tout autre générateur de code) vous sera demandé dès que vous vous connectez à votre compte Tesla via un appareil ou navigateur inconnu. Du coup, pour qu'un pirate puisse accéder à votre compte, il lui faut désormais vos identifiants ainsi que votre smartphone pour accéder au générateur de code, sans quoi il est désormais impossible de finaliser la connexion.

Notez que lors d'une étape de la configuration, Tesla fournit une liste de “mots de passe de secours”. Ces codes vous permettent de vous connecter à votre compte Tesla même si vous avez perdu votre smartphone, ou que pour une raison quelconque vous ne pouvez plus accéder à votre générateur de code. Pensez à les conserver en lieu sûr, de préférence sur papier plutôt que dans un fichier sur votre PC/Mac.