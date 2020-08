Tesla : la double authentification arrive bientôt, Elon Musk embarrassé par son retard

Tesla va bientôt proposer la double authentification à ses usagers afin de les aider à protéger leurs données. Une nouvelle fonctionnalité qui arrive un peu tard, selon l’aveu même d’Elon Musk, mais qui devrait être disponible d’ici peu.

La double authentification est un procédé utilisé par beaucoup d’entreprises et de services afin de protéger les comptes de leurs clients. Tesla n’en proposait pas, mais cela devrait bientôt être corrigé, selon Elon Musk. Le PDG de la marque indique en effet sur Twitter qu’elle arriverait bientôt sur les comptes personnels des usagers. Il précise également qu’elle est disponible bien trop tard. Selon ses propres termes, ce retard est « embarrassant ».

Le système est dans la phase de validation finale, selon Musk, qui précise qu’il pourra être activé par deux moyens. Le moyen SMS classique ou alors via une application dédiée, sans plus de précisions. Un fonctionnement déjà utilisé par nombre de services et qui a fait ses preuves.

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now. — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020

Protéger au mieux ses données personnelles

Les usagers pourront donc utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour mieux protéger leur compte Tesla. Une nouvelle d’autant plus vitale qu’elle concerne le secteur de l’automobile, où un piratage pourrait avoir de graves conséquences. La marque est en effet très soucieuse dans ce domaine, offrant même des véhicules aux hackers arrivant à mettre le doigt sur des failles. Il est donc étonnant de voir la double authentification mettre si longtemps à arriver sur les comptes de la société, mais mieux vaut tard que jamais, comme dit l’adage.

Pour rappel, la double authentification permet une plus grande sécurité pour protéger vos données. Le principe est simple : après avoir rentré votre mot de passe, vous recevez un SMS avec un code à usage unique pour vous connecter. Il est également possible d’approuver la connexion à l’aide d’une application dédiée, ou directement via Android, Google mettant cet outil à disposition des développeurs.

Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de sociétés qui utilisent ce genre de procédé pour garantir une sécurité optimale. Jeu vidéo, boutique en ligne, banque, réseaux sociaux, la double authentification est devenue un réflexe. Tesla va donc juste rattraper son retard dans ce domaine. Il était temps.