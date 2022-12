Tesla offre 10 000 km de recharge gratuite, les nouvelles cartes de la 5G et la fibre, c’est le récap

Tesla offre 10 000 km de recharge gratuite pour inciter les clients à faire livrer leur véhicule avant 2023, l'ARCEP publie ses nouvelles cartes dédiées à la 5G et la fibre optique, une compatibilité bienvenue des Google Home et Nest avec le standard Matter, c'est le récap des principales actualités de ce vendredi 16 décembre 2022.

Ce vendredi 16 décembre 2022, l'actualité a été marquée par une nouvelle sortie de route d'Elon Musk. Le défenseur absolu de la liberté d'expression n'aime visiblement pas les critiques. Le milliardaire a bannit les comptes des journalistes qui osent le critiquer. Par ailleurs, le patron de Tesla a retiré la possibilité d'inclure des liens Mastodon au sein des publications Twitter. Un moyen déloyal d'empêcher les utilisateurs de migrer vers cette plateforme concurrente.

Dans un tout autre registre, nous avons appris que le prochain jeu de la licence Tomb Raider sera signé Amazon. Enfin, le géant du e-commerce sera l'éditeur du titre. On retrouve toujours aux commandes le studio Crystal Dynamics, déjà derrière la dernière trilogie. Dans le reste de l'actu, Microsoft a décidé de bannir définitivement le minage de cryptomonnaie via ses services cloud. D'après le constructeur, cette pratique mettait en danger ses infrastructures ainsi que les utilisateurs. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois actualités majeures de ce vendredi.

Tesla offre 10 000 km de recharge gratuite pour séduire les acheteurs

Alors que la fin d'année approche, Tesla a trouvé un moyen d'écouler les stocks restants de Model 3 et Model Y. Pour inciter les acheteurs à avancer la date de livraison de leur véhicule (certains attendent 2023 dans l'espoir d'une baisse des prix), le constructeur veut offrir 10 000 km de recharge gratuite sur les Superchargeurs. Pour obtenir ce cadeau, il faudra avoir reçu sa voiture entre le 15 et le 31 décembre 2022.

Google Home et Nest deviennent compatibles avec Matter

L'Arcep publie ses nouvelles cartes dédiées à la 5G

L'ARCEP publie régulièrement de nouveaux outils gratuits sur son site internet. Et bien, si vous cherchez à savoir si vous êtes éligibles à la 5G ou bien à la fibre optique, le régulateur des télécoms vient de mettre à jour ses cartes interactives.

