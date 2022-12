Google Home et Google Nest sont désormais compatibles avec Matter, excellente nouvelle !

Aujourd’hui, Google déploie le protocole Matter sur de premiers appareils de son écosystème Nest. Au total, ils sont huit à désormais être compatibles avec le nouveau standard qui promet de révolutionner la domotique dans les prochaines années. La firme de Mountain View prévoit d’ajouter d’autres appareils courant 2023.

Cela fait un certain temps que l’on vous parle de Matter. Et pour cause : le nouveau standard de la domotique promet de tout bonnement révolutionner nos appareils connectés et, de fait, nos maisons qu’ils contrôlent. Et le projet avance à grands pas, puisque celui-ci s’impose aujourd’hui sur de premiers appareils. Alors qu’Apple a fait partie des premiers avec sa mise à jour iOS 16.1, Google s’est empressé de rattraper son retard. Pari réussi, puisque huit de ces appareils domotiques sont désormais compatibles avec le protocole.

Sans surprise, Google a laissé la priorité à ses appareils les plus populaires, ainsi que les plus récents sur le marché. Dès aujourd’hui donc, tous les accessoires compatibles avec Matter peuvent être contrôlés à partir d’un des appareils Google Nest suivants :

Google Home

Google Home Mini

Nest Mini

Nest Audio

Nest Hub (1ère et 2e génération)

Nest Hub Max

Nest WiFi Pro

8 appareils Google Nest sont désormais compatibles avec Matter

C’est donc une entrée en force que réalise Google au sein de l’écosystème Matter. D’autant que la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle prévoit d’ajouter de nouveaux appareils à la liste dès l’année 2023, notamment les thermostats de Nest ou encore les bornes Nest WiFi. Tous ces objets connectés peuvent être contrôlés depuis l’application Google Home sur Android, et bientôt sur iOS.

Pour rappel, Matter a pour but de simplifier l’installation et la configuration des appareils connectés. Pour cela, le protocole va permettre à un plus grand nombre d’appareils d’être compatibles avec un seul et même standard, même lorsqu’ils sont fabriqués par des constructeurs différents. De fait, il sera beaucoup plus facile de se constituer un intérieur intelligent. L’année 2023 devrait voir Matter s’imposer globalement dans le monde de la domotique.

Source : Google