Imaginez un écran coulissant… Dans une voiture ! Cette marque l’a fait

Lors de la Display Week 2024, Tianma a révélé des innovations importantes dans les technologies d'affichage pour l'automobile. Elles incluent des écrans OLED flexibles mais aussi, coulissants.

L'industrie automobile adopte de plus en plus les technologies avancées. Elle intègre désormais des écrans de haute qualité dans les véhicules pour améliorer la conduite et le confort des passagers. Par exemple, BMW a récemment présenté un écran géant pour le tableau de bord de son futur SUV Vision Neue Klasse X. Lors du CES 2024, LG a innové avec un écran passager qui offre une visibilité impressionnante tout en restant invisible pour le conducteur. A la veille du déploiement des véhicules autonomes, ces innovations montrent que ce type d'équipement devient un élément central dans la conception des intérieurs automobiles modernes.

La Display Week 2024 à San Jose est un événement majeur où les fabricants présentent leurs dernières innovations en matière de technologies d'affichage. Tianma, une entreprise spécialisée dans ce secteur, a profité de cette plateforme pour introduire cinq nouveaux écrans destinés à l'industrie automobile. Parmi les modèles dévoilés, on trouve des écrans OLED flexibles et coulissants, ainsi que des MicroLEDs de forme octogonale.

Ce type d'écran coulissant peut décupler les possibilités d’affichage d’une voiture

Parmi les innovations de Tianma, deux écrans se démarquent particulièrement. Le premier est un OLED dynamique flexible de 13 pouces, qui, grâce à sa technologie de flexibilité avancée, peut se plier selon les besoins sans compromettre la qualité d'affichage. Le deuxième, un MicroLED octogonal de 8.07 pouces, se caractérise par sa haute clarté et la régularité de sa luminosité. Il promet des images de qualité constante sous différents angles de vue et conditions de lumière.

Enfin, c’est l'écran coulissant de 13 pouces qui attire le plus l’attention. Avec sa capacité à s'étendre et se rétracter, il offre une flexibilité sans précédent pour l'intégration dans les tableaux de bord et les consoles centrales. Alors qu'on ne sait pas encore à quoi il peut servir, on imagine qu’il va permettre aux constructeurs automobiles d'explorer de nouvelles façons de concevoir les intérieurs des véhicules. Il pourrait permettre l'extension de l'affichage lors d’un trajet en conduite autonome ou son retrait lorsque le conducteur voudrait reprendre le volant.