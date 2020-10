Tesla Model Y : les livraisons en Europe démarreront au premier semestre 2021

Tesla pourrait commencer la livraison en Europe de ses Model Y dès le début de l’année 2021. Cette fuite proviendrait du service client de la filiale néerlandaise de la firme lors d’un échange avec un client ayant commandé la voiture. Une information étonnante puisque ces livraisons devraient être assurées par la Gigafactory allemande où la production ne devrait démarrer qu’en juillet prochain.

Tesla pourrait démarrer la livraison des Model Y destinées aux marchés européens dès le début de l’année 2021. Cette information est rapportée par le site Teslarati. Un client néerlandais de la marque américaine aurait eu un échange avec le service client local. Et ce dernier lui aurait confirmé que les précommandes devraient démarrer à partir du premier ou du deuxième trimestre 2021. C’est à dire bien plus tôt que cela n’était prévu il y a encore quelques mois.

En effet, les informations jusqu’alors officielle de la part de Tesla laissait entendre que les livraisons ne pourraient être effectuées avant la deuxième partie de l’année 2021. En cause, le démarrage de la production des voitures. Les unités fabriquées en Europe bénéficieraient de meilleures batteries et seraient construites dans la Gigafactory que Tesla a développé en périphérie de Berlin, en Allemagne. Et les lignes de production ne devaient être lancées qu’au mois de juillet 2021. A l’occasion de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre 2020, Tesla affirmait que le démarrage de la production était toujours calée en 2021, sans préciser de date.

Tesla livrera la Model Y en Europe en avance

Une bonne surprise n’est donc pas impossible pour tous ceux qui ont précommandé la voiture. En effet, aux Etats-Unis, Tesla annonçait en 2019 que les précommandes ne seraient pas honorées avant la fin de l’année 2020. La firme a depuis avancé la date de livraison des premières Model Y. Et c’est finalement en mars dernier que les premiers clients ont été invités à venir chercher leur voiture. Elon Musk parvenait alors à devancer tous les pronostics. Une fois encore.

Si vous vous rendez dès aujourd’hui sur le site français de Tesla, vous verrez que la livraison d’une Model Y commandée dès aujourd’hui pourrait en effet être honorée dans la première moitié de 2021. Vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessus que la production devrait démarrer en début d’année prochaine, confirmant ainsi la fuite.

Notez que cette date prévisionnelle ne concerne pas tous les modèles, mais seulement la version Grande autonomie (505 kilomètres d’autonomie WLTP pour une vitesse de pointe de 217 kilomètres / heure). La version Performance (480 kilomètres d’autonomie WLTP pour une vitesse de pointe de 241 kilomètres / heure) n’a pas encore de date prévisionnelle.

Source : Teslarati