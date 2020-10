Tesla Model Y : flambant neuve, la Tesla perd son toit sur l’autoroute

Les véhicules Tesla ont souvent été pointés du doigt pour leur fiabilité et leur finition. Cette nouvelle affaire ne va pas arranger l’image de la société d’Elon Musk. Un conducteur a en effet vu le toit de sa nouvelle Model Y se détacher en roulant.

Les Tesla manquent-elles de fiabilité ? Les histoires concernant la finition des véhicules de la société se multiplient et la dernière nous est rapportée par The Verge. Une famille a en effet vu le toit de sa Model Y se détacher sur l’autoroute. Il n’y a heureusement pas eu de blessés, mais cette mésaventure pose question.

C’est Nathaniel Galicia Chien qui raconte son histoire sur Twitter. Lui et ses parents vont chercher leur nouvelle Tesla Model Y chez le concessionnaire dans la ville de Dublin, près de San Francisco (Californie). Lors du premier contact avec le véhicule, ils ont remarqué que le toit en verre avait quelques soucis de finition, mais ils ne sont pas inquiétés outre mesure. Ils auraient dû.

En effet, quelques heures plus tard, alors qu’ils étaient sur l’autoroute avec leur véhicule électrique tout neuf, ils ont entendu un souffle d’air, « comme si une fenêtre était ouverte », explique Nathaniel Galicia Chien à The Verge. Trente secondes plus tard, le toit en verre s’est détaché, transformant la voiture en décapotable. Une mésaventure qui n’a pas fait de dégâts, mais dont nous pouvons constater l’ampleur dans une vidéo postée sur Twitter.

Nathaniel Galicia Chien précise qu’ils ont immédiatement prévenus la police pour signaler les débris sur l’autoroute et qu’ils ont ensuite repris la route de Dublin pour ramener le véhicule au concessionnaire. Tesla leur a alors proposé de leur échanger leur Model Y et de leur payer un véhicule de location en attendant. Cependant, la famille a décliné l’offre, préférant se tourner vers une autre marque. Une affaire bien gênante pour le constructeur qui voit ses voitures pointées du doigt en termes de fiabilité. Il y a quelques semaines, c’est une roue d’un Model X flambant neuf qui s’est détachée sans raison apparente.

Des histoires qui viennent de plus en plus plomber l’image du constructeur, leader dans le domaine du tout électrique.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L

— Nathaniel (@TheNastyNat) October 5, 2020