Renault va présenter son premier SUV 100% électrique. Basé sur le concept Morphoz, ce nouveau véhicule sera présenté officiellement lors du “Renault eWays”, un évènement organisé par le constructeur français centré autour de la mobilité électrique, qui se tiendra du 15 au 26 octobre 2020.

Un premier SUV 100 % électrique et un évènement d'ampleur dédié à la mobilité électrique. Oui, Renault a révélé ce lundi 5 octobre 2020 ses projets majeurs pour la fin d'année 2020, rien qu'avec une image et un tweet. Un automne placé donc sous le signe de la motorisation électrique. Ce n'est pas une surprise, puisque Renault a d'ores et déjà affiché ses ambitions d'abandonner progressivement le diesel au profit de l'électrique et de l'hybride.

En premier lieu, la marque au losange nous gratifie donc d'une première image de son futur SUV 100% électrique, inspiré du concept Morphoz, présenté en mars 2020. Pour rappel, ce véhicule était doté d'une carrosserie extensible pour accueillir plus de batteries. Ce SUV inédit sera basé sur la plateforme CMF-EV, utilisée sur le Nissan Ariya.

Première édition pour les Renault eWays du 15 au 26 octobre

Selon les informations du constructeur, ce SUV mystère sera présenté officiellement le 15 octobre lors d'un évènement dédié à la mobilité électrique : les “Renault eWays”. Fréderic Angeli, responsable des programmes électriques de la marque, a d'ailleurs donné rendez-vous aux utilisateurs du 15 au 26 octobre 2020 afin de “découvrir deux premières mondiales 100% électriques”.

En effet, le crossover de Renault ne sera pas la seule star de cet évènement digital. Le nouveau directeur général du Groupe Renault Luca De Meo, dont ce sera d'ailleurs la première prise de parole, présentera également la Dacia Spring, une citadine électrique aux allures de SUV compact. Les “Renault eWays” seront l'occasion pour le patron fraîchement nommé de nous en dire plus sur les caractéristiques techniques et le prix de cette déclinaison européenne du Renault City K-ZE.

Selon les dires du constructeur, les “Renault eWays” seront également un “lieu d'échanges entre ceux qui contribuent à inventer de nouvelles solutions pour se déplacer […] Designers, architectes, urbanistes, experts de l'environnement, prospectivistes, influenceurs et analystes viendront confronter leurs points de vue à ceux des experts du Groupe Renault”. Notez que vous pourrez suivre et retrouvez l'ensemble des conférences, tables-rondes, présentations des “Renault eWays” via le site officiel de l'évènement.

Source : Renault