Tesla Model S : la livraison de sa voiture tourne au cauchemar

Afin d'économiser les 1400 $ demandés pour livrer sa nouvelle Tesla Model S à domicile, Jeremaine a décidé de récupérer en main propre sa voiture électrique à plus de 1300 km de chez lui. Malheureusement, il était loin d'imaginer qu'elle serait en morceaux 3 heures plus tard.

Les Tesla sont connues pour embarquer de nombreuses caméras, utilisées notamment pour les fonctions de conduite autonome comme l'Autopilot et le FSD, mais aussi pour surveiller l'activité autour du véhicule avec le mode Sentinelle.

Si le mode Sentinelle s'est retrouvé au centre de plusieurs enquêtes officielles, notamment pour des craintes autour de la protection de la vie privée, l'efficacité du système n'est plus à prouver. Que ce soit pour protéger son véhicule d'éventuelles dégradations, ou pour fournir des preuves vidéo à son assureur en cas de litige.

Comme vous pouvez en douter, les caméras des centaines de milliers de Tesla qui circulent dans le monde ont déjà immortalisé des séquences tantôt terrifiantes, incroyables ou surréalistes. La chaîne YouTube Wham Baam Teslacam en a d'ailleurs fait sa spécialité, en compilant les accidents, sorties de route ou manoeuvres insensées enregistrées par les caméras des Tesla.

Sa Tesla Model S finit en morceaux 3h après l'avoir récupéré

Et justement, nous allons aborder ce lundi 27 février les mésaventures de Jeremaine. Ce résidant de l'Etat de Louisiane a décidé de prendre la route jusqu'en Pennsylvanie, soit un trajet de plus de 1300 km, pour récupérer sa Tesla Model S flambant neuve. L'idée étant d'économiser les 1400 $ demandés pour la livraison à domicile du véhicule, et de vivre un premier road-trip à bord de sa nouvelle berline.

La réception du véhicule se passe sans encombre et à 9h30, Jeremaine prend naturellement le chemin du retour au volant de sa Model S. Il était loin de s'imaginer que 3 heures plus tard, sa Model S serait réduite en morceaux.

Comme le dévoilent les images capturées par les caméras de la voiture, tout allait dans le meilleur des mondes lorsque le camion juste devant Jeremaine se déporte subitement vers la droite. Pour cause, le conducteur du poids-lourd évite de justesse une Honda qui arrive en contresens sur la même voie.

Jeremaine se retrouve nez à nez avec le véhicule fou, qui ne fait rien d'ailleurs pour éviter la collision frontale. Le propriétaire de la Model S donne un coup de volant à droite pour échapper au pire… Lors de la manoeuvre, il heurte la roue d'un semi-remorque qui circulait sur la voie de droite. La Tesla fait une embardée contre le camion avant d'être projetée violemment sur la barrière de l'autoroute.

La Tesla Model S n'est plus qu'une épave : la partie avant a disparu, les pneus ont été arrachés et tous les airbags ont été déployés. Toutefois, plus de peur que de mal pour Jeremaine, qui s'en sort sans une égratignure. L'accident étant survenu à 12h20, Jeremaine aura profité de sa nouvelle voiture en tout et pour tout trois petites heures. On se doute qu'il regrette probablement de ne pas avoir opté pour la livraison à domicile…